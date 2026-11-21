Το AI αλλάζει τις απαιτήσεις κάθε θέσης εργασίας και κάνει το upskilling απαραίτητο για την εξέλιξη της καριέρας.
Η ΑΕΚ έφυγε με το διπλό από το «Ιβανώφειο», 87-84 τον Ηρακλή στην παράταση για την Stoiximan GBL, βίντεο
Η ΑΕΚ έφυγε με το διπλό από το «Ιβανώφειο», 87-84 τον Ηρακλή στην παράταση για την Stoiximan GBL, βίντεο
Η Ένωση επέστρεψε στις νίκες στη Basket League αν και παρατάχθηκε μόλις με 9 παίκτες στο ρόστερ
Θρίλερ είχαμε στο Ιβανώφειο. Εκεί η επτάψυχη ΑΕΚ απέδρασε στην παράταση, αφού επικράτησε με 87-84 του Ηρακλή. Με αυτόν τον τρόπο ανέβηκε στο 3-5 πιάνοντας τον Γηραιό στη βαθμολογία της Stoiximan GBL.
Για τον Γηραιό κορυφαίος ήταν ο Φόρεστερ με 22 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ 13 είχε ο Λεκιού. Για την Ένωση ο Τζόζεφ μέτρησε 25 με 13 ριμπάουντ, ο Μπάρτλεϊ που κουβάλησε στα κρίσιμα είχε 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ και ο Ερτέλ είχε 16 πόντους και 8 ασίστ
Οι οπαδοί του Ηρακλή αποδοκίμασαν τον Λαρεντζάκη στο ημίχρονο κατά τη διαρκεια της flash interview. Η ΑΕΚ παρατάχθηκε με 9 παίκτες στο ματς (στην 9άδα Χαρτώνας και Γυμνόπουλος). Ο πρώτος ξεκίνησε βασικός σε 2ο σερί παιχνίδι. Ο Νόλεϊ έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της Βασίλισσας και θα συνεχίσει στην Κίνα.
Τα εντυπωσιακά καρφώματα του Φόρεστερ και του Τζόζεφ έκαναν το 6-6 στα μέσα της περιόδου, με τις δύο ομάδες να δυσκολεύονται πολύ επιθετικά στο ξεκίνημα του ματς. Ο Μέλβιν με τρίποντο έδωσε προβάδισμα στον Ηρακλή για το 9-6 στο 7'. Ο Τζοζεφ ξεκίνησε εντυπωσιακά και είχε όλους τους πόντους της ΑΕΚ μέχρι το 12-9. O Tσαλμπούρης με δύο βολές έκανε το 15-15.
Ο Μαστρογιαννόπουλος έγραψε το 36-29 για τον Γηραίο, δύο λεπτά πριν το ημίχρονο. Ο Φόρεστερ διαμόρφωσε το 38-32 στο ημίχρονο, με τον παίκτη του Ηρακλή να φτάνει στους 13 πόντους
Ο Στάιλς έκανε το 48-38 στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, με την ΑΕΚ να έχει χάσει τον προσανατολισμό της. Ο Ερτέλ σκόραρε με τρίποντο και μείωσε σε 52-45 στο 26'. Η ομάδα του Σάκοτα έφερε το ματς σε απόσταση βολής για το 54-52 χάρη στο καλάθι του Φλιώνη. Ο Τζόζεφ κάρφωσε εντυπωσιακά για το 57-57 στο τέλος της τρίτης περιόδου, με το ματς να έχει γίνει θρίλερ.
Ο Σίλας έφτασε τους 10 πόντους και έγραψε το 66-59, επτά λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης. Ο Ερτέλ μείωσε σε 68-65 με ωραίο καλάθι, αλλά ο Φόρεστερ απάντησε με κάρφωμα. Ο Μπάρτλεϊ έβαλε μπροστά την Ένωση για το 72-74. Ο Μπάρτλεϊ ξανά με τρίπονο και το 10ο σερί πόντο. Ο Μαστρογιαννόπουλος ισοφάρισε, με τον Μπάρτλεϊ να αστοχεί για τρεις στην τελευταία επίθεση και το ματς να πηγαίνει στην παράταση.
