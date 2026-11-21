Ο Πανθρακικός κράτησε στο 0-0 τον Πανιώνιο στην Κομοτηνή, ενώ η ΑΕΛ νίκησε 2-1 τον Αστέρα Τρίπολης Β’ και ο Νέστος Χρυσούπολης 2-0 την Ελλάς Σύρου





ΑΕΛ-Αστέρας Τρίπολης Β’ 2-1

Αγχωτικό τρίποντο για την ΑΕΛ Novibet. Η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου τα βρήκε δύσκολα εντός έδρας κόντρα στον αξιόμαχο Αστέρα Β' AKTOR, όμως επικράτησε με 2-1 και επέστρεψε στις νίκες μετά τη «λευκή» ισοπαλία με τον Νέστο Χρυσούπολης. Πρώτη ήττα για τους Αρκάδες του Γιάννη Κοντοέ μετά από 7 αγωνιστικές (16 β.)







Στο πρώτο μισάωρο της αναμέτρησης, ο Αστέρας Β' AKTOR δυσκόλεψε σημαντικά την ΑΕΛ Novibet στο δημιουργικό κομμάτι, ενώ παράλληλα δημιούργησε δύο καλές ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ. Ωστόσο, ο Βενετικίδης κράτησε «όρθια» την ομάδα του.



Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν για πρώτη φορά μόλις στο 3ο λεπτό, όταν ο Γραμμένος έφυγε στο χώρο, πέρασε τον Τσελεπίδη και επιχείρησε ένα δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή, με τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων να αποκρούει. Ο ίδιος παίκτης δοκίμασε ξανά την τύχη του στο 28', αυτή τη φορά με κεφαλιά, όμως ο αρχηγός των Βυσσινί αντέδρασε εξαιρετικά και απομάκρυνε τον κίνδυνο.







Έξι λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι κατάφεραν τελικά να πάρουν το προβάδισμα. Στο 37', ο Αγαπάκης έβγαλε άψογη σέντρα και ο Καμπετσής με άπιαστη κεφαλιά έστειλε την μπάλα στη συμβολή των δοκαριών κι από εκεί στα δίχτυα για το 1-0.





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Η απόδοση των γηπεδούχων έπεσε στο δεύτερο μέρος και παράλληλα οι φιλοξενούμενοι «κυνηγούσαν» την ισοφάριση. Στο 57' ο Μεταξάς αστόχησε με σουτ από καλό σημείο και στο 71' οι Αρκάδες ισοφάρισαν. Υπέροχη σέντρα του Πομόνη από τα αριστερά, καρφωτή κεφαλιά πάσα του Γραμμένου από το δεύτερο δοκάρι και ο Κόλα εξ επαφης έκανε το 1-1 με το κεφάλι.



Στο 76' είχαμε αμφισβητούμενη φάση, καθώς ο Νοικοκυράκης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά και σηκώθηκε σημαιάκι για οφσάιντ, από τον επόπτη Τοροσιάδη της ΕΠΣ Μακεδονίας, όμως από την κάμερα της τηλεοπτικής μετάδοσης φάνηκε ο Μπουλούλης να καλύπτει τον σκόρερ. Παρά τις σοβαρές διαμαρτυρίες το γκολ ακυρώθηκε από τη στιγμή.



Η ΑΕΛ Novibet τελικά κατάφερε να ανακτήσει το προβάδισμα της στο 82ο λεπτό. Ο Κωνσταντακόπουλος εκτέλεσε κόρνερ, από απομάκρυνση του Γρομητσάρη η μπάλα στώθηκε στον Αλμπάνη, ο οποίος έκανε το 2-1 με άψογο πλασέ.



ΑΕΛ Novibet (Οφρυδόπουλος): Βενετικίδης, Αγαπάκης (65' Σάκιτς), Μπούσης, Γκρόζος, Τσελεπίδης, Τσιγγάρας, Λέλεκας (65' Κωνσταντακόπουλος), Νοικοκυράκης (90+3' Καραγιαννίδης), Νίτσος (65' Αλμπάνης), Καμπετσής, Μακρής



Αστέρας Β' AKTOR (Κοντοές): Κακαδιάρης, Μπουλούλης, Τριανταφυλλόπουλος, Καράδαλης (39' Γρομητσάρης), Πομόνης, Μεταξάς, Συνολάκης (63' Κολιμάτσης), Κόλα (85' Φερνάντεθ), Ζόγκου (46' Καλόγηρος), Σιμόνι (63' Κύρκος), Γραμμένος





