Η ιστορία του θρυλικού ροκ κλαμπ στη Νίκαια, που ξεκίνησε σαν ντισκοτέκ, έγινε το άντρο του heavy metal και το επισκέφθηκαν οι Iron Maiden, οι Scorpions, οι Motorhead και οι Saxon

Victoria».



Είναι το θρυλικό ροκ κλαμπ, ένας χώρος που χωράνε το πολύ 300 άτομα, ο οποίος δονείται από τους ήχους των Black Sabbath, των Deep Purple και των Iron Maiden. O







Εκεί, η σύζυγός του Μαρία ελέγχει, κατά κάποιον τρόπο, τους νεαρούς που εισέρχονται στο πιο θρυλικό, όπως έμελλε να χαρακτηριστεί,



Ενα στέκι που έγραψε μια ξεχωριστή ιστορία όπως και ο ιδιοκτήτης του, ο οποίος πέθανε την περασμένη Τρίτη, παίρνοντας μαζί του αναμνήσεις αλλοτινών εποχών, οι οποίες ήταν σαφώς πιο αυθεντικές και αθώες.



Από την ντίσκο στα «μέταλλα» Ο Σούλης Καραγιαννίδης ήταν ένας άνθρωπος που λάτρευε τη μουσική και σε δύσκολες δεκαετίες προσπαθούσε να αγοράζει δίσκους κυρίως από το εξωτερικό, αφού στην Ελλάδα ήταν δυσεύρετοι.



Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το πρωί είχε πάγκο στη λαϊκή και το βράδυ πήγαινε στα μαγαζιά του, αφού η αγάπη του για τη διασκέδαση τον ανέδειξε ως μία από τις πρώτες μορφές του



Η ντισκοτέκ «Boom-Boom» ξεκίνησε από την Καστέλα πριν μεταφερθεί στις Τζιτζιφιές, Θησέως & Ποσειδώνος, και φιλοξενούσε τους κυριλέ fan της συγκεκριμένης μουσικής. Στο ίδιο μουσικό ύφος ξεκίνησε και η «Victoria» στο Περιβολάκι της Νίκαιας το 1969, όμως σταδιακά ο Καραγιαννίδης την έκανε καθαρά ροκ στέκι, αφήνοντας τους Bee Gees και την Diana Ross εκτός δισκοθήκης.



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Δεν ήταν το μόνο, φυσικά.



Οι Iron Maiden και ο χαμός Τον Απρίλιο του 1983, οι Iron Maiden έρχονται στην Αθήνα για ένα μικρό promo tour του καινούριου τους άλμπουμ «Piece of Mind» και ο Σούλης Καραγιαννίδης κανονίζει να πάνε και στη «Victoria». To συγκρότημα ξεκινάει από το δισκάδικο «Happening», όπου μαζεύονται χιλιάδες άτομα απ' έξω. Μετά πάνε στο μαγαζί του Γιώργου Βανάκου, το «Remember», όπου υπογράφουν αυτόγραφα και ψωνίζουν κάποια ρούχα.



Η είδηση ότι θα πάνε στη «Victoria» έχει ήδη κυκλοφορήσει και γύρω στις 10 το βράδυ το υπόγειο κλαμπ, που βρισκόταν δίπλα από μια βιοτεχνία επίπλων, είναι πίτα στον κόσμο. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική, αλλά κανείς δεν παραπονιέται. Η ώρα περνάει, κάποιοι αρχίζουν να αμφιβάλλουν για την άφιξη των Maiden, ενώ λίγοι αποχωρούν. Τελικά, λίγα λεπτά πριν από τις 23.30, ο Σούλης Καραγιαννίδης και ένας άνδρας ασφαλείας του μαγαζιού βγαίνουν έξω για να υποδεχτούν τον Μπρους Ντίκινσον και τον Στιβ Χάρις.



