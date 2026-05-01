Δημήτρης Παπαρρηγόπουλος, ο «καταραμένος ποιητής» που έμεινε στην ιστορία ως ο πρώτος απεργός πείνας για ιδεολογικούς λόγους

Αυτός, ο απαισιόδοξος, αντικοινωνικός νέος, ο λιγομίλητος, ο περιχαρακωμένος στις μελέτες του, θα ταιριάξει με τον Κεφαλλονίτη δημοσιογράφο, ποιητή και θεατρικό συγγραφέα. «Δεν είναι ευεπίφορος εις ευκόλους γνωριμίας και ο χαρακτήρ του είναι περιεσταλμένος και ήκιστα διαχυτικός, η δε φυσιογνωμία του, άχαρις και στρυφνή, δεν ενθαρρύνει την άμεσον εξοικείωσιν» περιγράφει ο Άννινος.Ωστόσο, αν και κάμποσα χρόνια μεγαλύτερός του, ο Δημήτριος θα βρει στον Άννινο τον εαυτό του, αλλά και στοιχεία που ο ίδιος δεν διαθέτει. Είναι κι εκείνος ευφυής, ετοιμόλογος, ευρυμαθής, λάτρης της μελέτης, της ιστορικής αναζήτησης και της γραφής, αλλά και κοσμοπολίτης και χιουμορίστας και πειραχτήρι. Όσο για τη γραφή του, δεν χρησιμοποιεί τη δική του «υπερκαθαρεύουσα», αλλά μια καθαρεύουσα χαριτωμένη, ρέουσα. Ο Άννινος από την άλλη θαυμάζει τη βαθιά σκέψη του Δημήτριου, τον αλτρουισμό του, την αφοσίωσή του στην ιστορική έρευνα και τη φιλοσοφική μελέτη.«Φύσει φιλομαθής, εγκύψας εις την μελέτην των αρχαίων συγγραφέων, ως εμφαίνεται εκ των έργων του και ιδίως των πεζών, καθώς και εις την ανάγνωσιν των περιφημοτέρων έργων των νέων φιλολογιών, απεθησαύρισε πλούτον γνώσεων και εφοδίων συντελεστικών εις την γενναιοτέραν ανάπτυξιν του φυσικού του πνεύματος. Κατά προτίμησιν ησχολείτο εις την μελέτην συγγραμμάτων ηθικών και φιλοσοφικών» θα γράψει αργότερα για τον νεαρό Παπαρρηγόπουλο.Η εμμονική αγάπη του Δημήτριου προς τον θάνατο ασκεί στον Άννινο μια κάποια γοητεία. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό γνώρισμα των τελευταίων ρομαντικών. Το μάταιον της ζωής, η τελική μετάβαση, η μετεμψύχωση. Εκείνο όμως που στην πραγματικότητα τον ενθουσιάζει είναι η αυτοδιάθεσή του στην υπόθεση της δικαιοσύνης, όχι από επαγγελματική ευσυνειδησία, αλλά από στάση ζωής.Ο Δημήτριος δεν ασπάζεται τη θέση του πατέρα του, που θεμελιώνει την έννοια της ελληνοχριστιανικής συνέχειας, μέσω του Βυζαντίου. Ο ίδιος είναι σκεπτικιστής. Παραμένει ερμητικά κλεισμένος στον κόσμο της δικής του εσωτερικής αμφισβήτησης. Δεν αναζητά στη θρησκεία την ταυτότητά του, κατατρύχεται από βασανιστικές απορίες και δεν βρίσκει απαντήσεις. Τα πρωινά, η «κοφτερή» Νομική, η επιστήμη του, τον ωθεί στην αναζήτηση των αιτίων και της διασταύρωσης. Τα βράδια, αφήνεται στη φουρτουνιασμένη θάλασσα της υπαρξιακής αγωνίας και της ποίησης.Αλλά, όπως γράφει ο Άννινος, «η απαισιοδοξία του έχει τούτο το ιδιάζον: δεν είναι επίπλαστος, όπως των άλλων συγχρόνων και μιμητών του. Είναι ιδική του γνησία, απόρροια των ιδεών και των αισθημάτων του».