Ράλι για την Coca-Cola HBC, η οποία εισάγεται στο χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ και μπαίνει στην τελική ευθεία για την εξαγορά CCBA - Κέρδη για τις τράπεζες με εξαίρεση την Εθνική που «έκοψε» μέρισμα - Πιέσεις σε ΔΕΗ και Jumbo





Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (16/11) ο







Nvidia και Anthropic στο επίκεντρο Με τις ανησυχίες για τις αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών να επιστρέφουν στο προσκήνιο, οι διεθνείς αγορές κινούνται σε περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας. Οι πιέσεις στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη διατηρούν επιφυλακτικό το κλίμα, καθώς οι επενδυτές επανεξετάζουν τις προοπτικές του κλάδου και τη βιωσιμότητα των υψηλών αποτιμήσεων.



Στο επίκεντρο βρίσκονται οι εξελίξεις γύρω από τη Nvidia, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει αύριο, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, τα οικονομικά αποτελέσματα τριμήνου. Η ανακοίνωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τις πρόσφατες αναταράξεις στην εταιρεία, καθώς θα αποτελέσει κρίσιμο σημείο αναφοράς για τη βραχυπρόθεσμη πορεία των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.







Πρόσθετη πηγή προβληματισμού αποτελούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με την ένταση στο μέτωπο του Ιράν να παρουσιάζει εκ νέου σημάδια κλιμάκωσης, επιβαρύνοντας περαιτέρω τη διάθεση ανάληψης επενδυτικού κινδύνου. Μέσα σε αυτό το διεθνές περιβάλλον, η εγχώρια αγορά στρέφει την προσοχή της στα εταιρικά αποτελέσματα, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται κυρίως στις εισηγμένες υψηλής κεφαλαιοποίησης που δημοσιεύουν τις οικονομικές τους επιδόσεις αυτή την εβδομάδα.



Πυκνή εβδομάδα εταιρικών ανακοινώσεων στο Χρηματιστήριο Με 12 εισηγμένες να ανακοινώνουν οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου, σημαντικές αποκοπές μερισμάτων και μία αλλαγή με ελληνικό «άρωμα» στους δείκτες FTSE, ξεκίνησε η εβδομάδα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Την αρχή κάνουν σήμερα η ΔΕΗ και η Aegean, οι οποίες θα δημοσιεύσουν τις οικονομικές τους επιδόσεις για το τρίτο τρίμηνο και το εννεάμηνο του 2026, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης.



Κλείσιμο



Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου σειρά παίρνουν η Allwyn, η Ideal, η Cenergy και η Lavipharm. Η Ideal έχει προγραμματίσει την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ενώ η Allwyn και η Cenergy θα δημοσιεύσουν τις επιδόσεις τους μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου.



Παράλληλα, σήμερα πραγματοποιήθηκε η αποκοπή των μερισμάτων της Εθνικής Τράπεζας και της Jumbo, με τις μετοχές των δύο εταιρειών να διαπραγματεύονται χωρίς το σχετικό δικαίωμα. Ειδικότερα, η Εθνική Τράπεζα «έκοψε» προσωρινό μέρισμα μικτού ύψους 0,260554 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση περίπου 1,5%. Μετά την παρακράτηση φόρου 5%, το καθαρό ποσό διαμορφώνεται σε 0,247527 ευρώ ανά μετοχή, με καθαρή απόδοση περίπου 1,4%.



Αντίστοιχα, η Jumbo προχώρησε στην αποκοπή έκτακτου μερίσματος 1 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση περίπου 3,6%. Μετά την προβλεπόμενη φορολογική παρακράτηση, το καθαρό ποσό ανέρχεται σε 0,95 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η καταβολή θα ξεκινήσει στις 20 Νοεμβρίου.



