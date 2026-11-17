Με λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε κατοικίας, η προστασία του σπιτιού γίνεται πιο ευέλικτη, πιο ολοκληρωμένη και πιο απλή με τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Eurolife FFH.
Με 622 ιστιοπλόους από 20 χώρες η «35η Athens International Sailing Week 2026»
Με 622 ιστιοπλόους από 20 χώρες η «35η Athens International Sailing Week 2026»
Οι αγώνες θα διεξαχθούν από τις 19 έως τις 27 Νοεμβρίου στον Σαρωνικό
Δύο ακόμη χώρες, οι ΗΠΑ και η Λετονία, δήλωσαν συμμετοχή στην «35η Athens International Sailing Week 2026» που διοργανώνει η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία σε συνεργασία με τον Ν.ΑΟ. Βούλας και τον Ν.Ο. Π Φαλήρου.
Έτσι, ο αριθμός των χωρών που θα λάβουν μέρος σε αυτή την ιστορική διεθνή διοργάνωση ανέβηκε στις 20 κι αυτό σημαίνει τεράστια προβολή για την ελληνική ιστιοπλοΐα και κατ’ επέκταση για τον ελληνικό αθλητισμό και τη χώρα μας γενικότερα.
Πρόκειται για τις Ουγγαρία, Λιθουανία, Τουρκία, Μονακό, Κροατία, Κύπρο, Ισπανία, Φινλανδία, Καναδά, Πολωνία, Ελβετία, Γαλλία, Μάλτα, Νορβηγία, Ισραήλ, Γερμανία, Ιταλία, ΗΠΑ, Λετονία και φυσικά την Ελλάδα.
Συνολικά θα τρέξουν 622 ιστιοπλόοι και το θέαμα αναμένεται να είναι εντυπωσιακό, δεδομένου ότι θα αγωνιστούν οι κορυφαίοι Ελληνες αθλητές και αθλήτριες και πολύ γνωστά ονόματα από το εξωτερικό.
Πρώτα θα διεξαχθούν οι διεθνείς κατηγορίες από την Παρασκευή έως και την Κυριακή 22 Νοεμβρίου. Αναλυτικά θα αγωνιστούν 253 σκάφη στα Οπτιμιστ, 50 στα 420 (διθέσιο), 72 στα ILCA 4, 40 στα ILCA 6, 47 στα Techno 293 και 8 στα Techno 293 Plus.
Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του «Athens International Sailing Center» θα διεξαχθούν τα Οπτιμιστ και τα Techno, τα ILCA 4 και ILCA 6 θα φιλοξενηθούν στον Ν.Α.Ο. Βούλας και τα 420 στον Ν.Ο.Π. Φαλήρου.
Από 23 έως 27 Νοεμβρίου θα γίνουν οι ολυμπιακές κατηγορίες iQFOiL (39 σκάφη), ΙLCA 6 γυναικών (25), ILCA 7 ανδρών (30) και 49er (διθέσιο, 4 σκάφη) που ταυτόχρονα είναι και πανελλήνια πρωταθλήματα. Όλες οι κατηγορίες θα διεξαχθούν στο «Athens International Sailing Center, εκτός από τα iQFOiL που θα φιλοξενηθούν στον Ν.Α.Ο. Μάτι Αττικής.
Έτσι, ο αριθμός των χωρών που θα λάβουν μέρος σε αυτή την ιστορική διεθνή διοργάνωση ανέβηκε στις 20 κι αυτό σημαίνει τεράστια προβολή για την ελληνική ιστιοπλοΐα και κατ’ επέκταση για τον ελληνικό αθλητισμό και τη χώρα μας γενικότερα.
Πρόκειται για τις Ουγγαρία, Λιθουανία, Τουρκία, Μονακό, Κροατία, Κύπρο, Ισπανία, Φινλανδία, Καναδά, Πολωνία, Ελβετία, Γαλλία, Μάλτα, Νορβηγία, Ισραήλ, Γερμανία, Ιταλία, ΗΠΑ, Λετονία και φυσικά την Ελλάδα.
Συνολικά θα τρέξουν 622 ιστιοπλόοι και το θέαμα αναμένεται να είναι εντυπωσιακό, δεδομένου ότι θα αγωνιστούν οι κορυφαίοι Ελληνες αθλητές και αθλήτριες και πολύ γνωστά ονόματα από το εξωτερικό.
Πρώτα θα διεξαχθούν οι διεθνείς κατηγορίες από την Παρασκευή έως και την Κυριακή 22 Νοεμβρίου. Αναλυτικά θα αγωνιστούν 253 σκάφη στα Οπτιμιστ, 50 στα 420 (διθέσιο), 72 στα ILCA 4, 40 στα ILCA 6, 47 στα Techno 293 και 8 στα Techno 293 Plus.
Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του «Athens International Sailing Center» θα διεξαχθούν τα Οπτιμιστ και τα Techno, τα ILCA 4 και ILCA 6 θα φιλοξενηθούν στον Ν.Α.Ο. Βούλας και τα 420 στον Ν.Ο.Π. Φαλήρου.
Από 23 έως 27 Νοεμβρίου θα γίνουν οι ολυμπιακές κατηγορίες iQFOiL (39 σκάφη), ΙLCA 6 γυναικών (25), ILCA 7 ανδρών (30) και 49er (διθέσιο, 4 σκάφη) που ταυτόχρονα είναι και πανελλήνια πρωταθλήματα. Όλες οι κατηγορίες θα διεξαχθούν στο «Athens International Sailing Center, εκτός από τα iQFOiL που θα φιλοξενηθούν στον Ν.Α.Ο. Μάτι Αττικής.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα