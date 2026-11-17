Η FIBA αποκάλυψε τις κλήσεις για τα παιχνίδια του Νοεμβρίου με τον μπασκετμπολίστα του Ολυμπιακού να είναι στους 24 εκλεκτούς





Η Εθνική Ανδρών μπαίνει σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο, καθώς έχει μπροστά της δύο απαιτητικές αναμετρήσεις, στις οποίες θα επιδιώξει να κάνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για να ενισχύσει τη θέση της στη διεκδίκηση της πρόκρισης.







Η πρώτη αποστολή της ελληνικής ομάδας είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, όταν θα υποδεχθεί τη Γεωργία στο Telekom Center Athens (ΟΑΚΑ), με το τζάμπολ να έχει οριστεί για τις 20:00.



Τρεις ημέρες αργότερα, την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, η «γαλανόλευκη» θα ταξιδέψει στην Ισπανία, όπου θα αντιμετωπίσει τη «ρόχα» στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, στις 19:00, για τη δεύτερη αναμέτρηση του συγκεκριμένου παραθύρου.







Αναλυτικά, οι επιλογές του ομοσπονδιακού προπονητή για τις αναμετρήσεις με Γεωργία και Ισπανία είναι οι εξής:



- Κώστας Αντετοκούνμπο

Κλείσιμο

- Αθανάσιος Μπαζίνας

- Νικ Καλάθης

- Μάνος Χατζηδάκης

Γνωστά έγιναν από τη FIBA, ακόμα δεν τα έχει ανακοινώσει η ΕΟΚ, τα ονόματα των παικτών που βρίσκονται στις επιλογές του Βασίλη Σπανούλη για το επερχόμενο «παράθυρο» του Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ 2027.Η Εθνική Ανδρών μπαίνει σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο, καθώς έχει μπροστά της δύο απαιτητικές αναμετρήσεις, στις οποίες θα επιδιώξει να κάνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για να ενισχύσει τη θέση της στη διεκδίκηση της πρόκρισης.Ο ομοσπονδιακός τεχνικός συμπεριέλαβε 24 παίκτες στις κλήσεις του, έχοντας στη διάθεσή του ένα ευρύ σύνολο επιλογών ενόψει των δύο αγωνιστικών υποχρεώσεων. Ανάμεσα στα ονόματα που ξεχωρίζουν βρίσκονται οι Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νικ Καλάθης, Κώστας Παπανικολάου, Κωνσταντίνος Μήτογλου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος και Θανάσης Αντετοκούνμπο.Η πρώτη αποστολή της ελληνικής ομάδας είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, όταν θα υποδεχθεί τη Γεωργία στο Telekom Center Athens (ΟΑΚΑ), με το τζάμπολ να έχει οριστεί για τις 20:00.Τρεις ημέρες αργότερα, την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, η «γαλανόλευκη» θα ταξιδέψει στην Ισπανία, όπου θα αντιμετωπίσει τη «ρόχα» στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, στις 19:00, για τη δεύτερη αναμέτρηση του συγκεκριμένου παραθύρου.Οι 24 παίκτες που κάλεσε ο Βασίλης ΣπανούληςΑναλυτικά, οι επιλογές του ομοσπονδιακού προπονητή για τις αναμετρήσεις με Γεωργία και Ισπανία είναι οι εξής:- Κώστας Αντετοκούνμπο- Θανάσης Αντετοκούνμπο- Αθανάσιος Μπαζίνας- Νικ Καλάθης- Μάνος Χατζηδάκης

- Νίκος Χουγκάζ

- Τάιλερ Ντόρσεϊ

- Δημήτρης Φλιώνης

- Δημήτριος Κακλαμανάκης

- Παναγιώτης Καλαϊτζάκης

- Αντώνιος Καραγιαννίδης

- Δημήτρης Κατσίβελης

- Γιαννούλης Λαρεντζάκης

- Μιχάλης Λούντζης

- Κωνσταντίνος Μήτογλου

- Ηλίας Μήτρου-Λονγκ

- Δημήτρης Μωραΐτης

- Όμηρος Νετζήπογλου

- Αλέξανδρος Νικολαΐδης

- Κώστας Παπανικολάου

- Νίκος Περσίδης

- Νικόλαος Πλώτας

- Βασίλειος Τολιόπουλος

- Νικόλαος Τουλιάτος



Το πρόγραμμα της Εθνικής στα «παράθυρα» του Νοεμβρίου



Η Ελλάδα έχει μπροστά της δύο διαδοχικές αναμετρήσεις, με διαφορετικές συνθήκες και υψηλό βαθμό δυσκολίας. Αρχικά θα αντιμετωπίσει τη Γεωργία στην Αθήνα, ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί στην Ισπανία για το δεύτερο παιχνίδι.



Αναλυτικά:



- Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026 (20:00): Ελλάδα - Γεωργία (Telekom Center Athens).

- Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026 (19:00): Ισπανία - Ελλάδα (Σαντιάγο ντε Κομποστέλα).



Η σημασία των δύο αγώνων γίνεται ακόμη μεγαλύτερη αν ληφθεί υπόψη η κατάσταση στον όμιλο. Η Εθνική βρίσκεται στην πέμπτη θέση με ρεκόρ 4-4, ισοβαθμώντας με την Πορτογαλία και το Μαυροβούνιο, ενώ η Ουκρανία προηγείται με 6-2.



Η νίκη επί της Ισπανίας με 108-106 στην παράταση, στην προηγούμενη αγωνιστική, έδωσε πολύτιμη ώθηση στην ελληνική ομάδα, η οποία καλείται πλέον να αξιοποιήσει το αποτέλεσμα και να συνεχίσει την προσπάθειά της.



Η βαθμολογία του ομίλου:

1. Ουκρανία - 6-2

2. Ισπανία - 5-3

3. Γεωργία - 5-3

4. Πορτογαλία - 4-4

5. Ελλάδα - 4-4

6. Μαυροβούνιο - 4-4



Υπενθυμίζεται ότι από τη δεύτερη προκριματική φάση θα εξασφαλίσουν την παρουσία τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο οι τρεις πρώτες ομάδες του ομίλου. Συνεπώς, οι αναμετρήσεις με Γεωργία και Ισπανία αποτελούν ένα ιδιαίτερα κρίσιμο τεστ για τις φιλοδοξίες της Εθνικής στον δρόμο προς το MundoBasket 2027, που θα διεξαχθεί στο Κατάρ.



ΠΗΓΗ: ΑΠΕ