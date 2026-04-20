Ξιφασκία σαν video game: Στην Ιαπωνία ανέπτυξαν σύστημα AI που αποκαλύπτει την πορεία του ξίφους σε πραγματικό χρόνο, δείτε βίντεο
Μέσα από τρισδιάστατη απεικόνιση της κίνησης, οι θεατές μπορούν να αντιληφθούν με μεγαλύτερη ευκολία την ταχύτητα, τη στρατηγική και τη στιγμή του χτυπήματος, σε μια εμπειρία που θυμίζει σκηνή από σύγχρονο video game
Μια πρωτοποριακή τεχνολογική καινοτομία από την Ιαπωνία υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθούμε ξιφασκία, μετατρέποντας ένα από τα ταχύτερα και πιο απαιτητικά αθλήματα σε μια καθηλωτική οπτική εμπειρία.
Με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, πολλαπλών καμερών υψηλής ταχύτητας και προηγμένη ανάλυση εικόνας, η κίνηση της λεπίδας καταγράφεται με εξαιρετική ακρίβεια και προβάλλεται σε πραγματικό χρόνο μέσα από φωτεινές τροχιές και τρισδιάστατες απεικονίσεις.
Η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει ήδη δοκιμαστεί σε κανονικούς αγώνες ξιφασκίας, όπου χρησιμοποιήθηκε για να βοηθήσει το κοινό να κατανοήσει καλύτερα τη δράση και τη στρατηγική των αθλητών.
Το σύστημα εντοπίζει τη μύτη του ξίφους σε τρισδιάστατο χώρο και δείχνει σε πραγματικό χρόνο την πορεία της επίθεσης, την ταχύτητα της κίνησης και το σημείο όπου γίνεται η επαφή, κάνοντας τη δράση πιο εύκολη να γίνει κατανοητή από το κοινό.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη τεχνολογία δημιουργήθηκε από τις Rhizomatiks και Dentsu Lab, οι οποίες ειδικεύονται σε καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές.
Japanese innovators built a real-time ‘sword-tracking’ system for fencing, and the overlaid visuals are insanely captivating to watch pic.twitter.com/WWZ3KwxFth— Science girl (@sciencegirl) April 19, 2026
