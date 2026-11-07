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Η… περίεργη Μπράιτον: Ο «μαθητής» του Μέσι, ο γιος μπαλαρίνας… και ο Κωστούλας
Η… περίεργη Μπράιτον: Ο «μαθητής» του Μέσι, ο γιος μπαλαρίνας… και ο Κωστούλας
Το ρόστερ της Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα και του Στέφανου Τζίμα είναι γεμάτο από ποδοσφαιριστές που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστοί στο ευρύ κοινό, κάτι που οφείλεται στο εξαιρετικό δίκτυο scouting του συλλόγου, το οποίο εδώ και χρόνια ανακαλύπτει ταλέντα από κάθε γωνιά του πλανήτη
Αυτή τη φορά, ωστόσο, με τον δυναμικό και χαρισματικό προπονητή Φαμπιάν Χιούρτσελερ στον πάγκο και έναν ιδανικό συνδυασμό νεαρών και έμπειρων ποδοσφαιριστών, δημιουργείται ολοένα και περισσότερο η αίσθηση πως όλα τα κομμάτια του παζλ αρχίζουν να ενώνονται, την πλέον κατάλληλη στιγμή.
Με το παραπάνω γεγονός… αναγκάστηκε να ασχοληθεί και η διεθνούς φήμης ιστοσελίδα, “Daily Mail”, η οποία σχολίασε έναν έναν τους βασικούς παίκτες των «Γλάρων» και ανάμεσα σε αυτούς έκανε ειδική αναφορά και στον δικό μας, Μπάμπη Κωστούλα.
Συγκεκριμένα, η ίδια αναφέρθηκε στη χρονιά του Έλληνα φορ στη χώρα μας με τη φανέλα του Ολυμπιακού και στο τι ώθησε τη Μπράιτον στο να τον αποκτήσει το περασμένο καλοκαίρι και να αναγκαστεί να προχωρήσει στην τέταρτη πιο δαπανηρή μεταγραφή της ιστορίας της.
Μάλιστα, έγινε ιδιαίτερη αναφορά σε μερικές ενδιαφέρουσες ιστορίες συμπαικτών του, με τον Καντιόγλου να ξεχωρίζει ανάμεσα σε αυτές καθώς η μητέρα του ήταν μπαλαρίνα.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
Με το παραπάνω γεγονός… αναγκάστηκε να ασχοληθεί και η διεθνούς φήμης ιστοσελίδα, “Daily Mail”, η οποία σχολίασε έναν έναν τους βασικούς παίκτες των «Γλάρων» και ανάμεσα σε αυτούς έκανε ειδική αναφορά και στον δικό μας, Μπάμπη Κωστούλα.
Συγκεκριμένα, η ίδια αναφέρθηκε στη χρονιά του Έλληνα φορ στη χώρα μας με τη φανέλα του Ολυμπιακού και στο τι ώθησε τη Μπράιτον στο να τον αποκτήσει το περασμένο καλοκαίρι και να αναγκαστεί να προχωρήσει στην τέταρτη πιο δαπανηρή μεταγραφή της ιστορίας της.
Μάλιστα, έγινε ιδιαίτερη αναφορά σε μερικές ενδιαφέρουσες ιστορίες συμπαικτών του, με τον Καντιόγλου να ξεχωρίζει ανάμεσα σε αυτές καθώς η μητέρα του ήταν μπαλαρίνα.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
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