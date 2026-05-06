ΑΒΑΞ: Περιθώριο ανόδου έως 50% βλέπουν Eurobank Equities και Piraeus Securities
Στα 4,85 ευρώ η τιμή στόχος της Eurobank, στα 4,5 ευρώ της Πειραιώς - Σύσταση buy δίνουν οι δύο χρηματιστηριακές
Αγορά της μετοχής της ΑΒΑΞ συστήνουν με σημερινές αναλύσεις τους οι δύο μεγαλύτερες Ελληνικές χρηματιστηριακές, Eurobank και Πειραιώς, θέτοντας τιμές-στόχους (4,85 και 4,50 ευρώ αντίστοιχα) οι οποίες προσφέρουν σημαντικό περιθώριο ανόδου έως και 50% σε σχέση με τα τρέχοντα χρηματιστηριακά επίπεδα τιμών.
Ειδικότερα, η Eurobank Equities ξεκινά την κάλυψη της ΑΒΑΞ με ανάλυση που τιτλοφορείται «Ακολουθώντας τον κύκλο δραστηριότητας, οικοδομώντας ανθεκτικότητα» και σύσταση για «Αγορά» με περιθώριο ανόδου 50% από τα τρέχοντα επίπεδα έως την τιμή-στόχο 4,85 ευρώ ανά μετοχή.
Κάνοντας χρήση διαφόρων μοντέλων αποτίμησης, οι αναλυτές της Eurobank Equities εκτιμούν ότι η τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή αντιστοιχεί σε δείκτη Επιχειρηματικής Αξίας / EBITDA χαμηλότερου του 6x, ενώ όταν εξαιρεθεί η αξία του χαρτοφυλακίου των παραχωρήσεων ο δείκτης διαμορφώνεται κάτω από 3x για τη βασική κατασκευαστική δραστηριότητα, έναντι 5x-6x σε ομοειδείς Ευρωπαϊκές εταιρίες.
Σύμφωνα με τους αναλυτές, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων ύψους 2,8 δις ευρώ αναμένεται να εισφέρει κύκλο εργασιών άνω των 900 εκατ ευρώ ετησίως έως το 2030, με περιθώριο κέρδους EBITDA άνω του 9%. Στο σκέλος των παραχωρήσεων, η μείωση της συμμετοχής στην κερδοφορία μετά την απώλεια της Αττικής Οδού αντιμετωπίζεται ως προσωρινή συνθήκη καθώς η ένταξη νέων ΣΔΙΤ, όπως το Flyover και ο Ταυρωπός, θα επαναφέρει την συμμετοχή του κλάδου στο 23% του ενοποιημένου EBITDA έως το 2030, ενισχύοντας την ορατότητα της κερδοφορίας και εξομαλύνοντας τις ταμειακές ροές.
Η δυνατότητα του Ομίλου ΑΒΑΞ να παράγει ισχυρή λειτουργική κερδοφορία εκτιμάται ότι θα επιταχύνει την αποκλιμάκωση του δείκτη δανεισμού / EBITDA σε επίπεδα μικρότερα της μονάδας (1x) από το τρέχον 2,1x και προσφέρει επαρκή κεφαλαιακή ισχύ για ανάπτυξη με αυτοχρηματοδότηση επενδύσεων αλλά και διανομές μερισμάτων στους μετόχους.
Η Πειραιώς Χρηματιστηριακή προχώρησε σε αναβάθμιση της τιμής-στόχου της μετοχής της ΑΒΑΞ σε 4,5 ευρώ (έναντι €3,3 ευρώ προηγουμένως), προσφέροντας περιθώριο ανόδου 40% σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο της μετοχής (€3,24).
