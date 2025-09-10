Σπέτσες: Έπεσαν οι υπογραφές για την διάσωση της Οικίας Ανάργυρου

Το μοναδικό αρχοντικό

Το ιστορικό μέχρι σήμερα

Η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγήθηκε ομόφωνα:

1.Την έγκριση του 1ου πρακτικού για το έργο «Αποκατάσταση Οικίας Σωτήριου Ανάργυρου στις Σπέτσες και μετατροπή της σε πολιτιστικό πόλο-χώρο εκθέσεων», εκτιμώμενης αξίας 2.014.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

2.Την απόρριψη των προσφορών των εταιρειών Εργάνη Α.Τ.Ε., GDM Assets και Υδρόα Γκρουπ Ε.Ε.

3.Την αποδοχή των προσφορών που κρίθηκαν παραδεκτές, με πρώτη μειοδότρια την εταιρεία Kontos Koncreate A.T.E.

Ακολούθησαν νομικές προσφυγές και διαδικαστικές ενστάσεις, στις οποίες αποκλειστικά οφείλεται η καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών. Έτσι, η νομική «πορεία» της υπόθεσης, έχει ως εξής:

• 1625/2023 (ΕΑΔΗΣΥ)

• 16/2024 (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών)

• 417/2024 (ΕΑΔΗΣΥ)

• 848/2024 (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών)

• 1549/2024 (ΕΑΔΗΣΥ)

• 908/2025 (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών)

Μετά την τελευταία απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών τον Μάιο 2025, το έργο εισήλθε πλέον στην τελική φάση της διαδικασίας ανάθεσης, καθώς έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα ακόλουθα στάδια:

-Πρόσκληση της Περιφέρειας Αττικής προς τον προσωρινό μειοδότη για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

-Έλεγχος των δικαιολογητικών από την αρμόδια υπηρεσία.

-Σύνταξη πρακτικού κατακύρωσης από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

-Έγκριση 3ου πρακτικού του διαγωνισμού από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας που εισηγείται την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού, ενώ ακολουθούσε η διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο και η επίσημη έναρξη της υλοποίησης του έργου.

