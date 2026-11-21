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Σάκοτα: Θα πάρουμε σίγουρα τρεις παίκτες
Σάκοτα: Θα πάρουμε σίγουρα τρεις παίκτες
Ο Ντράγκαν Σάκοτα στις δηλώσεις του μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Ηρακλή αποκάλυψε πως οι «κιτρινόμαυροι» θα προχωρήσουν σε τρεις μεταγραφές
Σπουδαία νίκη έκανε η ΑΕΚ που επικράτησε του Ηρακλή με 87-84 στο Ιβανώφειο κάνοντας ένα διπλό που το είχε πολύ μεγάλη ανάγκη. Ο Ντράγκαν Σάκοτα στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης τόνισε πως η ομάδα του θα κάνει τουλάχιστον τρεις μεταγραφές.
Αναλυτικά ο Ντράγκαν Σάκοτα δήλωσε:
«Είχαμε εννέα παίκτες, τα δυο παιδιά ξέραμε ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε σε σημαντικά λεπτά. Μετράει η νίκη. Έχουμε ένα χρέος που κυνηγάμε. Η κατάσταση δεν είναι καλύτερη, είναι χειρότερη χωρίς τον Κατσίβελη. Βρίσκουμε μια χημεία σαν ομάδα. Παλέψαμε, κερδίσαμε. Ελέγξαμε το ματς. Όταν ξεφύγαμε από το πλάνο φάγαμε καλάθια στον αιφνιδιασμό απέναντι σε ομάδα με υψηλό αθλητικό επίπεδο. Τρέχει στον αιφνιδιασμό ο Ηρακλής.
Δεν αλλάζει τίποτα μετά τη διακοπή. Μπορούμε να κάνουμε μια αλλαγή μέχρι το τέλος. Θα πάρουμε σίγουρα τρεις παίκτες και ένας θα παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στον δεύτερο γύρο θα μπουν και οι τρεις, ενώ θα παίξουν και οι τρεις στην Ευρώπη».
Αναλυτικά ο Ντράγκαν Σάκοτα δήλωσε:
«Είχαμε εννέα παίκτες, τα δυο παιδιά ξέραμε ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε σε σημαντικά λεπτά. Μετράει η νίκη. Έχουμε ένα χρέος που κυνηγάμε. Η κατάσταση δεν είναι καλύτερη, είναι χειρότερη χωρίς τον Κατσίβελη. Βρίσκουμε μια χημεία σαν ομάδα. Παλέψαμε, κερδίσαμε. Ελέγξαμε το ματς. Όταν ξεφύγαμε από το πλάνο φάγαμε καλάθια στον αιφνιδιασμό απέναντι σε ομάδα με υψηλό αθλητικό επίπεδο. Τρέχει στον αιφνιδιασμό ο Ηρακλής.
Δεν αλλάζει τίποτα μετά τη διακοπή. Μπορούμε να κάνουμε μια αλλαγή μέχρι το τέλος. Θα πάρουμε σίγουρα τρεις παίκτες και ένας θα παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στον δεύτερο γύρο θα μπουν και οι τρεις, ενώ θα παίξουν και οι τρεις στην Ευρώπη».
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