Πανθρακικός-Πανιώνιος 0-0

Δύο πολύτιμους βαθμούς άφησε στην Κομοτηνή ο Πανιώνιος που έμεινε στο 0-0 με τον Πανθρακικό , ενώ η ΑΕΛ αν και δυσκολεύτηκε πήρε τη νίκη με 2-1 επί του Αστέρα Τρίπολης Β' . Στο άλλο ματς της ημέρας ο Νέστος Χρυσούπολης φρέναρε την Ελλάς Σύρου της οποίας και επικράτησε με σκορ 2-0Αγχωτικό τρίποντο για την ΑΕΛ Novibet. Η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου τα βρήκε δύσκολα εντός έδρας κόντρα στον αξιόμαχο Αστέρα Β' AKTOR, όμως επικράτησε με 2-1 και επέστρεψε στις νίκες μετά τη «λευκή» ισοπαλία με τον Νέστο Χρυσούπολης. Πρώτη ήττα για τους Αρκάδες του Γιάννη Κοντοέ μετά από 7 αγωνιστικές (16 β.)Οι Βυσσινί, έχοντας ματς περισσότερο, προσπέρασαν την Athens Kallithea στη 2η θέση (23-21) και περιμένουν την αναμέτρηση του συνόλου του Βαγγέλη Μόρα στην έδρα της Αναγέννησης Καρδίτας (22/11, 12:30). Θυμίζουμε πως πριν τη σέντρα της 12ης αγωνιστικής 20 βαθμούς είχαν επίσης ο Πανιώνιος και η Νίκη Βόλου.Στο πρώτο μισάωρο της αναμέτρησης, ο Αστέρας Β' AKTOR δυσκόλεψε σημαντικά την ΑΕΛ Novibet στο δημιουργικό κομμάτι, ενώ παράλληλα δημιούργησε δύο καλές ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ. Ωστόσο, ο Βενετικίδης κράτησε «όρθια» την ομάδα του.Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν για πρώτη φορά μόλις στο 3ο λεπτό, όταν ο Γραμμένος έφυγε στο χώρο, πέρασε τον Τσελεπίδη και επιχείρησε ένα δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή, με τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων να αποκρούει. Ο ίδιος παίκτης δοκίμασε ξανά την τύχη του στο 28', αυτή τη φορά με κεφαλιά, όμως ο αρχηγός των Βυσσινί αντέδρασε εξαιρετικά και απομάκρυνε τον κίνδυνο.Η ΑΕΛ Novibet έστειλε το πρώτο της... προειδοποιητικό μήνυμα στο 31', όταν ο Νίτσος με κεφαλιά βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, με το γκολ, ωστόσο, να ακυρώνεται ως οφσάιντ, σε μια αρκετά οριακή φάση.Έξι λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι κατάφεραν τελικά να πάρουν το προβάδισμα. Στο 37', ο Αγαπάκης έβγαλε άψογη σέντρα και ο Καμπετσής με άπιαστη κεφαλιά έστειλε την μπάλα στη συμβολή των δοκαριών κι από εκεί στα δίχτυα για το 1-0.Η απόδοση των γηπεδούχων έπεσε στο δεύτερο μέρος και παράλληλα οι φιλοξενούμενοι «κυνηγούσαν» την ισοφάριση. Στο 57' ο Μεταξάς αστόχησε με σουτ από καλό σημείο και στο 71' οι Αρκάδες ισοφάρισαν. Υπέροχη σέντρα του Πομόνη από τα αριστερά, καρφωτή κεφαλιά πάσα του Γραμμένου από το δεύτερο δοκάρι και ο Κόλα εξ επαφης έκανε το 1-1 με το κεφάλι.Στο 76' είχαμε αμφισβητούμενη φάση, καθώς ο Νοικοκυράκης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά και σηκώθηκε σημαιάκι για οφσάιντ, από τον επόπτη Τοροσιάδη της ΕΠΣ Μακεδονίας, όμως από την κάμερα της τηλεοπτικής μετάδοσης φάνηκε ο Μπουλούλης να καλύπτει τον σκόρερ. Παρά τις σοβαρές διαμαρτυρίες το γκολ ακυρώθηκε από τη στιγμή.Η ΑΕΛ Novibet τελικά κατάφερε να ανακτήσει το προβάδισμα της στο 82ο λεπτό. Ο Κωνσταντακόπουλος εκτέλεσε κόρνερ, από απομάκρυνση του Γρομητσάρη η μπάλα στώθηκε στον Αλμπάνη, ο οποίος έκανε το 2-1 με άψογο πλασέ.Βενετικίδης, Αγαπάκης (65' Σάκιτς), Μπούσης, Γκρόζος, Τσελεπίδης, Τσιγγάρας, Λέλεκας (65' Κωνσταντακόπουλος), Νοικοκυράκης (90+3' Καραγιαννίδης), Νίτσος (65' Αλμπάνης), Καμπετσής, ΜακρήςΚακαδιάρης, Μπουλούλης, Τριανταφυλλόπουλος, Καράδαλης (39' Γρομητσάρης), Πομόνης, Μεταξάς, Συνολάκης (63' Κολιμάτσης), Κόλα (85' Φερνάντεθ), Ζόγκου (46' Καλόγηρος), Σιμόνι (63' Κύρκος), Γραμμένος

Ο Πανιώνιος στη μεγάλη προσπάθεια που κάνει για την άνοδο πέταξε δύο πολύτιμους βαθμούς.



Η ομάδα της Νέας Σμύρνης έμεινε στο 0-0 στην Κομοτηνή, στην έδρα του αξιόμαχου Πανθρακικού κι έτσι έπεσε από τις θέσεις ανόδου. Το παιχνίδι δεν ήταν ιδιαίτερα ποιοτικό και είχε ελάχιστες φάσεις.



Πανθρακικός: Παϊτέρης, Λαρρέα, Βουτσάς (76′ Πέιος), Σαραντίδης, Παχούμης (62′ Τσίλεμ), Κολλαράς, Αθανασακόπουλος, Ντουμάνης, Αναστασόπουλος, Γκορντεζιάνι (90+2′ Γιανναράκης), Νότας (90+2′ Τσάικα).



Πανιώνιος: Κράνινξ, Αυλωνίτης (46′ Ασλανίδης), Ζούλιας, Γκαντέλιο, Βενάρδος (68′ Σομπρίνο), Λιάσος, Ντίας, Παυλόπουλος (68′ Μπουρής), Μούργος (83′ Κολοβός), Ταβάρες, Μάναλης (83′ Μόρσεϊ).





Νέστος Χρυσούπολης – Ελλάς Σύρου 2-0

Στη Χρυσούπολη πήρε σπουδαία νίκη ο Νέστος με 2-0 κόντρα στην Ελλάδα Σύρου.



Οι νησιώτες είχαν τρεις σερί νίκες, ενώ ο Νέστος είχε ισάριθμα ματς, στα οποία δεν κατέκτησε τους τρεις βαθμούς. Οι Μακεδόνες μπήκαν αποφασισμένοι στο παιχνίδι και πήραν τελικό μία πολύτιμη νίκη στη μάχη που δίνουν για την παραμονή με 2-0.



Στο 59' ο Κασέμι άνοιξε το σκορ και στο 84' ο Θωμαΐδης σφράγισε τη νίκη της ομάδας του, αφού νωρίτερα απέκρουσε ο Καραργύρης το πέναλτι του Κωστίκα, παράβαση που κέρδισε ο ίδιος ο εκτελεστής.



Νέστος Χρυσούπολης: Αστράς, Τριμμάτης, Δερμιτζάκης, Μιγιενγκά, Λυμπεράκης, Γιαξής, Κωστίκα (86' Γκιώνης), Κασέμι (86' Σέα), Τότσκα (62′ Στοΐλκοβιτς), Σαπουντζής (73′ Θωμαΐδης), Γιακουμάκης (62′ Σάμπλιγιτς).



Ελλάς Σύρου: Καραργύρης, Ζαφείρης (80′ Κωστόπουλος), Παπασάββας, Γώγος, Ζάχι, Πρεβεζιάνος (80′ Τακεσιάν), Μπάμπης, Τσιαντούλας (63′ Φαϊζάλ), Οτσοβέτσι (71′ Νίνο), Φελίσιο (71′ Γεμιστός), Μπουλλάρι.



Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής

ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Τρ. Β' 2-1

Νέστος Χρυσούπολης - Ελλάς Σύρου 2-0

Πανθρακικός - Πανιώνιος 0-0

Αν. Καρδίτσας - Athens Kallithea

Ζάκυνθος - Πανσερραϊκός

Ολυμπιακός Β' - Απ. Καλαμαριάς 1926

ΠΑΣ Πύργος - Μαρκό

ΠΑΟΚ Β' - Νίκη Βόλου



Η βαθμολογία

Μαρκό 29

ΑΕΛ Novibet 23

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Athens Kallithea 21

Πανιώνιος 21

Νίκη Βόλου 20

Ελλάς Σύρου 19

Πανσερραϊκός 16

Αστέρας Τρ. Β' 16

Πανθρακικός 14

Αναγ. Καρδίτσας 12

ΠΑΟΚ Β' 12

Νέστος Χρυσ. 12

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Απ. Καλαμαριάς 1926 9

ΠΑΣ Πύργος 9

Ολυμπιακός Β' 6

Ζάκυνθος 4



* Ο Πανσερραϊκός έχει αφαίρεση 4 βαθμών.



Πηγή: Gazzetta.gr