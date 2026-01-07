Μέσα στο γαλλικό πανεπιστήμιο όπου εκπαιδεύονται οι κατάσκοποι, τα μαθήματα και το κόστος για το πτυχίο

Για να πάρει κάποιος πτυχίο πρέπει να παρακολουθήσει 120 ώρες μαθημάτων με ενότητες που διαρκούν τέσσερις μήνες και το κόστος ανέρχεται περίπου στα 5.000 ευρώ

Sciences Po Saint-Germain στα προάστια του Παρισιού



Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου, Xavier Crettiez, παραδέχεται ότι δεν γνωρίζει τα πραγματικά ονόματα πολλών φοιτητών που παρακολουθούν το μάθημά του.







μοναδικό πτυχίο που προσφέρει, το οποίο συγκεντρώνει νεαρούς φοιτητές αλλά και ενεργά μέλη των γαλλικών μυστικών υπηρεσιών, συνήθως ηλικίας 35 έως και 50 ετών.



Το πρόγραμμα ονομάζεται «Diplôme sur le Renseignement et les Menaces Globales», που μεταφράζεται ως «Πτυχίο στην Πληροφόρηση και τις Παγκόσμιες Απειλές » και αναπτύχθηκε από το πανεπιστήμιο σε συνεργασία με την Academie du Renseignement, τον εκπαιδευτικό βραχίονα των γαλλικών



Εκπαίδευση νέων κατασκόπων για τη γαλλική κυβέρνηση Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις του 2015 στο Παρίσι, η κυβέρνηση της χώρας προχώρησε σε μια μεγάλη εκστρατεία πρόσληψης προσωπικού στις γαλλικές υπηρεσίες πληροφοριών.



Κλείσιμο νέο πρόγραμμα σπουδών για την εκπαίδευση εν δυνάμει νέων κατασκόπων και την παροχή συνεχούς εκπαίδευσης στους υπάρχοντες πράκτορες.



Μεγάλες γαλλικές εταιρείες έδειξαν και αυτές με τη σειρά τους το ενδιαφέρον τους, τόσο για την εγγραφή του προσωπικού ασφαλείας τους στο πρόγραμμα, όσο και για την πρόσληψη πολλών από τους νεότερους αποφοίτους.



Το πρόγραμμα για το πτυχίο απαιτεί 120 ώρες μαθημάτων με ενότητες που διαρκούν τέσσερις μήνες. Για τους εξωτερικούς φοιτητές – τους κατασκόπους και όσους βρίσκονται σε πρακτική άσκηση από επιχειρήσεις – το κόστος ανέρχεται περίπου στα 5.000 ευρώ.



Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τον εν δυνάμει κατάσκοπο να εντοπίζει τις απειλές και να τις αντιμετωπίζει. Τα βασικά θέματα περιλαμβάνουν την οικονομία του οργανωμένου εγκλήματος, τον ισλαμικό τζιχαντισμό, τη συλλογή επιχειρηματικών πληροφοριών και την πολιτική βία.



Ένας φοιτητής επεσήμανε πως «για να παρακολουθήσω ένα από τα μαθήματα και να μιλήσω με τους φοιτητές, έπρεπε πρώτα να περάσω από έλεγχο από τις γαλλικές υπηρεσίες ασφαλείας».



«Παρέχω συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλη τη Δυτική Αφρική και παρακολούθησα το μάθημα για να μπορώ να παρέχω εκτιμήσεις κινδύνου στους πελάτες μου εκεί», δήλωσε ένας 40χρονος φοιτητής που είναι επενδυτικός τραπεζίτης.



Τεράστια επέκταση των γαλλικών μυστικών υπηρεσιών Σύμφωνα με τον καθηγητή Crettiez, που διδάσκει πολιτική ριζοσπαστικοποίηση, τα τελευταία χρόνια έχει καταγραφεί επέκταση των γαλλικών μυστικών υπηρεσιών. Πλέον υπάρχουν περίπου 20.000 πράκτορες σε αυτό που ονομάζει «εσωτερικός κύκλος».



Αυτός ο κύκλος αποτελείται από την DGSE (Direction Générale de la Sécurité Extérieure, διεύθυνση εξωτερικών μυστικών υπηρεσιών της Γαλλίας), η οποία ασχολείται με θέματα στο εξωτερικό και είναι το γαλλικό αντίστοιχο της MI6 του Ηνωμένου Βασιλείου ή της CIA των ΗΠΑ. Και από την DGSI, η οποία επικεντρώνεται σε απειλές εντός της Γαλλίας, όπως η MI5 του Ηνωμένου Βασιλείου ή το FBI των ΗΠΑ.



Αλλά δεν πρόκειται μόνο για τρομοκρατία. «Υπάρχουν οι δύο κύριες υπηρεσίες ασφαλείας, αλλά και η Tracfin, μια υπηρεσία πληροφοριών που ειδικεύεται στο ξέπλυμα χρήματος. Ασχολείται με την αύξηση της δραστηριότητας της μαφίας, ειδικά στη νότια Γαλλία, συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, που οφείλεται κυρίως στα τεράστια κέρδη από το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών» τονίζει ο καθηγητής.



Μεταξύ των καθηγητών του πανεπιστημίου συγκαταλέγονται ένας αξιωματούχος της DGSE, ένας πρώην πρέσβη της Γαλλίας στη Λιβύη, ένας ανώτερο αξιωματούχο της Tracfin και ένας επικεφαλής ασφαλείας του γαλλικού ενεργειακού κολοσσού.



Οι μεγάλες επιχειρήσεις προσλάβουν φοιτητές - κατασκόπους Οι μεγάλες επιχειρήσεις, ειδικά στον τομέα της άμυνας και της αεροδιαστημικής, αλλά και οι γαλλικές εταιρείες πολυτελών αγαθών, ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο να προσλάβουν τους συγκεκριμένους απόφοιτους, καθώς αντιμετωπίζουν σοβαρές απειλές στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και της κατασκοπείας.



Πρόσφατα, οι απόφοιτοι προσλήφθηκαν από τη γαλλική εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Orange, τον κολοσσό της αεροδιαστημικής και της άμυνας Thales και την LVHM, η οποία κατέχει τα πάντα, από τις μάρκες Louis Vuitton και Dior έως τις μάρκες σαμπάνιας Dom Perignon και Krug.



Σε αυτό το ακαδημαϊκό έτος υπάρχουν 28 εγγεγραμμένοι φοιτητές, από τους οποίους οι έξι είναι κατάσκοποι. Οι συγκεκριμένοι διακρίνονται εύκολα, καθώς κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων μαζεύονται μακριά από τους υπόλοιπους φοιτητές, και δεν δείχνουν ιδιαίτερη χαρά όταν τους πλησιάζει κάποιος.



Χωρίς να αναφέρουν τον ακριβή τους ρόλο και με σταυρωμένα χέρια, ο ένας υποστηρίζει ότι το μάθημα θεωρείται ένα γρήγορο σκαλοπάτι για προαγωγή από το γραφείο στο πεδίο, ενώ ένας άλλο ισχυρίζεται ότι αποκτά νέες ιδέες σε αυτό το ακαδημαϊκό περιβάλλον. Υπέγραψαν το φύλλο παρουσίας της ημέρας μόνο με τα μικρό τους ονόματα.



Προκειμένου να παρακολουθήσει κάποιος το συγκεκριμένο μάθημα, είναι απαραίτητη η γαλλική υπηκοότητα, ωστόσο, κάποιοι γίνονται δεκτοί και με διπλή υπηκοότητα.