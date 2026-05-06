Πετρέλαιο: Βουτιά άνω του 10% μετά τις πληροφορίες ότι ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία, κάτω από τα $100 το Brent
Το αμερικανικό αργό WTI σημειώνει πτώση 12% - Το Axios υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, άρση των περιορισμών στη διέλευση πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ
Ισχυρές απώλειες, άνω του 10% για το Brent, κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για επικείμενη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση της σύγκρουσης.
Τα συμβόλαια Brent για παράδοση Ιουλίου υποχώρησαν κατά 10,4%, στα 98,4 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε πτώση 12,3%, στα 89 δολάρια το βαρέλι.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι μια προκαταρκτική συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί σύντομα, θέτοντας το πλαίσιο για ευρύτερες διαπραγματεύσεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
Το Axios υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει:
•τη δέσμευση του Ιράν σε μορατόριουμ για τον πυρηνικό εμπλουτισμό,
•τη συμφωνία των ΗΠΑ να άρουν τις κυρώσεις τους και να απελευθερώσουν δισεκατομμύρια «παγωμένα» ιρανικά κεφάλαια,
•την άρση των περιορισμών σχετικά με τη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε παράλληλα την προσωρινή αναστολή της επιχείρησης «Project Freedom», η οποία είχε στόχο τη συνοδεία εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, επικαλούμενος πρόοδο στις συνομιλίες.
Η αμερικανική διοίκηση ανέφερε ότι περίπου 23.000 ναυτικοί από 87 χώρες παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο, εξαιτίας της διαταραχής στις θαλάσσιες μεταφορές.
Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει το εύρος των επιπτώσεων της κρίσης στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και στις ενεργειακές ροές.
Παρά τη βελτίωση του κλίματος, το υψηλό ενεργειακό κόστος έχει ήδη αρχίσει να περιορίζει τη ζήτηση σε διεθνές επίπεδο. Αναλυτές εκτιμούν ότι ακόμη και σε περίπτωση επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, η πλήρης αποκατάσταση των ναυτιλιακών και εμπορικών ροών θα απαιτήσει αρκετές εβδομάδες, διατηρώντας την αβεβαιότητα στις αγορές.
Η ανακοίνωση των Φρουρών δεν διευκρίνισε σε τι συνίστανται οι νέες διαδικασίες. Επίσης, ευχαρίστησε τους πλοιοκτήτες και τους πλοιάρχους για τη συμμόρφωσή τους με τους ιρανικούς κανονισμούς κατά τη διέλευση από την υδάτινη οδό.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 κατέγραψε ισχυρή άνοδο και τελευταία βρισκόταν υψηλότερα κατά 2,2%, με τις μετοχές που είναι εκτεθειμένες στην ενέργεια και την οικονομία, όπως οι τράπεζες και οι μεταλλευτικές εταιρείες, να πρωταγωνιστούν, ενώ οι μετοχές πετρελαίου και φυσικού αερίου υποχώρησαν.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των βασικών χρηματιστηριακών δεικτών των ΗΠΑ διεύρυναν επίσης τα κέρδη τους μετά το δημοσίευμα.
Exclusive: U.S. and Iran closing in on one-page memo to end war, officials say https://t.co/96m1QMAa3o— Axios (@axios) May 6, 2026
Φρουροί της Επανάστασης: Δυνατή η ασφαλής διέλευση από τα ΣτενάΣε μία πρώτη αντίδραση του Ιράν, το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανέφερε: «Με το τέλος των απειλών από τους επιτιθέμενους και υπό το πρίσμα νέων διαδικασιών, η δυνατότητα διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ θα διασφαλιστεί».
Ράλι σε μετοχές και ομόλογαΟι μετοχές και τα ομόλογα σημείωσαν άνοδο, ενώ το δολάριο ΗΠΑ υποχώρησε την Τετάρτη, μετά από δημοσίευμα του Axios.
