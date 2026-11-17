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Mε Τζόουνς και Ντάνστον η δωδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στη Μακάμπι
Mε Τζόουνς και Ντάνστον η δωδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στη Μακάμπι
Γνωστοποιήθηκε η δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων» για τον αγώνα που θα γίνει στην Κύπρο, απέναντι στην ομάδα του Ισραήλ
Στην Κύπρο βρίσκεται η αποστολή του Ολυμπιακού, όπου οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (19:00), στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Λίγο πριν από το τζάμπολ έγινε γνωστή η δωδεκάδα που επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για την αναμέτρηση, με δύο αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι απέναντι στον Άρη.
Συγκεκριμένα, στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού βρίσκονται οι Ταϊρίκ Τζόουνς και Μπράιαντ Ντάνστον, οι οποίοι πήραν τις θέσεις των Αντώνη Καραγιαννίδη και Τζορτζ Πάπας.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο τελευταίος δεν βρίσκεται δηλωμένος στη λίστα της EuroLeague. Αντίθετα, εκτός επιλογών παραμένουν οι τραυματίες Ζαν Μοντέρο και Νίκολα Μιλουτίνοφ, καθώς και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: ΜακΙντάιρ, Τζόσεφ, Πλώτας, Φουρνιέ, Νετζήπογλου, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Εντζάι, Χολ, Τζόουνς, Ντάνστον.
Λίγο πριν από το τζάμπολ έγινε γνωστή η δωδεκάδα που επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για την αναμέτρηση, με δύο αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι απέναντι στον Άρη.
Συγκεκριμένα, στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού βρίσκονται οι Ταϊρίκ Τζόουνς και Μπράιαντ Ντάνστον, οι οποίοι πήραν τις θέσεις των Αντώνη Καραγιαννίδη και Τζορτζ Πάπας.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο τελευταίος δεν βρίσκεται δηλωμένος στη λίστα της EuroLeague. Αντίθετα, εκτός επιλογών παραμένουν οι τραυματίες Ζαν Μοντέρο και Νίκολα Μιλουτίνοφ, καθώς και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: ΜακΙντάιρ, Τζόσεφ, Πλώτας, Φουρνιέ, Νετζήπογλου, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Εντζάι, Χολ, Τζόουνς, Ντάνστον.
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