Η πρόληψη δεν είναι ίδια για όλους. Η καθημερινότητα, ο τρόπος ζωής, το ιατρικό ιστορικό και οι ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ανθρώπου διαμορφώνουν διαφορετικές προτεραιότητες στη φροντίδα της υγείας.
ΑΕΚ: Χειρουργήθηκε ο Αριάγκα, επιστρέφουν οι Καϊρίνεν και Λυκογιάννης
ΑΕΚ: Χειρουργήθηκε ο Αριάγκα, επιστρέφουν οι Καϊρίνεν και Λυκογιάννης
Ο Αριάγκα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση μετά το κάταγμα κλείδας που υπέστη στο ματς με την Καλαμάτα, την ώρα που οι Καϊρίνεν και Λυκογιάννης επέστρεψαν σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων
Ο Κέρβιν Αριάγκα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση μετά τον τραυματισμό του στην αναμέτρηση με την Καλαμάτα στη Νίκαια.
Ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ υπέστη κάταγμα δεξιάς κλείδας, έπειτα από άσχημη πτώση στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί χειρουργική αποκατάσταση. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή (22/11), και πλέον ξεκινά η διαδικασία της αποθεραπείας του.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση υπολογίζεται σε περίπου δύο μήνες, κάτι που σημαίνει πως ο Μάρκο Νίκολιτς θα στερηθεί τις υπηρεσίες του σε αρκετές σημαντικές αναμετρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Την ίδια στιγμή, πάντως, υπάρχουν και θετικές εξελίξεις στο στρατόπεδο της ΑΕΚ, όσον αφορά την κατάσταση των Κάαν Καϊρίνεν και Μπάμπη Λυκογιάννη.
Ο Φινλανδός μέσος, ο οποίος είχε επιστρέψει από τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα αντιμετωπίζοντας ένα σφίξιμο, προπονήθηκε σήμερα σε κανονικούς ρυθμούς στα Σπάτα και τέθηκε στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση της Τρίτης με την Κόμο.
Στο κανονικό πρόγραμμα επέστρεψε και ο Μπάμπης Λυκογιάννης, ο οποίος είχε αντιμετωπίσει ένα μικρό πρόβλημα τις προηγούμενες ημέρες, αλλά πλέον το έχει ξεπεράσει.
Ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ υπέστη κάταγμα δεξιάς κλείδας, έπειτα από άσχημη πτώση στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί χειρουργική αποκατάσταση. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή (22/11), και πλέον ξεκινά η διαδικασία της αποθεραπείας του.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση υπολογίζεται σε περίπου δύο μήνες, κάτι που σημαίνει πως ο Μάρκο Νίκολιτς θα στερηθεί τις υπηρεσίες του σε αρκετές σημαντικές αναμετρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Την ίδια στιγμή, πάντως, υπάρχουν και θετικές εξελίξεις στο στρατόπεδο της ΑΕΚ, όσον αφορά την κατάσταση των Κάαν Καϊρίνεν και Μπάμπη Λυκογιάννη.
Ο Φινλανδός μέσος, ο οποίος είχε επιστρέψει από τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα αντιμετωπίζοντας ένα σφίξιμο, προπονήθηκε σήμερα σε κανονικούς ρυθμούς στα Σπάτα και τέθηκε στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση της Τρίτης με την Κόμο.
Στο κανονικό πρόγραμμα επέστρεψε και ο Μπάμπης Λυκογιάννης, ο οποίος είχε αντιμετωπίσει ένα μικρό πρόβλημα τις προηγούμενες ημέρες, αλλά πλέον το έχει ξεπεράσει.
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