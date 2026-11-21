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«Γκέλα» για την Άρσεναλ, 2-2 με τη Νιούκαστλ, στο 1-1 το ντέρμπι Σεβίλλη-Μπέτις, ασταμάτητη Λάτσιο, κορυφή για Ντόρτμουντ, δείτε όλα τα γκολ από την Ευρώπη
«Γκέλα» για την Άρσεναλ, 2-2 με τη Νιούκαστλ, στο 1-1 το ντέρμπι Σεβίλλη-Μπέτις, ασταμάτητη Λάτσιο, κορυφή για Ντόρτμουντ, δείτε όλα τα γκολ από την Ευρώπη
Η τεσσάρα της Λιντς στην Τσέλσι έχει κλέψει την παράσταση στην Premier League – Τεσσάρα της Λεβερκούζεν στην Πάντερμπορν και πεντάρα της Λειψίας στην Ουνιόν – Πεντάρα η Ρόμα στην Πάρμα
Στην Premier League το αποτέλεσμα που ξεχώρισε είναι η μεγάλη νίκη της Λιντς στο «Στάμφορντ Μπριτζ» που νίκησε με σκορ 4-1 την Τσέλσι. Ο Μαντουέκε έσωσε το βαθμό για την Άρσεναλ στο εκτός έδρας 2-2 με τη Νιούκαστλ, αλλά όπως και να ‘χει η ομάδα του είχε σημαντική απώλεια. Στις νίκες επέστρεψε η Τότεναμ επικρατώντας με 2-0 της Ίπσουιτς, ενώ η Μπόρνμουθ έφερε σε ακόμα πιο δύσκολη θέση τη Νότιγχαμ την οποία και νίκησε με σκορ 2-0.
Το ντέρμπι της Ανδαλουσίας είναι το ματς που ξεχώριζε στη La Liga με τη Σεβίλλη να υποδέχεται τη συμπολίτισσα της και μεγάλη της αντίπαλο, Μπέτις. Τελικά οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1 σε αναμέτρηση με δραματικό φινάλε με τον Σάλας να ισοφαρίζει στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στα άλλα ματς η Βαλένθια πέρασε νικηφόρα από το Βαγιέκας επικρατώντας με 1-0 της Ράγιο, ενώ η Αλαβές νίκησε με 3-1 τη Λα Κορούνια.
Στην Bundesliga η Ντόρτμουντ δεν άφησε ανεκμετάλλευτο το δώρο της Μπάγερν, νίκησε εκτός έδρας τη Γκλάντμπαχ και βρίσκεται μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας. Μεγάλη νίκη για τη Λεβερκούζεν με 4-0 επί της Πάντεμπορν, ενώ η Λειψία διέλυσε με 5-1 την Ουνιόν Βερολίνου εκτός έδρας.
Ασταμάτητη είναι στη Serie A η Λάτσιο που νίκησε με 3-0 τη Λέτσε και συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος. Καταιγιστική ήταν η Ρόμα που επιβλήθηκε με 5-1 της Πάρμα εκτός έδρας, ενώ η Κόμο λίγες ημέρες πριν το παιχνίδι με την ΑΕΚ επιβλήθηκε με 2-0 της Κάλιαρι.
Αναλυτικά η 11η αγωνιστική:
Σάββατο 21/11
Μάντσεστερ Σίτι-Φούλαμ 1-1 (57' Άντερσον - 16' Μουνίς)
Άστον Βίλα-Σάντερλαντ 0-0
Κόβεντρι-Κρίσταλ Πάλας 3-2 (5’ Αβονίγι, 30’ Σακαμότο, 85’ αυτ. ΜακΝέιλ- 13’ Πίνο, 45’+1’ Λάρσεν)
Μπόρνμουθ-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-0 (19’ Εβανίλσον, 45’+3’ Κλάιφερτ)
Τότεναμ-Ίπσουιτς 2-0 (15’ Μπαρνέτ, 51’ Σολάνκε)
Τσέλσι-Λιντς 1-4 (25’ Εμεγκά – 28’, 58’ Οκαφόρ, 53’ πεν. Κάλβερτ-Λέουιν, 90’+1’ Άαρονσον)
Το ντέρμπι της Ανδαλουσίας είναι το ματς που ξεχώριζε στη La Liga με τη Σεβίλλη να υποδέχεται τη συμπολίτισσα της και μεγάλη της αντίπαλο, Μπέτις. Τελικά οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1 σε αναμέτρηση με δραματικό φινάλε με τον Σάλας να ισοφαρίζει στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στα άλλα ματς η Βαλένθια πέρασε νικηφόρα από το Βαγιέκας επικρατώντας με 1-0 της Ράγιο, ενώ η Αλαβές νίκησε με 3-1 τη Λα Κορούνια.
