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Θρήνος στην Αργεντινή για τον θάνατο 18χρονου ποδοσφαιριστή, μετά από χτύπημα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα, βίντεο
Ο Αμπέλ Νούνιες τραυματίστηκε στο κεφάλι στην αναμέτρηση της Εζέιζα με την Ντεπορτίβο Μουνίθ και λίγες μέρες μετά άφησε την τελευταία του πνοή
🚨 Argentine youth footballer Abel Nunez dies aged 18 after being struck on the head by the ball during a match - Nunez was playing for FC Ezeiza against Deportivo Muniz in an Argentine youth league game on the outskirts of Buenos Aires - He collapsed after a powerful clearance hit him on the head from four or five metres away - He was taken to hospital and had surgery, but died from his injuries - The match was suspended after the incident - The club statement reads "With profound pain and immense sadness, we say goodbye to a young man who had his whole life ahead of him" - "With deep pain and immense sadness, we wish to send our most sincere condolences to Abel's family, to his friends, and to the entire FC Ezeiza institution."— Football Culture (@CultFooty) November 17, 2026
Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε αναμέτρηση των ακαδημιών ανάμεσα στην Εζέιζα και την Ντεπορτίβο Μουνίθ. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ο νεαρός ποδοσφαιριστής δέχθηκε με δύναμη κλωτσιά στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να χρειαστεί άμεσα ιατρική βοήθεια.
Heartbreaking news from Argentina. 🇦🇷💔 Young footballer Abel Núñez has tragically passed away after being struck in the head by a ball during a match for FC Ezeiza against Deportivo Muñiz. Abel collapsed on the pitch and was rushed to hospital, where he underwent emergency surgery. Sadly, he passed away three days later. A young life taken far too soon, doing what he loved. Our thoughts are with his family, friends and teammates during this incredibly difficult time. Rest in peace, Abel. 🕊️❤️— Football HQ (@FootballHQ) November 17, 2026
Η αναμέτρηση διακόπηκε αμέσως, ενώ οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο γήπεδο έσπευσαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, ο 18χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ωστόσο, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
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