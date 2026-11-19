Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Σοβαρό τροχαίο στη Χαλκίδα: ΙΧ καρφώθηκε σε κολώνα και την έκοψε στα δύο, τρεις τραυματίες, βίντεο
Σοβαρό τροχαίο στη Χαλκίδα: ΙΧ καρφώθηκε σε κολώνα και την έκοψε στα δύο, τρεις τραυματίες, βίντεο
Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του στο Αφράτι, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν οι τρεις επιβαίνοντες - Επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τρεις νεαρούς τραυματίες σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (18/11), στην περιοχή Αφράτι του Δήμου Χαλκιδέων, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε κολώνα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, η σύγκρουση ήταν τόσο ισχυρή, ώστε η κολώνα κόπηκε στα δύο, ενώ οι τρεις νεαροί που επέβαιναν στο όχημα εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των τριών επιβαινόντων.
Παράλληλα, κινητοποιήθηκε η Αστυνομία, ενώ ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους τρεις σοβαρά τραυματίες και τους μετέφεραν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, η σύγκρουση ήταν τόσο ισχυρή, ώστε η κολώνα κόπηκε στα δύο, ενώ οι τρεις νεαροί που επέβαιναν στο όχημα εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των τριών επιβαινόντων.
Παράλληλα, κινητοποιήθηκε η Αστυνομία, ενώ ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους τρεις σοβαρά τραυματίες και τους μετέφεραν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.
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