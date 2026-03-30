Η σύλληψη του αρχηγού της 17 Νοέμβρη και η αποκάλυψη ότι ο Γιωτόπουλος είχε καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Κωστή Περατικό, τον άνθρωπο που κατόπιν σκότωσε

Ο Σάββας Ξηρός ήταν εκείνος που έδωσε δύο κρίσιμες λεπτομέρειες για τον εντοπισμό του: Θυμήθηκε ότι είχε σπίτι σε ένα μικρό νησί των Δωδεκανήσων και είχε ακούσει να τον αποκαλούν κ. Μιχάλη -το όνομά του στην οργάνωση ήταν Λάμπρος. Η έρευνα οδήγησε στους Λειψούς, όπου ο αστυνομικός με τον οποίο μίλησε ο Φώτης Νασιάκος, ο Σωκράτης Σιάσος, ανέσυρε το φάκελο της αντιπαράθεσης που είχε για το χρώμα του σπιτιού της η Μαρί Τερέζ Πεϊνό, η γυναίκα του «Μιχάλη Οικονόμου». Αστυνομικοί από τη Λέρο έσπευσαν να συνδράμουν τους συναδέλφους τους στους Λειψούς, ενώ ο Γιωτόπουλος ήταν έτοιμος να φύγει από το νησί με προορισμό τη Σάμο και προφανή σκοπό να περάσει από εκεί στην Τουρκία και να διαφύγει. Η διαπίστωση ότι τα στοιχεία της (πλαστής) ταυτότητας του «Μιχάλη Οικονόμου» αντιστοιχούσαν σε γυναίκα, ήταν η τελευταία ψηφίδα για τις Αρχές που έδειξε ότι «είχαν τον Αρχηγό».Ο Φώτης Παπαγεωργίου ήταν επικεφαλής του κλιμακίου της Αντιτρομοκρατικής που πήγε για τον Γιωτόπουλο στους Λειψούς. Οι αστυνομικοί εκεί τον κρατούσαν δεμένο σε μια καρέκλα καφενείου. Ο Γιωτόπουλος, έδειχνε φοβισμένος, δεν απάντησε στην προσφώνηση «Λάμπρος», ούτε στο «Αλέξανδρος». «Είσαι νενέκος» είπε απευθυνόμενος στον Παπαγεωργίου, αποκαλώντας τον ουσιαστικά προδότη από το όνομα του προδότη της επανάστασης του -21 Δημήτριο Νενέκο. «Είμαι Έλληνας αξιωματικός», αντέτεινε ο Παπαγεωργίου. «Εσύ μπορεί όχι, αλλά οι πιο πάνω θα με στείλουν σε λίγες ώρες στο Γκουαντάναμο». «Δεν θα είσαι» απάντησε ο Παπαγεωργίου.