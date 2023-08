Είστε gamer; Πείτε μας πώς σας αρέσει να παίζετε να σας πούμε τι χρειάζεστε

Κλείσιμο

Ενώ παλιότερα αποτελούσε guilty pleasure, το gaming πλέον πρόκειται για έναν από τους καλύτερους σύγχρονους τρόπους διασκέδασης, παρέα με φίλους ή και μόνοι σας, στο σπίτι ή ακόμα και εν κινήσει. Χάρη στην ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, πλέον δεν απαιτούνται πολλά για να απολαύσετε μερικές ώρες gaming, αρκεί το κινητό σας.Εάν όμως, θέλετε να βιώσετε την πλήρη εμπειρία gaming και να χαθείτε στον κόσμο της δράσης και της περιπέτειας που προσφέρει κάθε παιχνίδι, ακριβώς όπως το σχεδίασαν οι δημιουργοί του, τότε χρειάζεστε τον κατάλληλο εξοπλισμό για να δημιουργήσετε το δικό σας gaming setup. Συνήθως αποτελείται από τον υπολογιστή σας, μαζί με τα περιφερειακά του αξεσουάρ ή μια κονσόλα, επιτραπέζια ή και φορητή.Αλλά επειδή κάθε gamer είναι διαφορετικός, μαζί του αλλάζει φυσικά και το gaming setup, αφού θα είναι προσαρμοσμένο ακριβώς στα μέτρα του. Ας δούμε λοιπόν, τι ταιριάζει σε κάθε τύπο gamer:Ας ξεκινήσουμε από αυτήν την κατηγορία, μιας και δεν αποχωριζόμαστε την αγαπημένη μας συνήθεια ούτε στις καλοκαιρινές μας διακοπές. Το κινητό, το tablet ή η φορητή κονσόλα είναι όλες ιδανικές συσκευές για gaming on the go. Για να δημιουργήσετε το gaming setup σας, θα χρειαστείτε:Φορητή κονσόλα κινητό βάσει των προτιμήσεών σας σε χαρακτηριστικά, λειτουργίες και επιλογές παιχνιδιών.Σετ, ενσύρματα ή ασύρματα, για να «βυθιστείτε» στον κόσμο του παιχνιδιού χωρίς αντιπερισπασμούς.Τα αγαπημένα σας παιχνίδια, που μπορείτε να «κατεβάσετε» στην συσκευή σας ή να κάνετε stream online.Εάν το σαλόνι σας είναι η βάση σας, τότε η διαμόρφωση του setup σας είναι σχετικά εύκολη. Αυτά που θα χρειαστείτε, περιλαμβάνουν:Μια καλή 4K τηλεόραση με υψηλό ρυθμό ανανέωσης για να απολαμβάνετε τις γρήγορες εναλλαγές εικόνας χωρίς κολλήματα ή καθυστερήσεις αλλά και τεχνολογία OLED για να έχετε την τέλεια απόδοση χρώματος και μαύρου.Την αγαπημένη σας κονσόλα αλλά και τα αγαπημένα σας παιχνίδια. Από το setup δεν μπορούν να λείπουν, όπως τα χειριστήρια για να παίζετε εκτός από μόνοι σας και παρέα με τους αγαπημένους σας.Εάν αγαπάτε και εσείς μία από τις πιο κλασικές κατηγορίες gaming, ετοιμαστείτε να φτιάξετε το τέλειο σκηνικό, που θα σας κάνει να «κολλήσετε».Όταν επιλέγετε έναγια gaming, ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να προσέξετε είναι το μέγεθος και το σχήμα του γραφείου. Ένα μεγάλο, ορθογώνιο γραφείο θα σας δώσει τον επιθυμητό ελεύθερο χώρο για να χωρέσετε όλα όσα χρειάζεστε, απολαμβάνοντας την μέγιστη ελευθερία κινήσεων.