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Sold out σε μόλις 30 λεπτά η πτήση τσάρτερ των φίλων του ΟΦΗ για τον αγώνα με τη Μπενφίκα
Sold out σε μόλις 30 λεπτά η πτήση τσάρτερ των φίλων του ΟΦΗ για τον αγώνα με τη Μπενφίκα
Με τη στήριξη των φίλων του θα παραταχθεί στη Λισαβόνα ο ΟΦΗ για την αναμέτρηση με τους «αετούς», στο πλαίσιο της League Phase του Europa League
Εντυπωσιακή ήταν η ανταπόκριση των φίλων του ΟΦΗ ενόψει της ευρωπαϊκής εξόρμησης στη Λισαβόνα, καθώς μέσα σε μόλις 30 λεπτά εξαντλήθηκαν οι θέσεις της πτήσης τσάρτερ που οργανώθηκε για την αναμέτρηση με την Μπενφίκα.
Η ομάδα του Χρήστου Κόντη ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τους Πορτογάλους στις 10 Δεκεμβρίου, στο «Ντα Λουζ», στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.
Η δίψα των Κρητικών φιλάθλων να βρεθούν στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας αποδείχθηκε τεράστια, αφού χρειάστηκε μόλις μισή ώρα για να γίνει sold out η πτήση προς την πορτογαλική πρωτεύουσα.
Πριν από το ταξίδι στην Πορτογαλία, πάντως, υπάρχει και η εντός έδρας ευρωπαϊκή δοκιμασία απέναντι στην Άντερλεχτ, την ερχόμενη Πέμπτη (16/11, 22:00). Οι φίλοι του ΟΦΗ αναμένεται να γεμίσουν ξανά τις εξέδρες του Παγκρητίου, δημιουργώντας θερμή ατμόσφαιρα και στέλνοντας το δικό τους μήνυμα στήριξης στην ομάδα.
Η ομάδα του Χρήστου Κόντη ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τους Πορτογάλους στις 10 Δεκεμβρίου, στο «Ντα Λουζ», στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.
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Η δίψα των Κρητικών φιλάθλων να βρεθούν στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας αποδείχθηκε τεράστια, αφού χρειάστηκε μόλις μισή ώρα για να γίνει sold out η πτήση προς την πορτογαλική πρωτεύουσα.
Πριν από το ταξίδι στην Πορτογαλία, πάντως, υπάρχει και η εντός έδρας ευρωπαϊκή δοκιμασία απέναντι στην Άντερλεχτ, την ερχόμενη Πέμπτη (16/11, 22:00). Οι φίλοι του ΟΦΗ αναμένεται να γεμίσουν ξανά τις εξέδρες του Παγκρητίου, δημιουργώντας θερμή ατμόσφαιρα και στέλνοντας το δικό τους μήνυμα στήριξης στην ομάδα.
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