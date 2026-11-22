Η πρόληψη δεν είναι ίδια για όλους. Η καθημερινότητα, ο τρόπος ζωής, το ιατρικό ιστορικό και οι ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ανθρώπου διαμορφώνουν διαφορετικές προτεραιότητες στη φροντίδα της υγείας.
ΑΕΚ: Διχασμένοι οι Σέρβοι για την αποβολή του Νίκολιτς – Γιόβιτς ή Στρακόσα;
ΑΕΚ: Διχασμένοι οι Σέρβοι για την αποβολή του Νίκολιτς – Γιόβιτς ή Στρακόσα;
Ένα απίστευτο παρασκήνιο αποκαλύπτεται μέσα από τα σερβικά ΜΜΕ σχετικά με την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο Μάρκο Νίκολιτς στο φινάλε της αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Καλαμάτα (1-0) στη Νίκαια, η οποία τον αφήνει εκτός πάγκου για το επερχόμενο ντέρμπι «δικεφάλων» κόντρα στον ΠΑΟΚ (Κυριακή 29/11, 21:00)
Ενώ στην Ελλάδα η εικόνα ήταν ξεκάθαρη, με τον Σέρβο τεχνικό να φωνάζει έντονα προς τον Θωμά Στρακόσα για να πετάξει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου και να ανοίγει διάλογο με τον διαιτητή Ματσούκα που τον απέβαλε, στη Σερβία επικρατεί σύγχυση και διχασμός για το τι ακριβώς προκάλεσε την έκρηξή του.
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