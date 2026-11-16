Επέστρεψαν στα κρατικά ταμεία €150 εκατ. από επενδύσεις που δεν έγιναν - Νέοι έλεγχοι από την ΑΑΔΕ

Συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή για την επιτάχυνση των ελέγχων και την ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων - Στο μικροσκόπιο εκκρεμή επενδυτικά σχέδια τριών Αναπτυξιακών Νόμων