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Premier League: Σκόνταψε στο γήπεδό της η Μάντσεστερ Σίτι, 1-1 με τη Φούλαμ, δείτε τα γκολ
Premier League: Σκόνταψε στο γήπεδό της η Μάντσεστερ Σίτι, 1-1 με τη Φούλαμ, δείτε τα γκολ
Οι «πολίτες» δεν κατάφεραν την ανατροπή και διαμαρτύρονται για γκολ του Χάαλαντ που ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ
Δεν ήταν καλή η επιστροφή της Μάντσεστερ Σίτι στην Premier League μετά τη διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων.
Οι «πολίτες» έμειναν στο 1-1 με τη Φούλαμ στο «Etihad», κάτι που σημαίνει πως μετά το τέλος της 11ης αγωνιστικής θα είναι στην 3η θέση, ότι και να γίνει στα υπόλοιπα αποτελέσματα.
Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Οι φιλοξενούμενοι με γκολ του Μουνίς προηγήθηκαν στο 16' και στο 24' έγινε η φάση που συζητήθηκε. Ο Χάαλαντ σκόραρε αλλά το γκολ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ στον τερματοφύλακα Λένο.
Ο Άντερσον στο 57' με εντυπωσιακό γκολ ισοφάρισε σε 1-1 αλλά η ομάδα του Μαρέσκα δεν μπόρεσε να βρει γκολ ανατροπής έως και το τελευταίο σφύριγμα και έμεινε στην ισοπαλία.
Οι «πολίτες» έμειναν στο 1-1 με τη Φούλαμ στο «Etihad», κάτι που σημαίνει πως μετά το τέλος της 11ης αγωνιστικής θα είναι στην 3η θέση, ότι και να γίνει στα υπόλοιπα αποτελέσματα.
Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Οι φιλοξενούμενοι με γκολ του Μουνίς προηγήθηκαν στο 16' και στο 24' έγινε η φάση που συζητήθηκε. Ο Χάαλαντ σκόραρε αλλά το γκολ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ στον τερματοφύλακα Λένο.
Ο Άντερσον στο 57' με εντυπωσιακό γκολ ισοφάρισε σε 1-1 αλλά η ομάδα του Μαρέσκα δεν μπόρεσε να βρει γκολ ανατροπής έως και το τελευταίο σφύριγμα και έμεινε στην ισοπαλία.
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