Στην Bundesliga η Ντόρτμουντ δεν άφησε ανεκμετάλλευτο το δώρο της Μπάγερν, νίκησε εκτός έδρας τη Γκλάντμπαχ και βρίσκεται μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας. Μεγάλη νίκη για τη Λεβερκούζεν με 4-0 επί της Πάντεμπορν, ενώ η Λειψία διέλυσε με 5-1 την Ουνιόν Βερολίνου εκτός έδρας.
Ασταμάτητη είναι στη Serie A η Λάτσιο που νίκησε με 3-0 τη Λέτσε και συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος. Καταιγιστική ήταν η Ρόμα που επιβλήθηκε με 5-1 της Πάρμα εκτός έδρας, ενώ η Κόμο λίγες ημέρες πριν το παιχνίδι με την ΑΕΚ επιβλήθηκε με 2-0 της Κάλιαρι.
Αναλυτικά η 11η αγωνιστική:
Σάββατο 21/11
Μάντσεστερ Σίτι-Φούλαμ 1-1 (57' Άντερσον - 16' Μουνίς)
Άστον Βίλα-Σάντερλαντ 0-0
Κόβεντρι-Κρίσταλ Πάλας 3-2 (5’ Αβονίγι, 30’ Σακαμότο, 85’ αυτ. ΜακΝέιλ- 13’ Πίνο, 45’+1’ Λάρσεν)
Μπόρνμουθ-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-0 (19’ Εβανίλσον, 45’+3’ Κλάιφερτ)
Τότεναμ-Ίπσουιτς 2-0 (15’ Μπαρνέτ, 51’ Σολάνκε)
Τσέλσι-Λιντς 1-4 (25’ Εμεγκά – 28’, 58’ Οκαφόρ, 53’ πεν. Κάλβερτ-Λέουιν, 90’+1’ Άαρονσον)
Νιουκάστλ-Άρσεναλ 2-2 (49' Μπαρνς, 62' Τιάο - 33' Έζε, 78' Μαντουέκε)
Κυριακή 22/11
Χαλ-Μπράιτον (16:00)
Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)
Δευτέρα 23/11
Μπρέντφορντ-Έβερτον (22:00)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)
Άρσεναλ 28
Μπράιτον 22 -10αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 22
Μπόρνμουθ 18
Λίβερπουλ 18 -10αγ.
Λιντς 17
Τσέλσι 16
Έβερτον 16 -10αγ.
Τότεναμ 15
Μπρέντφορντ 14 -10αγ.
Άστον Βίλα 14
Νιούκαστλ 13
Κόβεντρι 12
Χαλ 11 -10αγ.
Ίπσουιτς 11
Φούλαμ 11
Νότιγχαμ Φόρεστ 9
Σάντερλαντ 9
Μάντσεστερ Γιουν. 8 -10αγ.
Κρίσταλ Πάλας 7
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 13ης αγωνιστικής στη LaLiga:
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Εσπανιόλ 0-1 (66΄ Φερνάντες)
Αλαβές-Λα Κορούνια 3-1 (20΄ Ιντάλγο, 57΄ Μπογέ, 90΄ Σουάρες - 41΄ αυτ. Τενάλια)
Ράγιο Βαγεκάνο-Βαλένθια 0-1 (41' Κοπέτε)
Σεβίλη-Μπέτις 1-1 (90'+1' Σάλας - 50' Άντονι)
Ρεάλ Μαδρίτης-Θέλτα 2-1 (66' Μπέλιγχαμ, 85' Εσπί - 6' Ντουράν)
Μπαρτσελόνα-Βιγιαρεάλ 22/11
Σανταντέρ-Σοσιεδάδ 22/11
Οσασούνα-Μάλαγα 22/11
Χετάφε-Ατλέτικο Μαδρίτης 22/11
Λεβάντε-Έλτσε 23/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 33
Ρεάλ Μαδρίτης 33 -13αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 28
Μπέτις 27 -13αγ.
