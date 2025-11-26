Σταγόνες Ιστορίας: Ο billionaire Μέγας Αλέξανδρος και ο «περιπτεράς» Έλον Μασκ

Δεν ήταν απλώς ο μεγάλος στρατηλάτης, ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν ένας ζάπλουτος βασιλιάς, τόσο που σε σημερινές αξίες, ο Ελον Μασκ μπροστά του δεν θα ήταν παρά ... περιπτεράς. Ο Δημήτρης Καμπουράκης εξηγεί το πώς και το γιατί στην 5η Σταγόνα Ιστορίας.Διαβάστε την Ιστορία:Ποιος αρχαίος μας πρόγονος ήταν πλουσιότερος ακόμη και από τον Έλον Μασκ, παρακαλώ; Μπαίνει ο Μέγας Αλέξανδρος στην πρωτεύουσα των Περσών, στην Περσέπολη και βρίσκει στα θησαυροφυλάκια του Δαρείου που την είχε κοπανήσει, 180.000 τάλαντα λέει ο Στράβωνας. Θα πείτε τώρα, σιγά τα λεφτά, 180 χιλιάρικα. Σε χρυσό και ασήμι ήτανε τα οποία μάλιστα κουβάλησε ο Αλέξανδρος με μουλάρια και καμήλες από μια τοποθεσία σε μια άλλη στο δικό του θησαυροφυλάκιο. Πόσο πιάνει μία λίρα Αγγλίας σήμερα; 800 ευρώ περίπου.Πόσες χρυσές λίρες χωράνε μέσα σε ένα μεγάλο τσουβάλι; Και πόσα τσουβάλια γεμάτα λίρες μπορεί να μεταφέρει ένα μουλάρι ή μία καμήλα; Για κάντε τον πολλαπλασιασμό. Ο Πλούταρχος λέει ότι χρειάστηκαν 20.000 μουλάρια και πέντε χιλιάδες καμήλες φορτωμένες τίγκα στη χρυσή λίρα για να μεταφερθεί από τη μια μεριά στην άλλη το ποσό. Πόσο ήταν; Τρις τρισεκατομμύρια. Αν βάλουμε δηλαδή τον Αλέξανδρο από τη μια και τον πλουσιότερο σήμερα, τον Ελον Μασκ σε αποπληθωρισμένες τιμές ο Αλέξανδρος είχε το Golden Hall στο Μαρούσι και το Mall και ο Μασκ ένα περιπτεράκι και αν...