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Σάκοτα για τα προβλήματα τραυματισμών στην ΑΕΚ: «Πρώτη φορά βλέπω περισσότερους προπονητές από παίκτες στην προπόνηση»
Σάκοτα για τα προβλήματα τραυματισμών στην ΑΕΚ: «Πρώτη φορά βλέπω περισσότερους προπονητές από παίκτες στην προπόνηση»
Ο προπονητής της Ένωσης σχολίασε τις αρκετές απουσίες που καλείται να διαχειριστεί, λόγω τραυματισμών, ενόψει της αναμέτρησης με την Σομπατέλι για το BCL
Με αρκετά προβλήματα τραυματισμών συνεχίζει την προετοιμασία της η ΑΕΚ ενόψει της σημαντικής αναμέτρησης με τη Σομπατέλι για την 3η αγωνιστική του Basketball Champions League.
Η Ένωση υποδέχεται την Τρίτη (18/11, 19:00) την ουγγρική ομάδα στη SUNEL Arena, με στόχο να διευρύνει το νικηφόρο σερί της στη διοργάνωση και να κάνει ακόμη ένα βήμα προς την επίτευξη των ευρωπαϊκών της στόχων.
Ωστόσο, η κατάσταση στο στρατόπεδο των «κιτρινόμαυρων» μόνο ιδανική δεν είναι, καθώς τα συνεχόμενα προβλήματα τραυματισμών έχουν περιορίσει σημαντικά τις διαθέσιμες επιλογές του Ντράγκαν Σάκοτα.
Ο έμπειρος τεχνικός, μάλιστα, θέλησε να περιγράψει με έναν χαρακτηριστικό τρόπο την κατάσταση που επικρατεί στις προπονήσεις της ομάδας, αποκαλύπτοντας πως έχει βρεθεί μπροστά σε μια πρωτόγνωρη εικόνα.
Συγκεκριμένα είπε: ««Ο πιο γνωστός κομήτης, ο κομήτης του Χάλεϊ, εμφανίζεται στη Γη κάθε 76 χρόνια. Μετά από 53 χρόνια προπονητικής καριέρας μου, εμφανίστηκε ένα τέτοιο σπάνιο φαινόμενο και σ’ εμάς. Να βλέπω δηλαδή σε προπόνηση, ας την πούμε προπόνηση, περισσότερους προπονητές, παρά παίκτες. Είχαμε τρεις έμπειρους παίκτες και δύο τέως εφήβους χθες… Ίσως, συμβεί κάτι τέτοιο ξανά σε κάποιον προπονητή μετά από 53 χρόνια! Ας ελπίσουμε, ότι αύριο το πρωί θα μετρήσουμε περισσότερους παίκτες εν όψει του αγώνα. Αυτή είναι η κατάσταση.
Εννοείται, ότι η αναμέτρηση με Φάλκο έχει μεγάλη σημασία για εμάς, για την πορεία μας στο BCL. Δυστυχώς, δεν είμαστε η ίδια ομάδα που πριν μερικές ημέρες νικήσαμε στην Ουγγαρία. Μας λείπουν τα δύο βασικά «τεσσάρια». Θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε αυτό το κενό με περισσότερους γκαρντ. Η Φάλκο στο ματς της Ουγγαρίας εμφανίστηκε αγχωμένη, ίσως επειδή για πρώτη φορά μετά από χρόνια πίστεψε, ότι είναι το φαβορί. Στο αυριανό ματς, θα είναι πιο χαλαρή κι αυτό την καθιστά πιο επικίνδυνη, και πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να παίξουμε πιο σκληρή άμυνα, ώστε να αυξήσουμε τις πιθανότητές μας για νίκη παρά τα πολλά κενά στο ρόστερ της ομάδας μας».
Η Ένωση υποδέχεται την Τρίτη (18/11, 19:00) την ουγγρική ομάδα στη SUNEL Arena, με στόχο να διευρύνει το νικηφόρο σερί της στη διοργάνωση και να κάνει ακόμη ένα βήμα προς την επίτευξη των ευρωπαϊκών της στόχων.
Ωστόσο, η κατάσταση στο στρατόπεδο των «κιτρινόμαυρων» μόνο ιδανική δεν είναι, καθώς τα συνεχόμενα προβλήματα τραυματισμών έχουν περιορίσει σημαντικά τις διαθέσιμες επιλογές του Ντράγκαν Σάκοτα.
Ο έμπειρος τεχνικός, μάλιστα, θέλησε να περιγράψει με έναν χαρακτηριστικό τρόπο την κατάσταση που επικρατεί στις προπονήσεις της ομάδας, αποκαλύπτοντας πως έχει βρεθεί μπροστά σε μια πρωτόγνωρη εικόνα.
Συγκεκριμένα είπε: ««Ο πιο γνωστός κομήτης, ο κομήτης του Χάλεϊ, εμφανίζεται στη Γη κάθε 76 χρόνια. Μετά από 53 χρόνια προπονητικής καριέρας μου, εμφανίστηκε ένα τέτοιο σπάνιο φαινόμενο και σ’ εμάς. Να βλέπω δηλαδή σε προπόνηση, ας την πούμε προπόνηση, περισσότερους προπονητές, παρά παίκτες. Είχαμε τρεις έμπειρους παίκτες και δύο τέως εφήβους χθες… Ίσως, συμβεί κάτι τέτοιο ξανά σε κάποιον προπονητή μετά από 53 χρόνια! Ας ελπίσουμε, ότι αύριο το πρωί θα μετρήσουμε περισσότερους παίκτες εν όψει του αγώνα. Αυτή είναι η κατάσταση.
Εννοείται, ότι η αναμέτρηση με Φάλκο έχει μεγάλη σημασία για εμάς, για την πορεία μας στο BCL. Δυστυχώς, δεν είμαστε η ίδια ομάδα που πριν μερικές ημέρες νικήσαμε στην Ουγγαρία. Μας λείπουν τα δύο βασικά «τεσσάρια». Θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε αυτό το κενό με περισσότερους γκαρντ. Η Φάλκο στο ματς της Ουγγαρίας εμφανίστηκε αγχωμένη, ίσως επειδή για πρώτη φορά μετά από χρόνια πίστεψε, ότι είναι το φαβορί. Στο αυριανό ματς, θα είναι πιο χαλαρή κι αυτό την καθιστά πιο επικίνδυνη, και πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να παίξουμε πιο σκληρή άμυνα, ώστε να αυξήσουμε τις πιθανότητές μας για νίκη παρά τα πολλά κενά στο ρόστερ της ομάδας μας».
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