Σε θετικό έδαφος έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών έπειτα από δύο διαδοχικές συνεδριάσεις απωλειών, επιστρέφοντας στην περιοχή των 2.650 μονάδων. Σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια των συναλλαγών το ΧΑ ήταν «πεδίο μάχης» μεταξύ αγοραστών και πωλητών, με τους πρώτους να επικρατούν ανεβάζοντας ταχύτητα στις δημοπρασίες.Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (16/11) ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 14,13 μονάδες ή +0,42% και έκλεισε στις 2.650,42 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.650,90 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.627,40 μονάδες. Κέρδη +1,2% σημειώνει ο δείκτης εντός του Νοεμβρίου, με τη φετινή απόδοση να ανέρχεται σε +24,98%.Η Coca-Cola HBC έδωσε ώθηση με τα ισχυρά κέρδη της, καθώς δρομολογεί την είσοδό της στο χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ και ταυτόχρονα βρίσκεται στην τελική ευθεία για την εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA), με αμφότερες τις εξελίξεις να λαμβάνουν χώρα εντός του Νοεμβρίου. Από την άλλη μεριά, πιέσεις δέχθηκαν η ΔΕΗ λίγο πριν ανακοινώσει τα αποτελέσματα 9μήνου και η Jumbo που «έκοψε» μέρισμα. Στο «κόκκινο» έκλεισε η Εθνική Τράπεζα υπό το βάρος της δικής της αποκοπής μερίσματος, ενώ οι μετοχές των υπόλοιπων συστημικών τραπεζών κινήθηκαν ανοδικά, με την Πειραιώς να ξεχωρίζει.Με τις ανησυχίες για τις αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών να επιστρέφουν στο προσκήνιο, οι διεθνείς αγορές κινούνται σε περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας. Οι πιέσεις στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη διατηρούν επιφυλακτικό το κλίμα, καθώς οι επενδυτές επανεξετάζουν τις προοπτικές του κλάδου και τη βιωσιμότητα των υψηλών αποτιμήσεων.Στο επίκεντρο βρίσκονται οι εξελίξεις γύρω από τη Nvidia, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει αύριο, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, τα οικονομικά αποτελέσματα τριμήνου. Η ανακοίνωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τις πρόσφατες αναταράξεις στην εταιρεία, καθώς θα αποτελέσει κρίσιμο σημείο αναφοράς για τη βραχυπρόθεσμη πορεία των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.Το ενδιαφέρον στρέφεται παράλληλα στην επικείμενη εισαγωγή της Anthropic στον Nasdaq, με την τιμολόγηση της δημόσιας προσφοράς να αναμένεται την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου και την έναρξη διαπραγμάτευσης της μετοχής την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου. Τα δύο γεγονότα αναμένεται να αποτελέσουν σημαντική δοκιμασία για έναν κλάδο που εμφανίζει αυξανόμενη ευαισθησία στις αρνητικές ειδήσεις.Πρόσθετη πηγή προβληματισμού αποτελούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με την ένταση στο μέτωπο του Ιράν να παρουσιάζει εκ νέου σημάδια κλιμάκωσης, επιβαρύνοντας περαιτέρω τη διάθεση ανάληψης επενδυτικού κινδύνου. Μέσα σε αυτό το διεθνές περιβάλλον, η εγχώρια αγορά στρέφει την προσοχή της στα εταιρικά αποτελέσματα, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται κυρίως στις εισηγμένες υψηλής κεφαλαιοποίησης που δημοσιεύουν τις οικονομικές τους επιδόσεις αυτή την εβδομάδα.Με 12 εισηγμένες να ανακοινώνουν οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου, σημαντικές αποκοπές μερισμάτων και μία αλλαγή με ελληνικό «άρωμα» στους δείκτες FTSE, ξεκίνησε η εβδομάδα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Την αρχή κάνουν σήμερα η ΔΕΗ και η Aegean, οι οποίες θα δημοσιεύσουν τις οικονομικές τους επιδόσεις για το τρίτο τρίμηνο και το εννεάμηνο του 2026, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης.Το πρόγραμμα συνεχίζεται την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, με έξι εταιρείες να ανακοινώνουν αποτελέσματα. Πριν από την έναρξη των συναλλαγών θα δημοσιεύσουν τα οικονομικά τους μεγέθη η Trade Estates και τα Αττικά Πολυκαταστήματα, ενώ μετά το κλείσιμο της αγοράς θα ακολουθήσουν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η ElvalHalcor και η Quest. Την ίδια μέρα θα ανακοινώσει αποτελέσματα η Alpha Trust-Ανδρομέδα.Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου σειρά παίρνουν η Allwyn, η Ideal, η Cenergy και η Lavipharm. Η Ideal έχει προγραμματίσει την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ενώ η Allwyn και η Cenergy θα δημοσιεύσουν τις επιδόσεις τους μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου.Παράλληλα, σήμερα πραγματοποιήθηκε η αποκοπή των μερισμάτων της Εθνικής Τράπεζας και της Jumbo, με τις μετοχές των δύο εταιρειών να διαπραγματεύονται χωρίς το σχετικό δικαίωμα. Ειδικότερα, η Εθνική Τράπεζα «έκοψε» προσωρινό μέρισμα μικτού ύψους 0,260554 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση περίπου 1,5%. Μετά την παρακράτηση φόρου 5%, το καθαρό ποσό διαμορφώνεται σε 0,247527 ευρώ ανά μετοχή, με καθαρή απόδοση περίπου 1,4%.Αντίστοιχα, η Jumbo προχώρησε στην αποκοπή έκτακτου μερίσματος 1 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση περίπου 3,6%. Μετά την προβλεπόμενη φορολογική παρακράτηση, το καθαρό ποσό ανέρχεται σε 0,95 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η καταβολή θα ξεκινήσει στις 20 Νοεμβρίου.

Στο μέτωπο των χρηματιστηριακών δεικτών, η τριμηνιαία αναθεώρηση της FTSE Russell δεν επέφερε αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών FTSE All-World και FTSE Mid Cap, ωστόσο προέκυψε μία νέα προσθήκη στις κατηγορίες μικρότερης κεφαλαιοποίησης. Συγκεκριμένα, η Αττικά Πολυκαταστήματα εντάσσεται στους δείκτες FTSE Micro-Cap και FTSE Total Cap, στο πλαίσιο της τελευταίας αναθεώρησης.



Στον FTSE All-World και στους δείκτες Mid Cap εξακολουθούν να περιλαμβάνονται 10 ελληνικές μετοχές: Allwyn, Alpha Bank, Cenergy, Eurobank, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, ΔΕΗ και Viohalco. Επιπλέον, 22 ελληνικές μετοχές συμμετέχουν στην κατηγορία FTSE Developed Small Cap. Οι αλλαγές που προέκυψαν από την αναθεώρηση θα εφαρμοστούν μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 18 Δεκεμβρίου, με επίσημη ημερομηνία ισχύος τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου.



Τέλος, η Austriacard διεγράφη από πέντε χρηματιστηριακούς δείκτες, με την Παπουτσάνης να εισέρχεται στον Γενικό Δείκτη, η Real Consulting στον FTSE/ΧΑ Mid Cap, ενώ η Revoil αντικαθιστά την Παπουτσάνης στον δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης. Οι αλλαγές τέθηκαν σήμερα σε ισχύ.

16.11.2026, 17:31