Τέλη δεκαετίας του ’70 προς τις αρχές των 80s, στη συνοικία Περιβολάκι της Νίκαιας, κορίτσια με κοντές δερμάτινες φούστες, έφηβοι που φοράνε κολλητά τζιν, μπουφάν με καρφιά και κονκάρδες και φυσικά περικάρπια κατεβαίνουν τα σκαλιά σε ένα υπόγειο μαγαζί, πάνω από την είσοδο του οποίου υπάρχει μια φωτεινή επιγραφή, με το όνομα «».Είναι το θρυλικό ροκ κλαμπ, ένας χώρος που χωράνε το πολύ 300 άτομα, ο οποίος δονείται από τους ήχους των Black Sabbath, των Deep Purple και των Iron Maiden. O Σούλης Καραγιαννίδης , ιδιοκτήτης του μαγαζιού, βρίσκεται παντού και φροντίζει για την τάξη, αφού οι 18άρηδες και 20άρηδες πελάτες του, το αίμα των οποίων βράζει, δεν θέλουν και πολύ για να μαλώσουν.Οι φίλοι του τον φωνάζουν «Σούλης ο Βικτώριας», παρά το γεγονός ότι η εν γένει φυσιογνωμία του δεν δείχνει να σηκώνει πολύ από αστεία, ενώ το βλέμμα του στρέφεται συχνά στην είσοδο του κλαμπ.Εκεί, η σύζυγός του Μαρία ελέγχει, κατά κάποιον τρόπο, τους νεαρούς που εισέρχονται στο πιο θρυλικό, όπως έμελλε να χαρακτηριστεί, στέκι του rock και της heavy metal και ρίχνει ενίοτε τις απαραίτητες... πόρτες.Ενα στέκι που έγραψε μια ξεχωριστή ιστορία όπως και ο ιδιοκτήτης του, ο οποίος πέθανε την περασμένη Τρίτη, παίρνοντας μαζί του αναμνήσεις αλλοτινών εποχών, οι οποίες ήταν σαφώς πιο αυθεντικές και αθώες.Ο Σούλης Καραγιαννίδης ήταν ένας άνθρωπος που λάτρευε τη μουσική και σε δύσκολες δεκαετίες προσπαθούσε να αγοράζει δίσκους κυρίως από το εξωτερικό, αφού στην Ελλάδα ήταν δυσεύρετοι.Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το πρωί είχε πάγκο στη λαϊκή και το βράδυ πήγαινε στα μαγαζιά του, αφού η αγάπη του για τη διασκέδαση τον ανέδειξε ως μία από τις πρώτες μορφές του αθηναϊκού nightlife Η ντισκοτέκ «Boom-Boom» ξεκίνησε από την Καστέλα πριν μεταφερθεί στις Τζιτζιφιές, Θησέως & Ποσειδώνος, και φιλοξενούσε τους κυριλέ fan της συγκεκριμένης μουσικής. Στο ίδιο μουσικό ύφος ξεκίνησε και η «Victoria» στο Περιβολάκι της Νίκαιας το 1969, όμως σταδιακά ο Καραγιαννίδης την έκανε καθαρά ροκ στέκι, αφήνοντας τους Bee Gees και την Diana Ross εκτός δισκοθήκης.Σε εκείνο το υπόγειο έμελλε να γίνουν θρυλικά πάρτι, να περάσουν την πόρτα του οι σταρ της heavy metal μουσικής που έρχονταν στην Ελλάδα και, όπως θυμούνται κάποιοι θαμώνες, να ακουστεί για πρώτη φορά δίσκος των Metallica . Ηταν ένα βράδυ που ο τραχύς ήχος του Τζέιμς Χέτφιλντ και της παρέας του κόντεψε να ανατινάξει τα ηχεία της «Victoria» με την ένταση και την ταχύτητα των τραγουδιών του γκρουπ.Δεν ήταν το μόνο, φυσικά.Τον Απρίλιο του 1983, οι Iron Maiden έρχονται στην Αθήνα για ένα μικρό promo tour του καινούριου τους άλμπουμ «Piece of Mind» και ο Σούλης Καραγιαννίδης κανονίζει να πάνε και στη «Victoria». To συγκρότημα ξεκινάει από το δισκάδικο «Happening», όπου μαζεύονται χιλιάδες άτομα απ' έξω. Μετά πάνε στο μαγαζί του Γιώργου Βανάκου, το «Remember», όπου υπογράφουν αυτόγραφα και ψωνίζουν κάποια ρούχα.Η είδηση ότι θα πάνε στη «Victoria» έχει ήδη κυκλοφορήσει και γύρω στις 10 το βράδυ το υπόγειο κλαμπ, που βρισκόταν δίπλα από μια βιοτεχνία επίπλων, είναι πίτα στον κόσμο. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική, αλλά κανείς δεν παραπονιέται. Η ώρα περνάει, κάποιοι αρχίζουν να αμφιβάλλουν για την άφιξη των Maiden, ενώ λίγοι αποχωρούν. Τελικά, λίγα λεπτά πριν από τις 23.30, ο Σούλης Καραγιαννίδης και ένας άνδρας ασφαλείας του μαγαζιού βγαίνουν έξω για να υποδεχτούν τον Μπρους Ντίκινσον και τον Στιβ Χάρις.

Ορισμένοι λένε ότι ο τελευταίος δεν πήγε και τον αντικατέστησε ο κιθαρίστας Αντριαν Σμιθ, ενώ ο αστικός μύθος λέει ότι πριν δουν τους φαν, δείπνησαν με σπιτικά σουτζουκάκια που είχε φτιάξει η κυρία Μαίρη Καραγιαννίδη.



Τα δύο μέλη των Iron Maiden απόλαυσαν την αποθέωση, φωτογραφήθηκαν με θαυμαστές και υπέγραψαν από αυτόγραφα μέχρι μπουφάν και δίσκους. Αποχώρησαν λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα και, όταν μετά από χρόνια επέστρεψαν στην Ελλάδα, ο Σούλης Καραγιαννίδης τούς πήγε στα «Καβουράκια», για να δειπνήσουν με φρέσκα θαλασσινά.



