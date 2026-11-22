Ένα απίστευτο παρασκήνιο αποκαλύπτεται μέσα από τα σερβικά ΜΜΕ σχετικά με την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο Μάρκο Νίκολιτς στο φινάλε της αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Καλαμάτα (1-0) στη Νίκαια, η οποία τον αφήνει εκτός πάγκου για το επερχόμενο ντέρμπι «δικεφάλων» κόντρα στον ΠΑΟΚ (Κυριακή 29/11, 21:00)