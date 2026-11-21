Σε αυτή την ιστορική διοργάνωση συμμετέχουν στην πρώτη φάση των διεθνών κατηγοριών 541 ιστιοπλόοι από 20 χώρες





Σε αυτή την ιστορική διοργάνωση συμμετέχουν στην πρώτη φάση των διεθνών κατηγοριών 541 ιστιοπλόοι (361 άντρες και 180 γυναίκες) από 20 χώρες.







Τα πρώτα αποτελέσματα έχουν ως εξής:



ΟΠΤΙΜΙΣΤ ΑΓΟΡΙΩΝ (180 σκάφη, 3 ιστιοδρομίες)



1. Ι. Ζιώργας 4β.



3. Α. Κραβαριώτης 10



ΟΠΤΙΜΙΣΤ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (93 σκάφη, 4 ιστιοδρομίες)



Κλείσιμο

2. 2. Σ. Πλουσάκη 8

3. 3. Μ. Κοτινοπούλου 12



420 ( 49 σκάφη, 4 ιστιοδρομίες)



Πρεμιέρα σήμερα Σάββατο (21/11) στον Σαρωνικό κόλπο για την «35η Athens International Sailing Week 2026» που διοργανώνει η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία σε συνεργασία με τον Ν.Α.Ο. Βούλας και τον Ν.Ο. Π Φαλήρου.Σε αυτή την ιστορική διοργάνωση συμμετέχουν στην πρώτη φάση των διεθνών κατηγοριών 541 ιστιοπλόοι (361 άντρες και 180 γυναίκες) από 20 χώρες.Με το καλημέρα οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες έδειξαν τις μεγάλες δυνατότητές τους και είναι τα φαβορί για την κατάκτηση των περισσότερων μεταλλίων.ΟΠΤΙΜΙΣΤ ΑΓΟΡΙΩΝ (180 σκάφη, 3 ιστιοδρομίες)1. Ι. Ζιώργας 4β.2. Γ. Καρναβάς 83. Α. Κραβαριώτης 10ΟΠΤΙΜΙΣΤ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (93 σκάφη, 4 ιστιοδρομίες)1. Μ.Μ. Γκάμπαντ 62. 2. Σ. Πλουσάκη 83. 3. Μ. Κοτινοπούλου 12420 ( 49 σκάφη, 4 ιστιοδρομίες)

1. Χ. Α. Αγγελόπουλος - Α. Παπαδόπουλος 7

2. Κ. Ζαπονίδης – Α. Σουλιώτη 8

3. Σ. Μπόνης - Α. Κραβαριώτης 9



ILCA 4 (74 σκάφη, 4 ιστιοδρομίες)



1. Π. Σταθόπουλος 7

2. Μ. Βαλοτόν Ελβετία 7

3. Α. Πάλης 9



ILCA 6 (39 σκάφη, 4 ιστιοδρομίες)



1. Γ. Μπουγιούρης 4

2. Π. Τσιτιμάκης 10

3. Π. Βογιατζής 13



TECHNO (55 σκάφη, 4 ιστιοδρομίες)



1. Ο. Βαλιάδης 5

2. Δ. Γεωργάτος 7

3. Σ. Μοναστηριώτης 9



Πρώτη στον όμιλο της η Ελλάδα στο Μουντιάλ της ιστιοπλοΐας



Η Ελλάδα συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο «Star Sailors league Gold Cup», το Μουντιάλ της ιστιοπλοΐας, που διεξάγεται στη Βραζιλία με τη συμμετοχή 40 ομάδων από ολόκληρο τον κόσμο.



Μετά και τη δεύτερη ιστιοδρομία η «Team Greece Odyssey» φιγουράρει στην πρώτη θέση του ομίλου της που βρίσκεται μαζί με τις Λιθουανία, Ταϊλάνδη και Κορέα.



Η ελληνική ομάδα έχει 7 βαθμούς και ακολουθούν η Λιθουανία με 6, η Ταϊλάνδη με 5 και η Κορέα με 2 βαθμούς.



Σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή θα διεξαχθούν οι δύο τελευταίες κούρσες και οι δύο πρώτες ομάδες θα προκριθούν στη συνέχεια του παγκοσμίου πρωταθλήματος.



Η ομάδα μας βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και δείχνει ικανή να πετύχει τον μεγάλο στόχο της στην παρθενική της συμμετοχή σε Gold Cup!



Η ελληνική ομάδα αποτελείται από τους Αφροδίτη Ζέιχερς, Φίλιππο Κουλούρη, Γιώργο Καββά, Χρύσα Μαρίνου, Αντώνη Μπουγιούρη, Στέλιο Νούτσο, Έλσα Ασωνίτου, Αθανάσιο Χατζηνικολιδάκη και Γεώργιο Παναγιωτίδη.