Η απίστευτη ιστορία της Αυστραλής μουσικού που έχασε την ακοή της μετά από καθαρισμό στα αυτιά της

Ο ειδικός ωτορινολαρυγγολόγος που την εξέτασε διέγνωσε εκφυλιστική απώλεια ακοής, προειδοποιώντας ότι στο μέλλον θα μπορούσε να χάσει πλήρως την ακοή της

ιατρική διαδικασία καθαρισμού αυτιών προκάλεσε σοβαρή βλάβη στην ακοή της.



Το περιστατικό σημειώθηκε το 2008, όταν η τότε 21χρονη σπουδάστρια μουσικής στο Victorian College of the Arts στη



θόρυβος στο αριστερό αυτί της. Αρχικά θεώρησε ότι επρόκειτο για κάτι προσωρινό και δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία.



Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα συνειδητοποίησε ότι η ακοή της είχε αλλάξει σημαντικά, σύμφωνα με τον Guardian που φιλοξένησε την ιστορία της. Ξαπλωμένη στο κρεβάτι της άκουσε έναν περίεργο θόρυβο που δεν μπορούσε να αναγνωρίσει, μέχρι που κατάλαβε ότι επρόκειτο για το ρολόι του σπιτιού της που χτυπούσε την ώρα. Το αριστερό της αυτί, όπως διαπίστωσε, δεν αντιλαμβανόταν πλέον τους ήχους με τον φυσιολογικό τρόπο.



Η διάγνωση και η αλλαγή στη ζωή της Καθώς τα συμπτώματα δεν υποχωρούσαν, επέστρεψε στον γιατρό και αναφέρθηκε στον συνεχή θόρυβο και στα προβλήματα ακοής. Η γιατρός την παρέπεμψε σε ειδικό ωτορινολαρυγγολόγο.



αναμονή έξι εβδομάδων. Στο μεταξύ, η καθημερινότητά της άλλαξε δραματικά. Η μουσική, που μέχρι τότε αποτελούσε το κέντρο της ζωής της, έγινε σχεδόν αφόρητη.



Η νεαρή φοιτήτρια σπούδαζε σαξόφωνο και ονειρευόταν να συνεχίσει τις σπουδές της στη Νέα Υόρκη και να χτίσει καριέρα ως επαγγελματίας μουσικός. Όμως μετά την εμφάνιση των προβλημάτων ακοής, οι ήχοι του οργάνου της έγιναν ιδιαίτερα ενοχλητικοί, ενώ το δεξί αυτί της άρχισε να γίνεται υπερευαίσθητο προσπαθώντας να αντισταθμίσει τη μειωμένη λειτουργία του αριστερού.



Σε συναυλίες και μουσικούς χώρους δυσκολευόταν να αντέξει ακόμη και τους φυσιολογικούς ήχους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις αποχωρούσε από εκδηλώσεις επειδή δεν μπορούσε να διαχειριστεί τον θόρυβο.



Η ιατρική εκτίμηση Ο ειδικός ωτορινολαρυγγολόγος που την εξέτασε διέγνωσε εκφυλιστική απώλεια ακοής, προειδοποιώντας ότι στο μέλλον θα μπορούσε να χάσει πλήρως την ακοή της ή να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. Όταν η ασθενής ανέφερε ότι τα προβλήματα ξεκίνησαν μετά τον καθαρισμό των αυτιών, ο γιατρός το χαρακτήρισε σύμπτωση.



Αναζητώντας δεύτερη γνώμη, επισκέφθηκε άλλο ειδικό, ο οποίος επιβεβαίωσε τη σημαντική απώλεια ακοής στο αριστερό αυτί και εκτίμησε ότι η διαδικασία καθαρισμού πιθανότατα προκάλεσε τη βλάβη. Παράλληλα όμως της ανέφερε ότι το δεξί αυτί της λειτουργούσε κανονικά και ότι θα έπρεπε να μάθει να ζει με την εμβοή και την απώλεια ακοής στο άλλο αυτί.



Από τη μουσική στη γραφή Παρά τις δυσκολίες, ολοκλήρωσε τις σπουδές της το 2009. Ωστόσο, σταδιακά σταμάτησε να παίζει μουσική και το σαξόφωνό της έμεινε αχρησιμοποίητο.



Με τον χρόνο αναζήτησε άλλους δημιουργικούς τρόπους έκφρασης και στράφηκε στη συγγραφή. Δημιούργησε ένα διαδικτυακό περιοδικό με τίτλο Ramona, μέσα από το οποίο ασχολήθηκε με τη γραφή, την επιμέλεια κειμένων και την υποστήριξη νέων δημιουργών.



Παρότι συνέχισε να αντιμετωπίζει εμβοές και μειωμένη ακοή στο ένα αυτί, διαπίστωσε ότι μπορούσε να παρακολουθεί συναυλίες χρησιμοποιώντας κατάλληλη προστασία για τα αυτιά.



Οι νέες συνήθειες και η προσαρμογή Με τα χρόνια έμαθε ότι η μέθοδος καθαρισμού αυτιών με σύριγγα δεν συνιστάται πλέον λόγω των κινδύνων που ενέχει.



Οι εμβοές παραμένουν μέρος της καθημερινότητάς της και συχνά επιδεινώνονται σε περιόδους έντονου άγχους. Παρ’ όλα αυτά, έχει βρει τρόπους να προσαρμοστεί, ακόμη και σε απλές καθημερινές συνήθειες όπως ο ύπνος, χρησιμοποιώντας τη μειωμένη ακοή στο ένα αυτί για να απομονώνει τους εξωτερικούς θορύβους.



Η επιστροφή στη μουσική ως ακροάτρια Τα τελευταία χρόνια επέστρεψε σταδιακά στη μουσική, αυτή τη φορά ως ακροάτρια. Το 2023 παρακολούθησε συναυλία του Harry Styles στη Μελβούρνη, χρησιμοποιώντας ωτοασπίδες για προστασία.



Την επόμενη χρονιά πήγε με την επτάχρονη κόρη της σε συναυλία της Νορβηγίδας τραγουδίστριας Aurora, ενώ πλέον δηλώνει ότι θέλει να στηρίζει και μικρότερους τοπικούς μουσικούς.



Όπως επισημαίνεται, χρειάστηκαν περίπου 15 χρόνια για να αισθανθεί άνετα παρακολουθώντας ξανά συναυλίες. Αν και η απώλεια ακοής άλλαξε ριζικά την πορεία της ζωής της, σήμερα δηλώνει ότι έχει αποδεχθεί τη νέα πραγματικότητα και απολαμβάνει τη μουσική από μια διαφορετική θέση – αυτή του κοινού.