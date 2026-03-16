Ο κύριος Χ και το τέλος της 17 Νοέμβρη: Πώς εντοπίστηκε ο Γιωτόπουλος ως αρχηγός της οργάνωσης

Η δολοφονία Σόντερς και η αλλαγή στον τρόπο που η κοινωνία κλήθηκε να βοηθήσει και η κινητοποίηση της... Εκκλησίας - Ο Βασίλης Τζωρτζάτος ήταν ο δεύτερος που «ταυτοποίησαν» ως μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης οι Αρχές, αποκάλυψε στο τέταρτο μέρος της έρευνάς του για τη 17 Ν ο Αλέξης Παπαχελάς

«Αρχισε να μου μιλάει για τον αρχηγό της 17 Ν. Αρχισε να λέει στοιχεία, για τον πατέρα του, που ήταν ιστορικό στέλεχος της "ανορθόδοξης" Αριστεράς. Κατάλαβα ότι μιλούσε για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο».



Δύο κομβικά στοιχεία για την εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη αναδείχθηκαν στο τέταρτο μέρος του ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά για την τρομοκρατική οργάνωση που σημάδεψε τα χρόνια της Μεταπολίτευσης μέχρι την έκρηξη στον Πειραιά τον Ιούνιο του 2002:και η εμφάνιση τουή αλλιώς. Τον άνθρωπο που ζήτησε και επικοινώνησε με τον (τότε και σήμερα) υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη και άρχισαν να συναντώνται με τον κύριο Χ να δίνει πληροφορίες κρίσιμες για τον τρόπο δράσης, οργάνωσης 17 Ν: Ιστορικό στέλεχος της εγχώριας τρομοκρατίας, δεν έδωσε ποτέ συγκεκριμένα ονόματα, άλλα «ήξερε πολλά, ήξερε πώς λειτουργούσε το δίκτυο αλλά πίστευε πια ότι ήταν αδιέξοδο».Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι το όνομα του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου «ψιθυριζόταν» στους διαδρόμους των υπηρεσιών ασφαλείας πολλά χρόνια πριν από την εξάρθρωση της οργάνωσης. Χρειάστηκε ωστόσο να συνδυαστούν μια σειρά από στοιχεία, τα οποία προέκυψαν από την πιο προσεχτική και συστηματική ανάγνωση των προκηρύξεων: Ο συντάκτης τους είχε υψηλή μόρφωση και γαλλική παιδεία, αλλά και αντιστασιακή δράση.είπε ο Φώτης Νασιάκος περιγράφοντας μια συνάντηση στο υπουργείο, παρουσία του κ.Χρυσοχοϊδη και στελέχους των βρετανικών υπηρεσιών. Ηταν παραμονές Χριστουγέννων του 2001 και εκείνος προκάλεσε τον Βρετανό να γράψουν σε χαρτί το όνομα του ανθρώπου που θεωρούσαν αρχηγό της 17 Νοέμβρη. Ο ένας έγραψε Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο άλλος έγραψε ο αρχηγός της ΛΕΑ (μιας οργάνωσης που είχε δράσει στα χρόνια της χούντας). Μιλούσαν για τον ίδιο άνθρωπο. Εκείνη την περίοδο, περίπου, οι γαλλικές Αρχές είχαν εντοπίσει και μία φωτογραφία του Γιωτόπουλου. Οι ελληνικές υπηρεσίες πληροφοριών μαθαίνουν ότι ο Γιωτόπουλος είχε εκπαιδευτεί στην Κούβα.Ο πρέσβης Αποστολίδης ταξιδεύει στην Αβάνα και το στέλεχος της Αντιτρομοκρατικής Φώτης Παπαγεωργίου αναλαμβάνει να εντοπίσει την όποια οικογένεια του Γιωτόπουλου στην Αθήνα. Εντόπισε την αδελφή του, αλλά κανένας δεν ήθελε να μιλήσει. «Φτάσαμε να παρακολοθούμε και όλα τα περίπτερα που πουλούσαν γαλλικές εφημερίδες. Αλλά και πάλι, δεν πήγαινε εκεί, πήγαινε στον Ελευθερουδάκη...», είπε ο Παπαγεωργίου. Το δεύτερο όνομα που ήρθε στην επιφάνεια, μετά από το ξεσκόνισμα των αρχείων των Αμερικανών, ήταν αυτό του. Είχε συλληφθεί και προσαχθεί στην Αντιτρομοκρατική για απόπειρα εναντίον αμερικανού., είπε ο κ. Χρυσοχοϊδης , «άρχισαν οι φωνές για σκευωρίες, τον άφησε ελεύθερο η ΕΛΑΣ».Ο Μ. Χρυσοχοϊδης είχε αναφερθεί στο βιβλίο του, στα κεφάλαια για τη 17 Νοέμβρη στον κύριο Χ. Ούτε τότε, ούτε στο ντοκιμαντέρ του Σκάι δεν θέλησε να πει οτιδήποτε για την ταυτότητα του ανθρώπου, που μετά τη δολοφονία Σόντερς εμφανίστηκε με τις κρίσιμες πληροφορίες του. Οι συζητήσεις του ήταν άπειρες τόσο με τον Χρυσοχοΐδη, όσο και με τον μετέπειτα αρχηγό της ΕΛΑΣ Φώτη Νασιάκο, ο οποίος τον αποκαλούσε «Κίτσο».Αμερικανός πράκτορας έρχεται σε επαφή με παλιούς συντρόφους του Γιωτόπουλου στη Γαλλία και εντοπίζει τον Βίκτωρα Αναγνωστόπουλο.Παράλληλα, όμως, η δολοφονία Σόντερς είχε βάλει στο παιχνίδι για την εξάρθρωση της τρομοκρατίας τους Βρετανούς, ενώ κρίσιμος αποδείχθηκε ο τρόπος με τον οποίο λειτούργησαν εκείνοι προκειμένου να εξασφαλίσουν πληροφορίες, αλλά και να στρέψουν την κοινή γνώμη απέναντι στους τρομοκράτες. Όπως είπε χαρακτηριστικά το πρώην στέλεχος της Αντιτρομοκρατικής στη Βρετανία Ντάνκαν Τζάρεντ «οι κοινωνίες νικούν την τρομοκρατία, είπαμε στην κοινωνία ότι χρειαζόμασταν βοήθεια».Οι Βρετανοί διαπίστωσαν γρήγορα τα παιδαριώδη λάθη που έκαναν οι ελληνικές διωκτικές Αρχές και έκαναν τις επισημάνσεις τους για βελτίωση. Ήταν χαρακτηριστικό ότι μόνο όταν το αυτοκίνητο μέσα στο οποίο δολοφονήθηκε ο Σόντερς μεταφέρθηκε στην αυλή του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη διαπιστώθηκε μια οπή που είχε γίνει από πολεμικό τυφέκιο: οι τρομοκράτες το χρησιμοποίησαν θεωρώντας ότι το αυτοκίνητο ήταν θωρακισμένο.Μία εβδομάδα μετά τη δολοφονία Σόντερς, οι Βρετανοί πήγαν στον τόπο του εγκλήματος το αυτοκίνητο μέσα στο οποίο δολοφονήθηκε. Ζήτησαν από τους οδηγούς που καθημερινά έκαναν το ίδιο δρομολόγιο στην Κηφισίας να θυμηθούν έστω και μικρές λεπτομέρειες, μοίρασαν φυλλάδια.

