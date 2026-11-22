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Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά διαρρήξεων και ληστειών σε σπίτια ποδοσφαιριστών στην Ισπανία, με νέο θύμα αυτή τη φορά τον Ρούμπεν Βάργκας.Σύμφωνα με την AS, ο διεθνής Ελβετός εξτρέμ της Σεβίλλης, ο οποίος είχε απασχολήσει έντονα τον Ολυμπιακό κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου, είδε την κατοικία του να γίνεται στόχος διαρρηκτών την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη το ντέρμπι με την Μπέτις.Οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν την απουσία του ποδοσφαιριστή, ο οποίος εκείνη την ώρα αγωνιζόταν στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν», και εισέβαλαν στο σπίτι του στην περιοχή Μοντεκίντο, κοντά στη Σεβίλλη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν από τα ισπανικά μέσα, αφαιρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση της λείας.Όπως αναφέρει η «Diario de Sevilla», οι διαρρήκτες φορούσαν κουκούλες, ενώ η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστώσει τον τρόπο με τον οποίο μπήκαν στην κατοικία και να εντοπίσει τους υπεύθυνους. Ευτυχώς, εκείνη την ώρα δεν υπήρχε κανείς μέσα στο σπίτι.Αντονί, Πάροτ, Ρίκο και τα υπόλοιπα ονόματα που βρέθηκαν στο στόχαστροΗ υπόθεση του Βάργκας έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων περιστατικών που έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στην Ισπανία. Μάλιστα, η περιοχή της Σεβίλλης έχει βρεθεί στο επίκεντρο, καθώς μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων αρκετοί ποδοσφαιριστές έγιναν στόχοι διαρρηκτών.Στις 14 Οκτωβρίου, ο Αντονί της Μπέτις έπεσε θύμα διάρρηξης την ώρα που η ομάδα του αντιμετώπιζε την Πόρτο στο Champions League. Το περιστατικό ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικό, καθώς στο σπίτι βρισκόταν ένα από τα παιδιά του Βραζιλιάνου εξτρέμ.Λίγες ημέρες αργότερα, στόχος έγινε και ο συμπαίκτης του, Τρόι Πάροτ. Άγνωστοι εισέβαλαν στην κατοικία του Ιρλανδού επιθετικού την ώρα που διεξαγόταν η αναμέτρηση της Μπέτις με την Μπαρτσελόνα, ωστόσο αποχώρησαν χωρίς να αφαιρέσουν αντικείμενα.Ακόμη πιο σοβαρή ήταν η περίπτωση του πρώην τερματοφύλακα της Σεβίλλης, Σέρχιο Ρίκο. Πέντε κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο σπίτι του στην περιοχή Μπογιούγιος ντε λα Μιτασιόν, ενώ ο ίδιος δειπνούσε με τη σύζυγο και τα παιδιά του. Οι δράστες χρησιμοποίησαν όπλα, απείλησαν την οικογένεια και αφαίρεσαν κοσμήματα και ρολόγια.Στη λίστα των ποδοσφαιριστών που έχουν αντιμετωπίσει αντίστοιχες καταστάσεις βρίσκονται επίσης ο Ίλαϊς Μορίμπα της Θέλτα και ο Πέτερ Γκουλάτσι, τερματοφύλακας της Βιγιαρεάλ, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με διαρρήξεις στις κατοικίες τους, αλλά και ο Ματίας Ντιτούρο της Έλτσε.Στην τελευταία περίπτωση, τρεις κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο σπίτι του Αργεντινού τερματοφύλακα, ενώ εκείνος επέστρεφε με τα δύο παιδιά του. Μια τηλεφωνική ειδοποίηση από τη σύζυγό του και η άμεση αντίδραση ενός γείτονα απέτρεψαν την είσοδό τους στην κατοικία, όπου βρίσκονταν ακόμη οι δράστες.Σύμφωνα με την Cadena SER, μέσα σε έναν μήνα είχαν γίνει γνωστά συνολικά επτά περιστατικά διαρρήξεων ή απόπειρας διάρρηξης σε κατοικίες ποδοσφαιριστών.