Σοσιεδάδ 22
Σεβίλλη 19 -13αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο 16
Αλαβές 16 -13αγ.
Βιγιαρεάλ 15
Λα Κορούνια 15 -13αγ.
Εσπανιόλ 15 -13αγ.
Σανταντέρ 14
Θέλτα 13 -13αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 12
Χετάφε 12
Οσασούνα 12
Βαλένθια 12 -13αγ.
Λεβάντε 11
Έλτσε 10
Μάλαγα 5
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 10ης αγωνιστικής στην Bundesliga:
Μπάγερν Μονάχου-Κολωνία 1-1 (37' Μπράουν - 12' Μουρ)
Λεβερκούζεν-Πάντερμπορν 4-0 (14’, 47’ Μορέιρα, 51’ Σικ, 59’ Φερνάντες)
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Χοφενχάιμ 1-0 (25’ Μπούρκαρντ)
Ουνιόν Βερολίνου-Λειψία 1-5 (41’ Έμπισερ - 18’πέν. Νούσα, 50’ Ρόμουλο, 72’ Γκρούντα, 76’ Ράιτζ, 89’ Μπάκου)
Γκλάντμπαχ-Ντόρτμουντ 0-1 (80’ Νμέτσα)
Έλφερσμπεργκ-Φράιμπουργκ 0-1 (68’ Ματάνοβιτς)
Σάλκε-Στουτγκάρδη 0-0
Άουγκσμπουργκ-Μάιντς 22/11
Βέρντερ Βρέμης-Αμβούργο 22/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
Ντόρτμουντ 24
Μπάγερν Μονάχου 22
Φράιμπουργκ 22
Λειψία 21
Λεβερκούζεν 19
Βέρντερ Βρέμης 15 -9αγ.
Άιντραχτ Φρανκφούρτης 15
Έλφερσμπεργκ 13
Στουτγκάρδη 13
Χοφενχάιμ 12
Αμβούργο 12 -9αγ.
Μάιντς 10 -9αγ.
Κολωνία 10
Πάντερμπορν 10
Άουγκσμπουργκ 9 -9αγ.
Ουνιόν Βερολίνου 7
Σάλκε 7
Γκλάντμπαχ 4
Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 12ης αγωνιστικής της Serie A:
Κόμο-Κάλιαρι 2-0 (24΄ Ραμόν, 56΄ Κούνια)
Λάτσιο-Λέτσε 3-0 (25΄, 68΄ Νόσλιν, 90΄ Φρατέζι)
Πάρμα-Ρόμα 1-5 (54’ Ελφέγκε – 39’, 68’, 77’, 90’ Μάλεν, 71’ Μόρα)
Νάπολι-Τορίνο 1-0 (73' ΜακΤόμινεϊ)
Γιουβέντους-Βενέτσια 22/11
Μπολόνια-Ουντινέζε 22/11
Σασουόλο-Τζένοα 22/11
Μίλαν-Φροζινόνε 22/11
Αταλάντα-Ίντερ 22/11
Μόντσα-Φιορεντίνα 23/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)
Λάτσιο 32 -12αγ.
Ρόμα 30 -12αγ.
Ιντερ 28
Κόμο 26 -12αγ.
Μίλαν 24
Φροζινόνε 20
Γιουβέντους 18
Νάπολι 18 -12αγ.
Μπολόνια 17
Κάλιαρι 16 -12αγ.
Τορίνο 14 -12αγ.
Αταλάντα 14
Τζένοα 13
Λέτσε 10 -12αγ.
Φιορεντίνα 9
Πάρμα 8 -12αγ.
Σασουόλο 8
Μόντσα 7
Βενέτσια 6
Ουντινέζε 5
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