Σταγόνες Ιστορίας με τον Δημήτρη Καμπουράκη- Το βίτσιο του Βασιλιά Ήλιου και οι γέννες των γυναικών

Μπορεί το... βίτσιο ενός βασιλιά να αλλάξει τα δεδομένα ακόμη και για τις γέννες και μάλιστα να κληροδοτήσουν οι απαιτήσεις του συνήθειες που φτάνουν έως και σήμερα; Η Σταγόνα Ιστορίας νούμερο 4 με τον Δημήτρη Καμπουράκη, αποδεικνύει ότι μπορεί.Δείτε την Σταγόνα Ιστορίας:Σταγόνα Ιστορίας, νούμερο 4, και αφορά τον βασιλιά Ηλιο της Γαλλίας, τον περίφημο Λουδοβίκο τον 14ο και τις γέννες των γυναικών, που είχε βίτσιο. Τί βίτσιο;Καλά από βίτσια, άλλο τίποτα ο τύπος. Καταρχήν ήταν βρωμιάρης μέχρι εκεί που δεν έπαιρνε. Οι Γάλλοι δεν πλενόντουσαν έτσι κι αλλιώς, αυτός το είχε παρακάνει. Δυο φορές στη ζωή του έκανε μπάνιο, το λέει η Ιστορία.Εκτός από όλα τα άλλα, τί βίτσιο είχε; Του άρεσε να βλέπει τις γυναίκες να γεννάνε. Πώς γεννούσαν οι γυναίκες μέχρι τότε; Με το περίφημο σκαμνί του τοκετού. Καθιστές και έβγαινε το παιδί από κάτω και το τραβάγανε. Δεν βόλευε τον βασιλιά να κοιτάει, οπότε έδωσε διαταγή και λέει: Στο κρεββάτι. Και αντί να του πουν οι γιατροί άει παράτα μας, φτιάξαν μέχρι και το περίφημο κρεββάτι του τοκετού με τα πόδια απλωμένα, για να μπορεί να βλέπει ο βασιλιάς. Το κρεββάτι έμεινε και είναι η σημερινή καρέκλα του γυναικολόγου. Για να δείτε, δηλαδή, τι χρωστάτε, γυναίκες και άντρες στον Λουδοβίκο τον 14ο…Και μεις οι άντρες, κάτι χρωστάμε, συμβάλλουμε κι εμείς ρε παιδιά στη γέννηση.Η επόμενη ιστορία, ακόμα πιο kinky κι ακόμα πιο βιτσιόζικη. Από άλλη εποχή...