Οι Βρετανοί κινητοποίησαν και την Εκκλησία, με τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο να είναι παρών σε τελετή σε ορθόδοξη εκκλησία και έξι μήνες μετά τη δολοφονία να κάνει λειτουργία στη Μητρόπολη για όλα τα θύματα της τρομοκρατίας. Για πρώτη φορά τότε, όλοι οι συγγενείς συγκρότησαν την πρωτοβουλία Ως Εδώ και συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα.



Ο Χρυσοχοϊδης ζήτησε να αποτυπωθεί όλη η γνώση για τους τρομοκράτες σε μια έκθεση- την περίφημη έκθεση Νασιάκου. Τμήμα αυτής τη έκθεσης δημοσιοποιήθηκε με στόχο να αυξηθεί η πίεση στους τρομοκράτες «και να κάνουν ένα λάθος». Ο χρόνος κυλούσε ήδη αντίστροφα. Το βράδυ της 29ης Ιουνίου του 2002, έγινε η έκρηξη στον Πειραιά. Ο Νασιάκος, όμως, πολύ νωρίτερα είχε ετοιμαστεί για την «απόβαση στη Νορμανδία της τρομοκρατίας», μέσα από τη συστηματική και εντατική συνεργασία τεσσάρων ανθρώπων: Του Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, του Φώτη Νασιάκου, του εισαγγελέα Ιωάννη Διώτη και του τότε διοικητή της Αντιτρομοκρατικής Στέλιου Σύρρου.