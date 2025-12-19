Ξημερώματα 19ης Δεκεμβρίου 1980: Όταν τα πολυκαταστήματα «Μινιόν» και «Κατράντζος» παραδόθηκαν στις φλόγες

Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Οι εκρήξεις στην Πατησίων, η τιτάνια μάχη της Πυροσβεστικής και η καταστροφή που σημάδεψε το εμπορικό κέντρο της Αθήνας - Η ανάληψη ευθύνης και το νέο Μινιόν
Ήταν 03:07 τα ξημερώματα της 19ης Δεκεμβρίου 1980 όταν αλλεπάλληλες εκρήξεις έσκισαν τη σιωπή στο κέντρο της Αθήνας, βάζοντας τέλος σε μια ολόκληρη εποχή για τα πολυκαταστήματα «Μινιόν» και «Κατράντζος». Μέσα σε λίγα λεπτά, οι φλόγες τύλιξαν τα εμβληματικά κτίρια της οδού Πατησίων, γράφοντας μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες στην ιστορία της πρωτεύουσας.
Η ήρεμη, παγωμένη νύχτα μετατράπηκε αιφνιδιαστικά σε σκηνικό χάους. Περαστικοί στην Πατησίων έβλεπαν έντρομοι τις φλόγες να ξεπηδούν από τα δύο κτίρια, ενώ η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε άμεσα. Ωστόσο, η φωτιά εξαπλώθηκε με ταχύτητα, καθώς και τα δύο πολυκαταστήματα ήταν γεμάτα εύφλεκτα υλικά.
Σε ελάχιστα λεπτά, το κέντρο της Αθήνας έμοιαζε με πόλη σε πολιορκία. Αστυνομία και Πυροσβεστική απέκλεισαν την περιοχή, ενώ 170 πυροσβέστες ρίχτηκαν στη μάχη με τις φλόγες, προσπαθώντας να αποτρέψουν την επέκταση της πυρκαγιάς στα γειτονικά κτίρια. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούσε το υπόγειο του «Μινιόν», όπου υπήρχαν δεξαμενές πετρελαίου γεμάτες με τουλάχιστον 28 τόνους καυσίμων. Σε περίπτωση που η φωτιά έφτανε εκεί, ο κίνδυνος για ολόκληρη την περιοχή γύρω από την Ομόνοια θα ήταν άμεσος.
Η ένταση της πυρκαγιάς αποδείχθηκε καταστροφική. Από το «Μινιόν» απέμεινε ουσιαστικά μόνο ο σκελετός του κτιρίου, ενώ το πολυκατάστημα «Κατράντζος» κατέρρευσε ολοσχερώς, αφήνοντας πίσω του εικόνες απόλυτης καταστροφής.
Από τους πρώτους που ενημερώθηκαν ήταν ο τότε πρωθυπουργός Γεώργιος Ράλλης, ο οποίος έσπευσε στο σημείο. Η πρώτη του αντίδραση ήταν να κάνει λόγο για «μεγάλη καταστροφή». Η Πυροσβεστική υπολόγισε τις ζημιές στα 2 δισεκατομμύρια δραχμές, ενώ ο ιδιοκτήτης του καταστήματος «Κατράντζος Σπορ» εκτίμησε την αξία των κατεστραμμένων εμπορευμάτων σε 800 εκατομμύρια δραχμές. Το κτίριο ήταν ιδιόκτητο.
Αντίστοιχα, ο ιδιοκτήτης του «Μινιόν», Γιάννης Γεωργακάς, ανέφερε ότι το κόστος των εμπορευμάτων που καταστράφηκαν ανερχόταν επίσης σε 2 δισεκατομμύρια δραχμές. Το «Μινιόν» διέθετε περισσότερους από 120.000 κωδικούς προϊόντων, απασχολούσε περίπου 1.000 εργαζομένους και αποτελούσε το 11ο μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Ευρώπη. Παράλληλα, είχε αφήσει ιστορία ως το πρώτο κατάστημα στην Ελλάδα με κυλιόμενες σκάλες, κλιματισμό και εστιατόριο self service.
Η ανάληψη της ευθύνηςΑπό τις πρώτες ώρες μετά τις πυρκαγιές, το ερώτημα που κυριαρχούσε ήταν ποιος βρισκόταν πίσω από το χτύπημα. Τα σενάρια έδιναν και έπαιρναν, με αναφορές στη «17 Νοέμβρη», τον «ΕΛΑ» ή άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις της εποχής. Τελικά, την ευθύνη ανέλαβε με τηλεφωνήματα σε εφημερίδες ένα παρακλάδι του «ΕΛΑ», η νεοσύστατη τότε Επαναστατική Οργάνωση «Οκτώβρης ’80».
Η επαναλειτουργίαΤο «Μινιόν», επαναλειτούργησε το 1983 με δάνεια, στη συνέχεια κρατικοποιήθηκε λόγω χρεών, έναν χρόνο μετά ξαναπέρασε στα χέρια του αρχικού ιδιοκτήτη. Το 1998 το κτήριο αποκτήθηκε από την Elmec Sports, και μετά την εξαγορά της πέρασε στον όμιλο Folli Follie. Το 2021 το κτίριο του Μινιόν βγήκε σε διαγωνισμό στον οποίο πλειοδότησε η εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων Dimand με προσφορά που ξεπέρασε τα 25 εκατομμύρια ευρώ και το νέο κτίριο του παλιού Μινιόν άνοιξε ξανά τις πόρτες του το 2025.
Το Μινιόν επέστρεψε στη νέα του εποχή, ύστερα από χρόνια εγκατάλειψης. Ένα στολίδι στο κέντρο της πόλης.
Στο εμβληματικό κτίριο του Μινιόν, το οποίο ανακαινίσθηκε πλήρως και αποτελεί πραγματικό στολίδι, στεγάζεται ένα τεράστιο και ιδιαίτερο κατάστημα των Zara στην Ελλάδα.
Το κατάστημα καταλαμβάνει 2.130 τ.μ. εμπορικής επιφάνειας σε τέσσερα επίπεδα. Στο ίδιο κτίριο στεγάζονται τα γραφεία της Zara και στους τελευταίους ορόφους γραφεία της ΔΕΗ.
