Επέστρεψαν στα κρατικά ταμεία €150 εκατ. από επενδύσεις που δεν έγιναν - Νέοι έλεγχοι από την ΑΑΔΕ
Επέστρεψαν στα κρατικά ταμεία €150 εκατ. από επενδύσεις που δεν έγιναν - Νέοι έλεγχοι από την ΑΑΔΕ
Συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή για την επιτάχυνση των ελέγχων και την ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων - Στο μικροσκόπιο εκκρεμή επενδυτικά σχέδια τριών Αναπτυξιακών Νόμων
Στα 150 εκατ. ευρώ ανέρχονται τα ποσά που έχουν ήδη επιστρέψει στα δημόσια ταμεία από κρατικές ενισχύσεις για επενδύσεις που δεν υλοποιήθηκαν, ενώ το υπουργείο Ανάπτυξης προχωρά σε επιτάχυνση των ελέγχων για εκκρεμή επενδυτικά σχέδια παλαιότερων Αναπτυξιακών Νόμων, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 έχουν ήδη εκδοθεί 191 αποφάσεις ανάκλησης επενδυτικών σχεδίων, με τη διαδικασία εκκαθάρισης των εκκρεμών φακέλων να συνεχίζεται. Στόχος είναι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να ανακτηθούν δημόσιοι πόροι που είχαν καταβληθεί για επενδύσεις οι οποίες τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν.
Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης του υπουργού Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκου με τον διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή, κατά την οποία εξετάστηκαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας των δύο πλευρών, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ελέγχου και επιστροφής των ενισχύσεων.
Οι έλεγχοι αφορούν επενδυτικά σχέδια που είχαν υπαχθεί στους Αναπτυξιακούς Νόμους 3299/2004, 3908/2011 και 4399/2016, με το υπουργείο να επιδιώκει την εκκαθάριση του συνόλου των εκκρεμοτήτων.
Στη συνάντηση συμμετείχε και η γενική γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων κα. Στελλίνα Σιαράπη, η οποία παρουσίασε την οργάνωση των ελέγχων από τη Γενική Γραμματεία και τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την ανάκτηση των κρατικών ενισχύσεων.
«Δεσμευτήκαμε να βάλουμε τάξη στα επενδυτικά σχέδια παλαιότερων Αναπτυξιακών Νόμων και το κάνουμε πράξη. Σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ επιταχύνουμε τις διαδικασίες ελέγχου και ανάκτησης των ενισχύσεων που δόθηκαν σε επενδύσεις που δεν υλοποιήθηκαν», δήλωσε ο κ. Θεοδωρικάκος.
Ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι η διαφάνεια, η λογοδοσία και η ορθή διαχείριση του δημοσίου χρήματος αποτελούν βασικές προτεραιότητες του υπουργείου, προσθέτοντας:
«Τα χρήματα αυτά ανήκουν σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Θέλουμε να πιάνουν τόπο σε πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις, που ενισχύουν την οικονομία, στηρίζουν την υγιή επιχειρηματικότητα και δημιουργούν περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας».
Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 έχουν ήδη εκδοθεί 191 αποφάσεις ανάκλησης επενδυτικών σχεδίων, με τη διαδικασία εκκαθάρισης των εκκρεμών φακέλων να συνεχίζεται. Στόχος είναι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να ανακτηθούν δημόσιοι πόροι που είχαν καταβληθεί για επενδύσεις οι οποίες τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν.
Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης του υπουργού Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκου με τον διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή, κατά την οποία εξετάστηκαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας των δύο πλευρών, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ελέγχου και επιστροφής των ενισχύσεων.
Οι έλεγχοι αφορούν επενδυτικά σχέδια που είχαν υπαχθεί στους Αναπτυξιακούς Νόμους 3299/2004, 3908/2011 και 4399/2016, με το υπουργείο να επιδιώκει την εκκαθάριση του συνόλου των εκκρεμοτήτων.
Στη συνάντηση συμμετείχε και η γενική γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων κα. Στελλίνα Σιαράπη, η οποία παρουσίασε την οργάνωση των ελέγχων από τη Γενική Γραμματεία και τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την ανάκτηση των κρατικών ενισχύσεων.
«Δεσμευτήκαμε να βάλουμε τάξη στα επενδυτικά σχέδια παλαιότερων Αναπτυξιακών Νόμων και το κάνουμε πράξη. Σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ επιταχύνουμε τις διαδικασίες ελέγχου και ανάκτησης των ενισχύσεων που δόθηκαν σε επενδύσεις που δεν υλοποιήθηκαν», δήλωσε ο κ. Θεοδωρικάκος.
Ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι η διαφάνεια, η λογοδοσία και η ορθή διαχείριση του δημοσίου χρήματος αποτελούν βασικές προτεραιότητες του υπουργείου, προσθέτοντας:
«Τα χρήματα αυτά ανήκουν σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Θέλουμε να πιάνουν τόπο σε πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις, που ενισχύουν την οικονομία, στηρίζουν την υγιή επιχειρηματικότητα και δημιουργούν περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας».
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