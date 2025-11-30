Νικόλας Νιάρχος: Η κόλαση του Κονγκό, η σύλληψή του και το αποκαλυπτικό βιβλίο Ο γιος του Σπύρου Νιάρχου κυκλοφορεί σε λίγες εβδομάδες το βιβλίο με τίτλο «The Elements of Power», μια έρευνα ετών για τον «πόλεμο» γύρω από τους θησαυρούς που κρύβονται κάτω από το έδαφος του Κονγκό