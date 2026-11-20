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Η στήριξη της Μπράιτον σε Τζίμα και η ατάκα του Χιουρτσέλερ για την επιστροφή του!
Η στήριξη της Μπράιτον σε Τζίμα και η ατάκα του Χιουρτσέλερ για την επιστροφή του!
Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για τον Στέφανο Τζίμα ο προπονητής της Μπράιτον, Φάμπιαν Χιούρτσελερ, εκφράζοντας την εκτίμησή του για τον νεαρό Έλληνα επιθετικό
Ο 20χρονος διεθνής φορ έχει αφήσει πλέον πίσω του τη δύσκολη περίοδο της αποθεραπείας από τη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου, έναν τραυματισμό που τον κράτησε εκτός αγωνιστικής δράσης από τον Δεκέμβριο του 2025. Την περασμένη εβδομάδα επέστρεψε στις προπονήσεις της Μπράιτον, κάνοντας το πρώτο σημαντικό βήμα για την επάνοδό του στους αγωνιστικούς χώρους.
Αρχικά, ο Τζίμας ακολούθησε το πρόγραμμα της ομάδας Κ21 των «γλάρων», προτού ανεβάσει σταδιακά ένταση και ενσωματωθεί πλέον στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας. Έτσι, μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση και το νέο ξεκίνημα στην αγγλική ομάδα.
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Αρχικά, ο Τζίμας ακολούθησε το πρόγραμμα της ομάδας Κ21 των «γλάρων», προτού ανεβάσει σταδιακά ένταση και ενσωματωθεί πλέον στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας. Έτσι, μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση και το νέο ξεκίνημα στην αγγλική ομάδα.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
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