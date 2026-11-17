Ένα απρόσμενο περιστατικό έκλεψε την παράσταση στη φιλική αναμέτρηση της Βραζιλίας με τη Σιγκαπούρη, με έναν μικρό φίλαθλο να γίνεται ο πρωταγωνιστής.

Ο νεαρός οπαδός αποφάσισε να εισβάλει στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας ως μοναδικό στόχο να πλησιάσει τον Έντρικ και να βγάλει μαζί του μια selfie.







🚨🚨| A fan interrupted Brazil’s game against Singapore to get a picture with Endrick. 📲😅 https://t.co/iNx9pdbkOL — Kalshi FC (@KalshiFC) November 17, 2026

Η κίνησή του, ωστόσο, κινητοποίησε αμέσως τους ανθρώπους ασφαλείας, οι οποίοι άρχισαν να τον καταδιώκουν προκειμένου να τον απομακρύνουν από τον αγωνιστικό χώρο.

Ακολούθησε ένα απίθανο κυνηγητό, με τον μικρό να αποφεύγει με εντυπωσιακό τρόπο τους σεκιούριτι. Μάλιστα, τρεις από αυτούς έχασαν την ισορροπία τους και κατέληξαν στο έδαφος, την ώρα που ο νεαρός συνέχιζε την προσπάθειά του.

Το σκηνικό προκάλεσε ενθουσιασμό στις εξέδρες, με τους φιλάθλους να ξεσπούν σε χειροκροτήματα και να αποθεώνουν τον μικρό, ο οποίος κατάφερε να μετατρέψει μια απλή επιθυμία για μια φωτογραφία σε ένα από τα πιο ξεχωριστά στιγμιότυπα της αναμέτρησης.





