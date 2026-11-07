Η… περίεργη Μπράιτον: Ο «μαθητής» του Μέσι, ο γιος μπαλαρίνας… και ο Κωστούλας

Το ρόστερ της Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα και του Στέφανου Τζίμα είναι γεμάτο από ποδοσφαιριστές που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστοί στο ευρύ κοινό, κάτι που οφείλεται στο εξαιρετικό δίκτυο scouting του συλλόγου, το οποίο εδώ και χρόνια ανακαλύπτει ταλέντα από κάθε γωνιά του πλανήτη