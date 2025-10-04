Από το Facebook στη φυλακή: H ιστορία του Βρετανού που πλήρωσε ακριβά ένα διαδικτυακό σχόλιο - «Με είπαν ρατσιστή, λευκό σκουπίδι»

Ο Ρις ΜακΝτόναλντ φυλακίστηκε για πάνω από δύο χρόνια λόγω ρατσιστικού σχολίου στο Facebook - Σήμερα περιγράφει τη φρίκη της φυλακής, τον φόβο αντιποίνων και την προσπάθειά του για μια νέα αρχή