Περαιτέρω, οέκανε αναφορά και στην ανάγκη αντιμετώπισης γενικότερων προβλημάτων των Σπετσών, διαβεβαιώνοντας ότι «μαζί με την Δήμαρχο κα Φραγγιά έχουμε οριοθετήσει και προτεραιοποιήσει μια σειρά ζητημάτων που αφορούν στις υποδομές του νησιού και εργαζόμαστε με λίγα λόγια, πολλή προσπάθεια, σκληρή καθημερινή διαβούλευση, για να μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε».Τέλος, έδωσε και ένα ευρύτερο στίγμα για το θεσμό της Αυτοδιοίκησης. «Όλοι όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά, ειδικά σε αυτό το βαθμό της Αυτοδιοίκησης, πρέπει αυτό που εκπέμπουμε να συνάδει με την αξιοπρέπεια που χρειάζεται ώστε να δώσουμε και το φως που απαιτείται να έχει ο θεσμός.Και είναι πολύ σημαντική η συνεργασία μας με την κυβέρνηση και τα συναρμόδια υπουργεία ώστε τέτοια έργα όχι μόνο να προχωρούν, αλλά και να τρέχουν με εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις, ενταγμένα σε έναν ολιστικό προγραμματισμό, σε ένα συνολικό σχέδιο. Έτσι ώστε στο τέλος αυτής της διαδρομής, αυτού του ταξιδιού, να αισθανόμαστε όλοι ότι υπήρξαμε χρήσιμοι στις κοινωνίες μας, στις γειτονιές και στα νησιά μας και το κυριότερο ότι σεβαστήκαμε και ανταποκριθήκαμε στις παρακαταθήκες ανθρώπων που αγάπησαν τη χώρα, την Ελλάδα μας» κατέληξε.Στην χθεσινή επίσκεψή του στις Σπέτσες τον Ν. Χαρδαλιά συνόδευαν η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Αττικής, ο Αντιπεριφερειάρχης, η Ειδική Γραμματέαςκαθώς και σειρά αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων τηςΟ Πρόεδρος του Ιδρύματος της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών Καθηγητήςκατά την ομιλία του ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα για την ΑΚΣΣ αλλά και για όλο το νησί των Σπετσών καθώς ξεκινά επισήμως η υλοποίηση του έργου της αποκατάστασης της Οικίας, του Αρχοντικού του Σωτηρίου Αναργύρου —εθνικού ευεργέτη και ιδρυτή της ΑΚΣΣ— που παραμένει ερειπωμένη εδώ και δεκαετίες. Επιλέξαμε η σημερινή εκδήλωση να πραγματοποιηθεί σε αυτόν τον πολύ λιτό και όμορφο μνημειακό χώρο, εμπρός από το Κτίριο Α, το αρχικό κτίριο της Σχολής, και εμπρός από την προτομή του Ιδρυτή ώστε και εκείνος να συμμετάσχει νοητά στην τελετή αυτή — σίγουρα με ικανοποίηση που η Οικία που έφτιαξε πριν 121 χρόνια θα αποκτήσει ξανά ζωή και θα συμβάλει καθοριστικά στην περαιτέρω πολιτιστική ανάπτυξη των Σπετσών αλλά και, ευρύτερα, της χώρας».Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή ο κ. Αίσωπος τόνισε: «Με την επιστροφή και τη μόνιμη εγκατάστασή του από τη Νέα Υόρκη στη γενέθλια γη των Σπετσών το 1899 ο Ανάργυρος αναζητεί οικόπεδο για την ανέγερση μιας νέας λαμπρής κατοικίας, ανάλογης της μεγάλης οικονομικής του επιφάνειας. Το βρίσκει στην Ντάπια, ανάμεσα στα Αρχοντικά της Μπουμπουλίνας και του Μπόταση και δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου με θέα στη θάλασσα. Αναθέτει την αρχιτεκτονική μελέτη στον διακεκριμένο αρχιτέκτονα Παναγιώτη Ζίζηλα — που 10 χρόνια αργότερα θα σχεδιάσει το άλλο πολύ σημαντικό έργο του Ανάργυρου, το Ξενοδοχείο Ποσειδώνιο.Το Αρχοντικό δεν υιοθετεί την παραδοσιακή νησιωτική αρχιτεκτονική των Σπετσών αλλά πρόκειται για ένα εξαιρετικό νεοκλασικό μέγαρο με αρχαιοελληνικά και αιγυπτιακά διακοσμητικά στοιχεία που ξεχώριζε για την ποιότητα της κατασκευής του και τον περίτεχνο διάκοσμό του.Το Αρχοντικό ολοκληρώνεται το 1904. Είναι διώροφο. Στο ισόγειο, 6 κολώνες από κάθε πλευρά δημιουργούν μια περιμετρική στοά και στηρίζουν την περιμετρική βεράντα του ορόφου. Από την κεντρική πύλη ο βοτσαλωτός διάδρομος διέσχιζε ένα πλούσιο κήπο με φοίνικες, εσπεριδοειδή δέντρα και ανθοφόρους θάμνους και οδηγούσε σε μια μνημειακή σκάλα που «προστάτευαν» εκατέρωθεν 2 γλυπτά που αναπαριστούν αιγυπτιακές σφίγγες.