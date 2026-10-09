Τι είναι τελικά ο περίφημος «αέρας» μιας γυναίκας; Οι όμορφες των σίριαλ και το μυστήριο της γοητείας

Τι είναι αυτό που κάνει μια γυναίκα γοητευτική, ακόμη κι όταν δεν διαθέτει τα χαρακτηριστικά μιας κλασικής καλλονής; Και γιατί μια άλλη, εντυπωσιακή στην εμφάνιση, μπορεί να θεωρείται ότι «δεν έχει αέρα»; Μια ζωηρή συζήτηση για τις νέες τηλεοπτικές παρουσίες, τα γυναικεία θέλγητρα και το περιβόητο σεξ απίλ γίνεται η αφορμή για ένα απολαυστικό χρονογράφημα του Θωμά Σιταρά, που επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει την πιο αόριστη ίσως ιδιότητα της γυναικείας γοητείας: τον περίφημο «αέρα»:Στην παρέα φιλικού σπιτιού, όπου το λεγόμενο ωραίο φύλο είχε την τιμητική του, ήρθε, με αφορμή τις νέες τηλεοπτικές σειρές που ξεκίνησαν φέτος, η κουβέντα –τι άλλο;- για τις νέες δροσερές παρουσίες-όπως έλεγε κάποιος- για τα θέλγητρα τους, και τέλος πάντων το περίφημο σεξ-απήλ!«Σφαγιαζόντουσαν», ως συνήθως, κατά τρόπο αμείλικτο οι λιγότερες, ενώ για τις υπόλοιπες οι γνώμες διχαζόντουσαν απολύτως και τελεσιδίκως.Έλεγε η μια μερίδα:-Είναι αποκρουστική!...Αλλά η άλλη μερίδα – εκείνη των πιο αποκρουστικών θηλέων της συντροφιάς- ταζότανε αλληλεγγύη με το ακλόνητο επιχείρημα:-Έχει αέρα!-Μπα!-Αστειεύεσθε; Έχει αέρα, μη συζητάτε!Ενώ για την άλλη:

-Είναι κούκλα!-Ναι, αλλά...-Τι αλλά;-Δεν έχει αέρα!Η κουβέντα άναψε! Αμφισβητήθηκε ζωηρότατα αν η εν λόγω ενζενί είχε ή δεν είχε αέρα...Κανείς, όμως, δεν σκέφτηκε ούτε για ένα δευτερόλεπτο να ρωτήσει τι πράμα είναι αυτός ο αέρας.Όση ώρα εμαίνετο αυτή η «ανταλλαγή απόψεων», παρέμεινα σιωπηλός, σκεπτόμενος το θέμα...Αέρας, κατέληξα, πρέπει τελικά να είναι εκείνο το αόριστο θέλγητρο της γυναίκας, το ακαθόριστο, η γοητεία που ασκεί με την κουβέντα της, με το περπάτημά της, με την κίνηση της, με το βλέμμα της, με το ντύσιμό της, με το θέλγητρο τέλος πάντων που απορρέει απ’ την προσωπικότητά της, άσχετα από την ομορφιά ή την ασχήμια της. Είναι περίπου ένα είδος σεξ-απήλ που στο τόπο μας πήρε τον ακαθόριστο αυτό χαρακτηρισμό του... αέρος.Από τον καιρό, λοιπόν, που καταχωρήθηκε στο «LIbro d΄oro» των θέλγητρων του θηλυκόκοσμου, όλα τα θήλεα, που δεν έχουν φυσικά, συγκεκριμένα προσόντα, απέκτησαν αέρα, που φουσκώνει τα πανιά της ύπαρξης τους, μαζί και τα μυαλά τους.Στο μυαλό μου κλωθογύριζε -και το ανέφερα στην ομήγυρη- μια κοινή γνωστή μας, που κυκλοφορεί τελείως περίεργα: κουνιέται, σείεται, λυγίζεται, με ξεβιδωμένα τέλος πάντων χέρια, ώμους, κεφάλι. Μαλλιά που εξορμούν αλαφιασμένα και κυματίζουν ολόγυρα από το κεφάλι, φούστες κοντές, από τη σχισμή των οποίων σαλπίζει προσκλητήριο η γάμπα...Τι φρονείτε για την εν λόγω κυρία; ρώτησα-Αυτή και αν έχει αέρα!Άντε τώρα να βγάλεις άκρη...