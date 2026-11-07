Με Λουσέ η αποστολή του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
SPORTS
ΠΑΟΚ Ολυμπιακός Τομ Λουσέ

Με Λουσέ η αποστολή του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Ο Γάλλος χαφ τέθηκε στη διάθεση του Λίσι για τον αγώνα στο Καραϊσκάκη, εκτός οι Πέλκας, Μιχαηλίδης, Κένι

Με Λουσέ η αποστολή του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Ο Τομ Λουσέ βρίσκεται στην αποστολή του ΠΑΟΚ για το αυριανό (8/11, 21:00) μεγάλο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League. 

Ο Γάλλος χαφ ξεπέρασε τον τραυματισμό του και τέθηκε στη διάθεση του Λίσι. Ο Ιταλός προπονητής τον συμπεριέλαβε έτσι στην αποστολή. Εκτός βρίσκονται οι τραυματίες Πέλκας, Μιχαηλίδης αλλά και ο τιμωρημένος Κένι, που είχε αποβληθεί στη νίκη 2-1 επί του Αστέρα Τρίπολης στην Τούμπα. 

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Μπαλωμένος, Ελουστόντο, Κοσίδης, Χατζηδιάκος, Κόστα, Μπαταούλας, Μπάμπα, Γιαννούλης, Τέιλορ, Σανταμαρία, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Λουσέ, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Σορετίρε, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μπάνζα, Μύθου.

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του με προπόνηση, που ήταν αφιερωμένη στο τακτικό κομμάτι και τις στατικές φάσεις.

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