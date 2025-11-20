Νυρεμβέργη 1945: Όταν οι ναζί κάθισαν στο εδώλιο και δήλωσαν «αθώοι» και ανήξεροι

Δίκη-ορόσημο πριν από 80 χρόνια: Για εγκλήματα πολέμου δικάστηκαν και καταδικάστηκαν οι κορυφαίοι του ναζιστικού καθεστώτος μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου