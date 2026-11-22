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Νίκη χαρακτήρα για τη Μύκονο κόντρα στον Βίκο με 96-83, δείτε βίντεο
Νίκη χαρακτήρα για τη Μύκονο κόντρα στον Βίκο με 96-83, δείτε βίντεο
Με κορυφαίο τον Λοβ που πέτυχε 22 πόντους, η Μύκονος ξεπέρασε το εντός έδρας εμπόδιο του Βίκου Ιωαννίνων στο πλαίσιο της Stoiximan GBL
Έδειξε χαρακτήρα η Μύκονος εντός έδρας και πήρε...ανάσα ενόψει της δύσκολης συνέχειας. Η ομάδα του Ζιάγκου επικράτησε του Βίκου Φαλκονς με 96-83 και έτσι ανέβηκε στο 2-6. Από την άλλη η ομάδα των Ιωαννίνων έπεσε στο 1-7.
Για τους νικητές ο Λοβ ήταν ο κορυφαίος με 22 πόντους και έδειξε την ποιότητα του. Στον αντίποδα ο Φλόιντ το πάλεψε με 24 πόντους και ο Αγραβάνης με 17 πόντους και 7 ριμπάουντ.
Μύκονος - Βίκος Ιωαννίνων: Το ματς
Η Μύκονος μπήκε καλύτερα στο ματς και κατάφερε να ξεφύγει με 9 πόντους, με τον Σκουλίδα να γράφει το 25-16, δύο λεπτά πριν το τέλος του δεκαλέπτου. Ο Βίκος δυσκολεύτηκε και στις δύο μεριές του παρκέ στην πρώτη περίοδο, με τον Αγραβάνη να διαμορφώνει το 32-21 στο 10'.
Ο Φρίμαν μείωσε σε 37-31 για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι πάλευαν να πλησιάσουν σε απόσταση βολής. Η Μύκονος πάτησε το γκάζι και με τον Χάρελ εκτόξευσε τη διαφορά στους 15 πόντους για το 53-38 λίγο πριν το ημίχρονο.
Ο Φλόιντ έγραψε το 62-57 στα μέσα της τρίτης περιόδου, ενώ ο Φάντερμπερκ έκανε το 69-62 στο τέλος του δεκαλέπτου. Οι γηπεδούχοι ανέβασαν ρυθμούς και με τον Λοβ έγινε το 78-65 στο 34', δυσκολεύοντας τη δουλειά του Βίκου. O Aγραβάνης σκόραρε για το 81-74 στ0 36', με τη Μύκονο να διαχειρίζεται το προβάδισμα της μέχρι το τέλος και να φτάνει στη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 32-21, 53-39, 69-62, 96-83
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα
Πηγή: gazzetta.gr
Για τους νικητές ο Λοβ ήταν ο κορυφαίος με 22 πόντους και έδειξε την ποιότητα του. Στον αντίποδα ο Φλόιντ το πάλεψε με 24 πόντους και ο Αγραβάνης με 17 πόντους και 7 ριμπάουντ.
Μύκονος - Βίκος Ιωαννίνων: Το ματς
Η Μύκονος μπήκε καλύτερα στο ματς και κατάφερε να ξεφύγει με 9 πόντους, με τον Σκουλίδα να γράφει το 25-16, δύο λεπτά πριν το τέλος του δεκαλέπτου. Ο Βίκος δυσκολεύτηκε και στις δύο μεριές του παρκέ στην πρώτη περίοδο, με τον Αγραβάνη να διαμορφώνει το 32-21 στο 10'.
Ο Φρίμαν μείωσε σε 37-31 για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι πάλευαν να πλησιάσουν σε απόσταση βολής. Η Μύκονος πάτησε το γκάζι και με τον Χάρελ εκτόξευσε τη διαφορά στους 15 πόντους για το 53-38 λίγο πριν το ημίχρονο.
Ο Φλόιντ έγραψε το 62-57 στα μέσα της τρίτης περιόδου, ενώ ο Φάντερμπερκ έκανε το 69-62 στο τέλος του δεκαλέπτου. Οι γηπεδούχοι ανέβασαν ρυθμούς και με τον Λοβ έγινε το 78-65 στο 34', δυσκολεύοντας τη δουλειά του Βίκου. O Aγραβάνης σκόραρε για το 81-74 στ0 36', με τη Μύκονο να διαχειρίζεται το προβάδισμα της μέχρι το τέλος και να φτάνει στη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 32-21, 53-39, 69-62, 96-83
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα
Πηγή: gazzetta.gr
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