Η συναναστροφή με τον Παπαρρηγόπουλο θα φέρει μοιραία στον Άννινο και τη γνωριμία με τον ενθουσιώδη Σπυρίδωνα Βασιλειάδη, επίσης νομικό και «έτερον ήμισυ» του Δημήτριου στον χαρακτηρισμό «Διόσκουροι», που τους έχει αποδώσει ο κύκλος λογίων του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός». Αυτοί οι δύο, μαζί με τον Παράσχο, είναι οι κυριότεροι «καταραμένοι» ποιητές της εποχής. Το έργο τους αποπνέει μηδενισμό και απαισιοδοξία ανοίγοντας τον δρόμο προς τον κατοπινό καρυωτακισμό. Γεννημένοι με μόλις έναν χρόνο διαφορά Παπαρρηγόπουλος και Βασιλειάδης ανήκουν στα «πουλέν» του φυτώριου του πνεύματος και ο μικρότερός τους, Άννινος, έρχεται να συμπληρώσει μία ταιριαστή τριάδα, την οποία αργότερα θα μετατρέψει με τον αυθορμητισμό και τη φιλοδοξία του σε ιδανικό πνευματικό κουαρτέτο ο Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος (Ζαν Μωρεάς). Μία ετερόκλητη συντροφιά, που τα μέλη της ενώνει κυρίως το πάθος για την ποίηση. Αλλά η δύναμη του πεπρωμένου είναι ισχυρότερη από εκείνη των νιάτων τους και θα τη χωρίσει πρόωρα και ξαφνικά...Κάτω από το προσωπείο του ψυχρού, ανέκφραστου ανθρώπου, ο αντικοινωνικός Δημήτριος, που η θητεία του στην δικηγορία τον έχει φέρει πολλές φορές αντιμέτωπο με την κοινωνική αδικία, κρύβει μία ψυχή που φλέγεται από επιθυμία να πολεμήσει την κρατική αυθαιρεσία και την εκμετάλλευση του εργάτη. Βλέπεις, την περίοδο που ο ίδιος ζυμώνεται στη ζωή, στην αιχμή της επικαιρότητας είναι οι αγώνες των μεταλλωρύχων του Λαυρίου. Για πενιχρό μεροκάματο, οι εργάτες στα μεταλλεία «χτυπούν» 12ωρες βάρδιες εξαντλητικής δουλειάς, χωρίς μέτρα προφύλαξης, εκτεθειμένοι στον κίνδυνο μίας φονικής ανατίναξης ή μίας θανατηφόρας μολυβδίασης και διαμένοντας ομαδικά σε άθλια παραπήγματα. Ο μέσος όρος ζωής τους δεν ξεπερνά τα 30 έτη.Θα ήταν μάλλον αδύνατο μία τρυφερή νεανική, ποιητική ψυχή να μείνει ανεπηρέαστη. Ο Δημήτριος τάσσεται με το μέρος των εργατών και στέκεται βράχος στο πλευρό τους. Τους παρέχει δωρεάν νομική στήριξη και εκπροσώπηση, εμψυχώνει τον αγώνα τους για βελτίωση των συνθηκών ζωής και εργασίας, ενώνει τη φωνή του με τη δική τους. Αλλά το πολιτικό πεδίο της εποχής είναι εύθραυστο και κάθε απόπειρα αποκατάστασης της οποιασδήποτε κοινωνικής αδικίας πέφτει στο κενό. Ο νεαρός ποιητής παρακολουθεί τις εξελίξεις μέρα με τη μέρα κι όσο διαπιστώνει ότι η κατάσταση επιδεινώνεται χωρίς να φαίνεται φως στον ορίζοντα, τόσο παθιάζεται με κάθε πρωτοβουλία διεκδίκησης. Εδαφικά η χώρα μεγαλώνει με την ενσωμάτωση των Επτανήσων και συνάμα διαφθορά και εξαχρείωση, που τείνουν να γίνουν δεύτερη φύση του πολιτικού βίου, επιδεινώνουν τις κακές συνθήκες διαβίωσης για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Είναι και ο κακός άνεμος που πνέει για τα πνευματικά πράγματα σε όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα που τον καταρρακώνει. Ο ρομαντισμός, που με τόσο πάθος ακολουθεί στα ποιήματά του πνέει τα λοίσθια. Από την επιρροή του έχουν πλέον ξεφύγει οι πρώτοι του κινήματος, οι Σούτσοι, οι Παράσχοι κ.α. Οι ύστατοι ρομαντικοί είναι σε αμηχανία. Πώς θα προχωρήσουν; Το βήμα τους μένει μετέωρο. Μέλλον ή ανυπαρξία;Ο Δημήτριος έχει μπροστά του σκοτάδι. Το μόνο φως έρχεται από την κρητική επανάσταση, αλλά μάλλον κι αυτό δεν είναι αρκετό.