Η αγάπη του Σωτηρίου Ανάργυρου για τον αρχαίο αιγυπτιακό πολιτισμό μπορεί να αναχθεί στα πρώτα του ταξίδια στη χώρα αυτή όταν αναζητούσε ένα καλύτερο μέλλον αλλά και στη μετέπειτα επαγγελματική του ενασχόληση με την εμπορία αιγυπτιακών καπνών. Άλλωστε η ίδια η Οικία φέρει στην κεντρική κορνίζα της πρόσοψής της την ονομασία «ΝΗΙΘ», μια αναφορά στη δημιουργική Αιγύπτια θεά.Στο Ισόγειο της Οικίας χωροθετούνταν το σαλόνι και η σάλα-τραπεζαρία με το τζάκι καθώς και το γραφείο του Ανάργυρου διακοσμημένο με τοιχογραφίες με αιγυπτιακά μοτίβα. Όλοι οι χώροι του ισογείου κοσμούνται με εξαιρετικά περίτεχνες τοιχογραφίες και οροφογραφίες. Το σαλόνι χωρίζονταν από τη σάλα-τραπεζαρία μέσω τρίφυλλης ξύλινης πόρτας με κρύσταλλα που διακοσμούνται με πολύχρωμες απεικονίσεις του ζωικού και φυτικού βασιλείου από διάφορα μέρη του κόσμου.Στον Όροφο της Οικίας υπήρχε ένα δεύτερο μικρότερο σαλόνι και το υπνοδωμάτιο και το λουτρό.Στην Οικία αυτή ο Ανάργυρος έζησε μέχρι τον θάνατό του το 1928. Εκεί καλωσόρισε πολλές φορές τον στενό του φίλο πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο, μέλη της βασιλικής οικογένειας, τον ανιψιό του οικονομολόγο και πρωθυπουργό Αλέξανδρο Διομήδη, διασημότητες της εποχής και εκλεκτούς συγγενείς και φίλους.Το Αρχοντικό, όπως και όλη η περιουσία του Σωτηρίου Αναργύρου κληρονομήθηκε με τη διαθήκη του στην ΑΚΣΣ που ο ίδιος ίδρυσε. Το κτίριο όμως μετά τον θάνατό του εγκαταλείφθηκε και πολλά από τα κινητά τμήματά του κλάπηκαν.Στα χρόνια της Κατοχής και λίγο μετά, το κτίριο στέγασε τις Δημοτικές Αρχές και το Δημοτικό Νοσοκομείο.Τη δεκαετία του 1960, το Αρχοντικό ενοικιάστηκε στην οικογένεια Rothchild που το χρησιμοποίησε ως κατοικία. Στην περίοδο αυτή έγιναν πολλές εργασίες που ζημίωσαν την αρχιτεκτονική του εσωτερικού με εκτεταμένους επιχρωματισμούς του ζωγραφικού διακόσμου.Το 1983 το Αρχοντικό λειτούργησε ως Πνευματικό Κέντρο Σπετσών: στο ισόγειο διδάσκονταν μαθήματα μπαλέτου και μουσικής και στον όροφο υπήρχε δανειστική βιβλιοθήκη. Η λειτουργία αυτή διακόπηκε σύντομα καθώς το κτίριο επιβαρύνθηκε από τη μεγάλη εισροή όμβριων υδάτων για μεγάλο διάστημα. Η μόνωση του δώματος σταμάτησε την εν εξελίξει ζημία.Το 1986 το Υπουργείο Πολιτισμού χαρακτηρίζει το Αρχοντικό Αναργύρου έργο τέχνης και ιστορικό διατηρητέο μνημείο που χρήζει της προστασίας την Πολιτείας.Επί προεδρίας της ΑΚΣΣ από τον Κωνσταντίνο Στεφάνου εκδόθηκε το 2014, σε επιμέλεια του τότε ΓΓ του Ιδρύματος και αργότερα Προέδρου του Π. Πετρακόπουλου, το τεύχος «Save The Anargyros Mansion» που κατέγραψε συστηματικά μέσω φωτογραφιών τα διάφορα τμήματα και τον διάκοσμο του κτιρίου προσφέροντας έτσι πολύτιμο αρχειακό υλικό για τη δουλειά που πρέπει να γίνει τώρα. Εδώ ουσιαστικά εκκινεί η προσπάθεια για την αποκατάσταση του Αρχοντικού.Διασφαλίζεται από την ΑΚΣΣ και τη συμβολή χορηγών το απαραίτητο ποσό για τις μελέτες και την αδειοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού και την Πολεοδομία με στόχο τη λειτουργία του Αρχοντικού ως χώρος εκθέσεων.Οι αρχιτέκτονες Π. Πετρακόπουλος και Κ. Στάικος συνέταξαν αφιλοκερδώς προμελέτη για τη δημοπράτηση και την ανάθεση των οριστικών μελετών που χρηματοδοτήθηκαν από την ΑΚΣΣ και από χορηγίες της Alpha Bank και του Ιδρύματος Ωνάση.Το 2022, μετά από αίτημα της ΑΚΣΣ και την αρωγή του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο εποπτεύει την ΑΚΣΣ, η Περιφέρεια Αττικής ανέλαβε τη χρηματοδότηση του έργου της αποκατάστασης του Αρχοντικού Αναργύρου με την Προγραμματική Σύμβαση του Οκτωβρίου 2022 με στόχο την αξιοποίησή του ως Πολιτιστικού Πόλου και Χώρου Εκθέσεων.Η διαγωνιστική διαδικασία ξεκίνησε τον Μάιο 2023 και οδήγησε τον Αύγουστο του ίδιου έτους στην επιλογή της αναδόχου εταιρίας Κοντός Koncreate ATE.Μεσολάβησαν από τότε 2 ολόκληρα χρόνια με νομικές προσφυγές και δικαστικές διαδικασίες.Φτάνουμε όμως αισίως σήμερα στο τέλος αυτής της πορείας και δεν μπορούμε παρά να είμαστε πολύ χαρούμενοι.