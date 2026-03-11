Ρασπούτιν: Ο μυστικιστής που γοήτευσε την τσαρίνα και βρέθηκε στο επίκεντρο της κατάρρευσης της αυτοκρατορικής Ρωσίας

Ο μυστηριώδης «άγιος» που απέκτησε τεράστια εξουσία στη ρωσική αυλή πριν από την πτώση των Ρομανόφ

1869 σε ένα χωριό ανατολικά των Ουραλίων. Γιος αγρότη, παντρεύτηκε σε ηλικία 17 ετών και απέκτησε επτά παιδιά. Μία από τις κόρες του, η Μαρία, έγραψε τρία απομνημονεύματα υπερασπιζόμενη τον πατέρα της και πέθανε το 1977 στο Λος Άντζελες. Οι μαρτυρίες της αποτέλεσαν σημαντική πηγή για τα πρώτα χρόνια της ζωής του.



Ο ίδιος ο Ρασπούτιν υποστήριζε ότι όταν ήταν νέος, ενώ όργωνε τα χωράφια, είχε ένα όραμα της Παναγίας. Παρά το γεγονός ότι δεν χειροτονήθηκε ποτέ επίσημα, παρουσιάστηκε ως περιπλανώμενος θρησκευτικός ασκητής, ένας τύπος που ήταν γνωστός στη Ρωσία ως «strannik». Πολλοί από αυτούς τους περιπλανώμενους «ιερούς άνδρες» θεωρούνταν απατεώνες, ωστόσο ο Ρασπούτιν κατάφερε να δημιουργήσει μια ισχυρή προσωπική γοητεία και φήμη.







Η άνοδος στην αυλή των Ρομανόφ Αφού έφτασε στην Αγία Πετρούπολη, ο Ρασπούτιν άρχισε να ισχυρίζεται ότι είχε θεραπευτικές ικανότητες και σύντομα τράβηξε την προσοχή αριστοκρατικών κύκλων. Με την αύξηση της φήμης του, έστειλε τηλεγράφημα στον τσάρο Νικόλαο Β΄ και στη σύζυγό του, την τσαρίνα Αλεξάνδρα, ανακοινώνοντας την επιθυμία του να τους προσφέρει μια θαυματουργή εικόνα.



Το αυτοκρατορικό ζεύγος, που πίστευε έντονα ότι κυβερνούσε με θεϊκό δικαίωμα και ήταν ευάλωτο σε προλήψεις, έδειξε ενδιαφέρον για τον μυστηριώδη «ιερό άνδρα».



Γάλλο θεραπευτή γνωστό ως «Monsieur Philippe», ο οποίος ισχυριζόταν ότι μπορούσε να τη βοηθήσει να αποκτήσει αρσενικό διάδοχο. Παρότι εκείνος τελικά έχασε την εύνοια της αυλής, η Αλεξάνδρα απέκτησε πράγματι έναν γιο, τον Αλεξέι.



Ο νεαρός διάδοχος όμως έπασχε από αιμορροφιλία, γεγονός που προκαλούσε έντονη ανησυχία στους γονείς του. Σε αυτό το σημείο εμφανίστηκε ο Ρασπούτιν, ο οποίος φαίνεται ότι μπορούσε να βοηθά ψυχοσωματικά τον μικρό Αλεξέι κατά τη διάρκεια κρίσεων της ασθένειας. Αυτό τον κατέστησε εξαιρετικά πολύτιμο για την τσαρίνα.



Σύντομα απέκτησε σχεδόν απεριόριστη πρόσβαση στο αυτοκρατορικό περιβάλλον, ενώ ο ίδιος απευθυνόταν στο ζευγάρι ως «Papa» και «Mama», ενώ εκείνοι τον αποκαλούσαν απλώς «ο φίλος μας».



Κλείσιμο Φήμη, σκάνδαλα και αντιδράσεις Παρά τη μεγάλη επιρροή του στο παλάτι, ο Ρασπούτιν περιγράφεται από τον Beevor ως ιδιαίτερα αγενής και χονδροειδής στη συμπεριφορά του. Ωστόσο, στους κύκλους της υψηλής κοινωνίας ασκούσε μια παράξενη γοητεία. Στα σαλόνια της Αγίας Πετρούπολης συνήθιζε να παραθέτει αποσπάσματα από τη Βίβλο και να προσθέτει δικά του σχόλια, τα οποία έκαναν απλές ιδέες να φαίνονται βαθυστόχαστες.