Οι Scorpions και ο πανζουρλισμός Περίπου δυο χρόνια μετά το βράδυ με τους Iron Maiden, η «Victoria» και ο Σούλης ετοιμάζονται, ένα ανοιξιάτικο βράδυ του Μαΐου, να υποδεχτούν τους Scorpions, ένα από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα στην Ελλάδα στα μέσα των 80's.



Η παράνοια ξεκινάει από το αεροδρόμιο, όπου 400 άτομα περιμένουν το συγκρότημα από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι τη στιγμή που ανακοινώνεται ότι η πτήση τους θα έχει καθυστέρηση.



Μετά από έξι ώρες αναμονής, 150 φανατικοί που δεν έχουν φύγει αναγνωρίζουν τον τραγουδιστή Κλάους Μάινε και τον κιθαρίστα Ρούντολφ Σένκερ. Φωνάζοντας ρυθμικά τα ονόματά τους, οι φαν μπλοκάρουν για αρκετή ώρα τα ινδάλματά τους, τα οποία επιβιβάζονται μετά κόπων και βασάνων στις δύο μαύρες Mercedes που τους περιμένουν.



Το βράδυ μέσα κι έξω από τη «Victoria» γίνεται χαμός, αλλά οι ώρες περνούν και οι Scorpions δεν εμφανίζονται, κάτι που οδηγεί αρκετούς να φύγουν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, για να γυρίσουν από τη Νίκαια στο Γαλάτσι ή στα Πετράλωνα όπου μένουν. Η απογοήτευση χτυπάει κόκκινο όταν το ρολόι δείχνει 1.30 μετά τα μεσάνυχτα, αλλά κανείς πλέον δεν φεύγει, ενώ δέκα λεπτά μετά ακούγεται επιτέλους η κραυγή: «Ηρθανε! Οι Scorpions ήρθανε!».



Οταν ο Μάινε και ο Σένκερ μπαίνουν στο κλαμπ, ανάβουν όλα τα φώτα, οι οθόνες παίζουν το video του «No One Like you» και επικρατεί πανζουρλισμός. Ολοι θέλουν αυτόγραφα και τα δύο μέλη δεν χαλάνε χατίρι σε κανέναν, ενώ ο τραγουδιστής του διάσημου συγκροτήματος βρίσκεται ξαφνικά με ένα μικρόφωνο στο χέρι.



Ευχαριστεί το κοινό, ενώ ο Σένκερ χαμογελάει αμήχανα μέσα στο μικρό κλαμπ στο οποίο έχουν στριμωχτεί 400 άτομα και τον αποθεώνουν, ζητώντας του να υπογράψει μέχρι και τα τζιν που φοράνε.



Οι νύχτες της αθωότητας Βέβαια, υπήρχε και η αντίθετη άποψη όλων αυτών που έβλεπαν τη «Victoria» ως ένα στέκι που συχνάζουν μαλλιάδες, αλήτες και γενικά περιθωριακά στοιχεία. Οι γονείς απαγορεύουν στα παιδιά τους να πάνε στο στέκι της αμαρτίας, αλλά αυτά δεν τους ακούνε και μαζεύονται καθημερινά στο αγαπημένο τους μαγαζί που ανήκει στον «Σούλη τον Βικτώρια».



Αυτός, με τη σειρά του, προσπαθούσε να έχει τα πάντα υπό έλεγχο, αν και αρκετές φορές ξεκίναγαν καβγάδες μεταξύ των θαμώνων, ειδικά όταν έμπαιναν στο μαγαζί άγνωστες παρέες και προσπαθούσαν να δείξουν ότι «μετράνε».



Υπήρχαν όμως και τα αξέχαστα βράδια, όταν ο Lemmy των Motorhead καθόταν πίσω από το μπαρ και έπινε μπίρες μιλώντας με θαμώνες ή αυτό με τον ερχομό των Saxon στο πιο μυθικό ροκ κλαμπ της χώρας, ενώ απ' έξω υπήρχε ουρά από παιδιά που περίμεναν να μπουν.



Πάνω απ' όλους όμως υπήρχε ο Σούλης Καραγιαννίδης, που, όταν έβλεπε καβγά να ξεκινάει, άναβε αμέσως όλα τα φώτα του μαγαζιού, όπως το έπραττε και όταν έκανε έφοδο η αστυνομία.



Στη δεύτερη περίπτωση, ήθελε να δείξει ότι δεν είχε τίποτα να κρύψει από τις Αρχές, παρόλο που ο κόσμος... ξενέρωνε, ενώ ήταν πάντα δίπλα στα παιδιά όταν οι αστυνομικοί τούς έπαιρναν όλους στο τμήμα.



Στις 21 Μαΐου του 1988, η τρομοκρατική οργάνωση ΕΛΑ πραγματοποιεί βομβιστική επίθεση στη «Victoria», άγνωστο για ποιο λόγο. Το γεγονός, πάντως, σοκάρει τον Σούλη Καραγιαννίδη, ο οποίος αποφασίζει να κλείσει οριστικά το rock club που σημάδεψε μια ολόκληρη «μεταλλική» γενιά.