Είναι ταυτόχρονα το τέλος της προετοιμασίας και η αρχή της επόμενης πορείας για να διασφαλίσουμε ότι σε περίπου 2 χρόνια το αποτέλεσμα ενός λαμπρού αποκατεστημένου μεγάρου πολιτισμού θα μας κάνει όλους περήφανους. Ένας νέος πόλος πολιτισμού θα ακτινοβολεί στις Σπέτσες και μακρύτερα πέρα από αυτές».Ο κ. Αίσωπος κατέληξε ευχαριστώντας τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά «που αγκάλιασε το έργο από τη πρώτη στιγμή», καθώς και την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και τον προκάτοχό της Κυριάκο Πιερρακάκη «που από τη πρώτη στιγμή έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για την ΑΚΣΣ, στεκόμενοι δίπλα μας με κάθε τρόπο».Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Κοντός, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Kontos Koncreate ΑΤΕ που ανακηρύχθηκε ανάδοχος, τόνισε ότι η αποκατάσταση της Οικίας Αναργύρου αποτελεί ένα σύνθετο έργο επί ιστορικού κτιρίου χαρακτηρισμένου ως έργο τέχνης και διατηρητέο μνημείο από το υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο απαιτεί τη συνεργασία ενός ευρέως φάσματος ειδικοτήτων.Σημείωσε ακόμη ότι η εταιρεία δραστηριοποιείται εδώ και σχεδόν 20 χρόνια στον τομέα των αποκαταστάσεων έχοντας ολοκληρώσει την τελευταία πενταετία έργα άνω των 20 εκατ. ευρώ.Το ιστορικό των ενεργειών που έχουν γίνει μέχρι σήμερα είναι πλούσιο και περιγράφεται, μεταξύ άλλων, και σε σχετική πρόσφατη ανακοίνωση του Ιδρύματος της Α.Κ.Σ.Σ.Όπως αναφέρεται, η αποκατάσταση του ιστορικού αρχοντικού του μεγάλου ευεργέτη των Σπετσών, Σωτηρίου Αναργύρου, αποτελεί έργο ύψιστης πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής και ιστορικής αξίας για το νησί και κύρια προτεραιότητα όλων των Εκτελεστικών Επιτροπών του Ιδρύματος.Πρόκειται για εμβληματικό κτίριο στο κέντρο του οικισμού, βαθιά συνδεδεμένο με τη μνήμη και την ταυτότητα του νησιού, που εδώ και χρόνια παραμένει σε κατάσταση εγκατάλειψης, με κίνδυνο την ανεπανόρθωτη φθορά.Κατόπιν αιτήματος του Ιδρύματος και με την αρωγή του Υπουργείου Παιδείας, η Περιφέρεια Αττικής, αναγνωρίζοντας την ιστορική και πολιτιστική αξία του εμβληματικού κτιρίου, ανέλαβε τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση του έργου αποκατάστασής του, με την υπογραφή της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης στις 14 Οκτωβρίου 2022. Πρόκειται για ουσιαστική παρέμβαση, που αποσκοπεί στην πλήρη διάσωση και αξιοποίηση του, ως Πολιτιστικού Πόλου και Χώρου Εκθέσεων, με πλήρη σεβασμό στην ιστορική και αρχιτεκτονική του φυσιογνωμία. Η μελέτη αποκατάστασης εκπονήθηκε από το Ίδρυμα και θεωρήθηκε από τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας.Από την ημέρα της υπογραφής της Προγραμματικής Σύμβασης, η νομική «διαδρομή» του έργου υπήρξε ιδιαίτερα σύνθετη, παρά την επιθυμία όλων των εμπλεκόμενων μερών, για έναρξη των εργασιών το συντομότερο δυνατόν.Ειδικότερα, η διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου, ξεκίνησε στις 30 Μαΐου 2023 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν η 26η Ιουλίου 2023.Η αποσφράγιση των προσφορών, ο έλεγχος των εγγυήσεων συμμετοχής, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και των δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού, έγιναν στις 10 Αυγούστου 2023.Στις 22 Αυγούστου 2023, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1917/2023 απόφαση της προσωρινής κατακύρωσης της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας.Απέναντι στις νομικές ενέργειες το Ίδρυμα δεν είχε τη δυνατότητα κάποιας παρέμβασης, παρά μόνο την αναμονή των δικαστικών και λοιπών κρίσεων.Στην ανακοίνωση της η Εκτελεστική Επιτροπή δήλωνε ότι «παρά τις δυσκολίες, το Αρχοντικό του Σωτηρίου Αναργύρου θα αποκατασταθεί και θα αποδοθεί ξανά στους Σπετσιώτες και την Ελλάδα, ως σύμβολο της ιστορικής μνήμης και πολιτιστική παρακαταθήκη για το μέλλον». Κάτι που επιβεβαιώνεται από την χθεσινή υπογραφή της σχετικής εργολαβικής σύμβασης.