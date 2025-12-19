Ξημερώματα 19ης Δεκεμβρίου 1980: Όταν τα πολυκαταστήματα «Μινιόν» και «Κατράντζος» παραδόθηκαν στις φλόγες

Οι εκρήξεις στην Πατησίων, η τιτάνια μάχη της Πυροσβεστικής και η καταστροφή που σημάδεψε το εμπορικό κέντρο της Αθήνας - Η ανάληψη ευθύνης και το νέο Μινιόν