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Τέσσερα τρίποντα στο ντέρμπι με τον Άρη ο Καλάθης: Πόσο καιρό είχε να το πετύχει και το «εκρηκτικό» 7/7
Τέσσερα τρίποντα στο ντέρμπι με τον Άρη ο Καλάθης: Πόσο καιρό είχε να το πετύχει και το «εκρηκτικό» 7/7
Ο Νικ Καλάθης διέπρεψε στη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Άρη με 4/6 τρίποντα, ισοφαρίζοντας μια επίδοση από τα 6.75 που είχε να πετύχει… εδώ και μήνες
Στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ο ΠΑΟΚ επέβαλε απόλυτα τον ρυθμό του, έκανε κουμάντο μέσα στο κατάμεστο «Παλατάκι» και πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη κόντρα στον Άρη, προσφέροντας θέαμα και ουσία στους φιλάθλους του.
Ένας εκ των μεγάλων πρωταγωνιστών της αναμέτρησης ήταν αναμφίβολα ο Νικ Καλάθης, ο οποίος πραγματοποίησε μια πληθωρική εμφάνιση σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού. Ο έμπειρος γκαρντ άγγιξε το triple-double, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 12 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ έδωσε πολύτιμες λύσεις και έξω από τα 6.75, όπου ήταν ιδιαίτερα εύστοχος, μετρώντας 4 τρίποντα σε 6 προσπάθειες.
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Ένας εκ των μεγάλων πρωταγωνιστών της αναμέτρησης ήταν αναμφίβολα ο Νικ Καλάθης, ο οποίος πραγματοποίησε μια πληθωρική εμφάνιση σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού. Ο έμπειρος γκαρντ άγγιξε το triple-double, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 12 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ έδωσε πολύτιμες λύσεις και έξω από τα 6.75, όπου ήταν ιδιαίτερα εύστοχος, μετρώντας 4 τρίποντα σε 6 προσπάθειες.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
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