Στο έξτρα πεντάλεπτο ο Μπάρτλεϊ σκόραρε για το 80-81, ενώ ο Λαρεντζάκης έκανε το 80-85 στο 43'. Ο Λαρεντζάκης έκανε το 82-86 στα 8 δευτερόλεπτα και κλείδωσε τη νίκη της ΑΕΚ.
Τα δεκάλεπτα: 15-15, 38-32, 57-57, 74-74, 84-87 (παρ.).
πηγή: gazzetta.gr
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα
Για τον Γηραιό κορυφαίος ήταν ο Φόρεστερ με 22 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ 13 είχε ο Λεκιού. Για την Ένωση ο Τζόζεφ μέτρησε 25 με 13 ριμπάουντ, ο Μπάρτλεϊ που κουβάλησε στα κρίσιμα είχε 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ και ο Ερτέλ είχε 16 πόντους και 8 ασίστ
Οι οπαδοί του Ηρακλή αποδοκίμασαν τον Λαρεντζάκη στο ημίχρονο κατά τη διαρκεια της flash interview. Η ΑΕΚ παρατάχθηκε με 9 παίκτες στο ματς (στην 9άδα Χαρτώνας και Γυμνόπουλος). Ο πρώτος ξεκίνησε βασικός σε 2ο σερί παιχνίδι. Ο Νόλεϊ έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της Βασίλισσας και θα συνεχίσει στην Κίνα.
Τα εντυπωσιακά καρφώματα του Φόρεστερ και του Τζόζεφ έκαναν το 6-6 στα μέσα της περιόδου, με τις δύο ομάδες να δυσκολεύονται πολύ επιθετικά στο ξεκίνημα του ματς. Ο Μέλβιν με τρίποντο έδωσε προβάδισμα στον Ηρακλή για το 9-6 στο 7'. Ο Τζοζεφ ξεκίνησε εντυπωσιακά και είχε όλους τους πόντους της ΑΕΚ μέχρι το 12-9. O Tσαλμπούρης με δύο βολές έκανε το 15-15.
Ο Μαστρογιαννόπουλος έγραψε το 36-29 για τον Γηραίο, δύο λεπτά πριν το ημίχρονο. Ο Φόρεστερ διαμόρφωσε το 38-32 στο ημίχρονο, με τον παίκτη του Ηρακλή να φτάνει στους 13 πόντους
Ο Στάιλς έκανε το 48-38 στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, με την ΑΕΚ να έχει χάσει τον προσανατολισμό της. Ο Ερτέλ σκόραρε με τρίποντο και μείωσε σε 52-45 στο 26'. Η ομάδα του Σάκοτα έφερε το ματς σε απόσταση βολής για το 54-52 χάρη στο καλάθι του Φλιώνη. Ο Τζόζεφ κάρφωσε εντυπωσιακά για το 57-57 στο τέλος της τρίτης περιόδου, με το ματς να έχει γίνει θρίλερ.
Ο Σίλας έφτασε τους 10 πόντους και έγραψε το 66-59, επτά λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης. Ο Ερτέλ μείωσε σε 68-65 με ωραίο καλάθι, αλλά ο Φόρεστερ απάντησε με κάρφωμα. Ο Μπάρτλεϊ έβαλε μπροστά την Ένωση για το 72-74. Ο Μπάρτλεϊ ξανά με τρίπονο και το 10ο σερί πόντο. Ο Μαστρογιαννόπουλος ισοφάρισε, με τον Μπάρτλεϊ να αστοχεί για τρεις στην τελευταία επίθεση και το ματς να πηγαίνει στην παράταση.
Στο έξτρα πεντάλεπτο ο Μπάρτλεϊ σκόραρε για το 80-81, ενώ ο Λαρεντζάκης έκανε το 80-85 στο 43'. Ο Λαρεντζάκης έκανε το 82-86 στα 8 δευτερόλεπτα και κλείδωσε τη νίκη της ΑΕΚ.
Τα δεκάλεπτα: 15-15, 38-32, 57-57, 74-74, 84-87 (παρ.).
πηγή: gazzetta.gr
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα