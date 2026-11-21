Ολυμπιακός: Πάλι εκτός ο Ντόρσεϊ, δεν θα αγωνιστεί με την Καρδίτσα
Ολυμπιακός: Πάλι εκτός ο Ντόρσεϊ, δεν θα αγωνιστεί με την Καρδίτσα
Ο 31χρονος άσος έμεινε εκτός αποστολής για την εκτός έδρας αναμέτρηση της Basket League
Στην Αθήνα μένει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και εκτός αποστολής του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με την Καρδίτσα για την 8η αγωνιστική της Basket League.
Ο 31χρονος άσος δεν είναι στους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Γιώργος Μπαρτζώκας για το αυριανό εκτός έδρας ματς (22/11, 15:00).
Ο Ντόρσεϊ δεν αγωνίστηκε ούτε στο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη Euroleague και δεν είναι στην αποστολή και για τον αγώνα στην Καρδίτσα. Την αποστολή του Ολυμπιακού αποτελούν οι ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Πλωτας, Πάπας, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζηπογλου, Εντζάι, Καραγιαννίδης, Τζοζεφ, Χολ, Φουρνιέ.
Ο 31χρονος άσος δεν είναι στους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Γιώργος Μπαρτζώκας για το αυριανό εκτός έδρας ματς (22/11, 15:00).
Ο Ντόρσεϊ δεν αγωνίστηκε ούτε στο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη Euroleague και δεν είναι στην αποστολή και για τον αγώνα στην Καρδίτσα. Την αποστολή του Ολυμπιακού αποτελούν οι ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Πλωτας, Πάπας, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζηπογλου, Εντζάι, Καραγιαννίδης, Τζοζεφ, Χολ, Φουρνιέ.
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