Λάδι στη... φωτιά του ρίχνουν οι αδιέξοδες συζητήσεις για την πορεία της πνευματικής δημιουργίας στον «Παρνασσό» κι οι πολιτικές συζητήσεις με τα μέλη της συντροφιάς των λογίων, που συχνάζουν στο καφενείο «Η Ωραία Ελλάς» στη διασταύρωση Ερμού και Αιόλου. Εδώ, ως γνωστόν, επωάζονται νέες ιδέες, εδώ ζυμώνονται σκέψεις και γεννιέται νέο πολιτικό προσωπικό, εδώ «ανεβαίνουν και πέφτουν κυβερνήσεις». Αλλά, αυτή την εποχή, όλες οι συζητήσεις καταλήγουν στην καθόλου αισιόδοξη επωδό: οι εργάτες πεθαίνουν στα μεταλλεία του Λαυρίου και δεν φαίνεται φως από πουθενά. Τότε ο Δημήτριος αποφασίζει να διαμαρτυρηθεί, όπως κανείς προηγουμένως δεν έχει επιχειρήσει. Θα απέχει από την βρώση!Καταχείμωνο του 1873 σταματά το φαγητό. Οι γονείς του θορυβούνται. Ο πατέρας του, ο Κωνσταντίνος, φοβάται πως ο γιος του δεν θα σταματήσει αν δεν πετύχει αυτό που θέλει. Ο νεαρός έχει «εγκατασταθεί» στη συμβολή των δρόμων Ιπποκράτους και Ακαδημίας και σβήνει μέρα με τη μέρα υποβάλλοντας τον εαυτό του σε ασιτία και απαιτώντας από την κεντρική διοίκηση να στρέψει την προσοχή της στο Λαύριο, στις απάνθρωπες εργασιακές συνθήκες των μεταλλωρύχων. Είναι πεπεισμένος ότι ο αγώνας του θα αποδώσει. Αυτός δεν είναι ένας τυχαίος Αθηναίος πολίτης. Είναι διδάκτωρ στο πανεπιστήμιο, επιτυχημένος νομικός και βραβευμένος ποιητής.Απέχει από τη βρώση 36 ολόκληρες ημέρες. Κάποτε λιποθυμά. Λίγες μέρες μετά, ο ταλαιπωρημένος οργανισμός του θα υποκύψει στην αρρώστια της εποχής, τη φυματίωση. Θα αφήσει την τελευταία πνοή του στις 21 Μαρτίου του 1873, πριν κλείσει τα 30 του, και θα εγγραφεί στην Ιστορία ως ο πρώτος απεργός πείνας για ιδεολογικούς λόγους.Λογοτέχνες του μέλλοντος, που θα μελετήσουν το έργο του Δημήτριου Παπαρρηγόπουλου, θα διατυπώσουν την πεποίθηση ότι αν εκείνος δεν έφευγε από τη ζωή τόσο νέος, η θέση του στην ελληνική λογοτεχνία θα ήταν ανώτερη και πως ακόμη κι αν έγραψε σε «φανατισμένη» καθαρεύουσα, στα ποιήματά του κρύβονται η αλήθεια και ο σπαραγμός μίας αγνής παιδικής ψυχής.«Έχει με το παραπάνω το μεγάλο ελάττωμα του καιρού του. Κακόγλωσσος και κακόμορφος. Η καθαρεύουσα του Παπαρρηγόπουλου είναι κάτι πολύ δημοσιογραφικό και πολύ απεριποίητο, θεματογράφημα μαθητή που δεν τα βγάζει πέρα, ούτε και που πολύ-φροντίζει να τα βγάλει πέρα» θα γράψει το 1934 ο δημοτικιστής, μέγας Παλαμάς, στη μελέτη του με τίτλο «Πεζοί δρόμοι. Γ’ Κάποιων νεκρών η ζωή» και θα προσθέσει: «Ο Παπαρρηγόπουλος είναι ποιητής με χαρακτήρα, πέρα ως πέρα. Και μήπως ο χαρακτήρας δεν είν’ ένα από τα πρόσωπα που ντύνεται η θεία ομορφιά; Φιλόσοφος ποιητής, είτε πλαταίνει και φέρνει τα δικά του βάσανα ίσα με τα σύνορα του κοσμικού, είτε φορτώνεται στους ώμους του τα κοσμικά βάσανα, μοιρολογώντας τα σα να ήτανε δικά του…».Στο ύστατο χαίρε, όπου θα βρεθούν χιλιάδες άνθρωποι, ο έτερος των «Διοσκούρων», Σπυρίδων Βασιλειάδης, με έναν πύρινο, συγκινησιακά φορτισμένο επικήδειο λόγο, θα εξάρει την οξύνοια και την ευρυμάθεια του φίλου του, το βαθύ, ερευνητικό πνεύμα του και την αυτοθυσία του στο όνομα της δικαιοσύνης. «Καλή αντάμωση» θα του ευχηθεί και αυτή η στιγμή, δυστυχώς, δεν θα αργήσει να έρθει. Ο Βασιλειάδης έχει προσβληθεί και ο ίδιος από φυματίωση. Έναν χρόνο μετά θα ταξιδέψει στο Παρίσι, αναζητώντας θεραπεία. Στις 30 Αυγούστου του 1874 θα πάει να συναντήσει τον φίλο του. Ούτε αυτός έχει προλάβει να κλείσει το 30ό έτος της ζωής του...- Ένας Επτανήσιος στην Αθήνα / Χαραλάμπης (Μπάμπης) Άννινος (1852-1934), Ηλ. Α. 