Παράλληλα, κυκλοφορούσαν πολλές φήμες για την έντονη ερωτική του ζωή και για σχέσεις με πολλές γυναίκες, αν και παραμένει ασαφές πόσο από αυτά ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Ο τσάρος και η τσαρίνα πάντως επέλεξαν να αγνοούν τις φήμες.



Η παρουσία του στην αυλή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Πολλοί πολιτικοί και μέλη της αριστοκρατίας προειδοποιούσαν για την επιρροή του, ενώ η ηγεσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας ήταν σε μεγάλο βαθμό εχθρική απέναντί του. Σε μια περίπτωση μάλιστα, μια γυναίκα που τον θεωρούσε «ψευδοπροφήτη» τον τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι.



Η επιρροή του στην πολιτική Το 1915, ο τσάρος Νικόλαος Β΄ αποφάσισε να αναλάβει προσωπικά την ανώτατη διοίκηση των ρωσικών δυνάμεων στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αφήνοντας την τσαρίνα ως αντιβασιλέα.



Σε αυτή τη συγκυρία, η επιρροή του Ρασπούτιν αυξήθηκε σημαντικά. Η Αλεξάνδρα στηριζόταν πλήρως στις συμβουλές του και προχωρούσε σε διορισμούς και απομακρύνσεις υπουργών με βάση τις εισηγήσεις του. Πολλοί από τους ανθρώπους που προωθήθηκαν σε θέσεις εξουσίας θεωρούνταν διεφθαρμένοι ή ανίκανοι.



Μετά τη μεγάλη ρωσική ήττα το 1916 στο Κόβελ, η οποία στοίχισε περίπου μισό εκατομμύριο απώλειες, έγινε σαφές ότι το καθεστώς των Ρομανόφ βρισκόταν σε βαθιά κρίση.



Η δολοφονία του Η δολοφονία του Ρασπούτιν οργανώθηκε από τον αριστοκράτη Φέλιξ Γιουσούποφ και συνεργάτες του. Τον προσκάλεσαν σε δείπνο με το δέλεαρ ότι θα συναντούσε τη σύζυγο του Γιουσούποφ.



Σύμφωνα με την ιστορία που έγινε γνωστή, οι συνωμότες προσπάθησαν αρχικά να τον σκοτώσουν με γλυκά που περιείχαν κυάνιο. Ωστόσο, το δηλητήριο φέρεται να μην είχε αποτέλεσμα, πιθανότατα επειδή είχε αλλοιωθεί.



Τελικά, ένας πυροβολισμός στο κεφάλι φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του. Παρά τις διάφορες θρυλικές ιστορίες για την υποτιθέμενη «υπερφυσική» αντοχή του, οι συνθήκες του θανάτου του παραμένουν λιγότερο σημαντικές από το γεγονός ότι οι δολοφόνοι του τιμωρήθηκαν πολύ ελαφρά, καθώς πολλοί πίστευαν ότι είχαν προσφέρει υπηρεσία στη Ρωσία.



Ο μύθος του Ρασπούτιν Η μορφή του Ρασπούτιν συνεχίζει να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον στην ιστοριογραφία και τη λαϊκή κουλτούρα. Τα τελευταία τριάντα χρόνια έχουν εκδοθεί τουλάχιστον πέντε βιογραφίες του στα αγγλικά.



Η νέα βιογραφία του Antony Beevor βασίζεται σε αρχειακό υλικό και στη συνεργασία με τη Ρωσίδα ιστορικό Lyuba Vinogradova. Παρότι η αφήγηση θεωρείται καλά τεκμηριωμένη και γραμμένη με σαφήνεια, ορισμένοι εκτιμούν ότι δεν προσφέρει μια ουσιαστικά νέα οπτική για τον «τρελό μοναχό» που συνδέθηκε με την κατάρρευση της τσαρικής Ρωσίας.