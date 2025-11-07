Ψηφιακός χάρτης αυξάνει το οδικό δίκτυο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας κατά 100.000 χιλιόμετρα

Οι ερευνητές δημιούργησαν το σύνολο δεδομένων

στην Ιβηρική Χερσόνησο, την Ελλάδα και τη βόρεια Αφρική και στην προσαρμογή παλαιότερα προτεινόμενων οδικών διαδρομών, ώστε να ταιριάζουν καλύτερα στη μορφολογία των εδαφών. αξιοποιώντας αρχαιολογικά και ιστορικά δεδομένα, σύγχρονους και αρχαίους χάρτες και δορυφορικές εικόνες. Το σύνολο δεδομένων περιλαμβάνει 299.171 χιλιόμετρα δρόμων, ενώ προηγούμενες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για 188.555 χιλιόμετρα. Το προτεινόμενο οδικό δίκτυο καλύπτει σχεδόν τέσσερα εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα. Οι ερευνητές αποδίδουν αυτή την αύξηση στην υψηλότερη κάλυψη που υπήρξε για τους δρόμουςκαι στην προσαρμογή παλαιότερα προτεινόμενων οδικών διαδρομών, ώστε να ταιριάζουν καλύτερα στη μορφολογία των εδαφών.

Από το οδικό δίκτυο, 103.478 χιλιόμετρα (34,6%) ταξινομούνται ως κύριες οδοί και 195.693 χιλιόμετρα (65,4%) ως δευτερεύοντες δρόμοι. Ωστόσο, οι συγγραφείς διευκρινίζουν ότι η ακριβής τοποθεσία είναι γνωστή με βεβαιότητα μόνο για το 2,7% των δρόμων, ενώ το 89,8% είναι λιγότερο ακριβές και το 7,4% υποθετικό.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, υπάρχουν κενά στην τρέχουσα γνώση του οδικού δικτύου, ωστόσο το Itiner-e είναι η πιο λεπτομερής και ολοκληρωμένη ανοιχτά προσβάσιμη ψηφιοποίηση των δρόμων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.