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Με Λουσέ η αποστολή του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Με Λουσέ η αποστολή του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Ο Γάλλος χαφ τέθηκε στη διάθεση του Λίσι για τον αγώνα στο Καραϊσκάκη, εκτός οι Πέλκας, Μιχαηλίδης, Κένι
Ο Τομ Λουσέ βρίσκεται στην αποστολή του ΠΑΟΚ για το αυριανό (8/11, 21:00) μεγάλο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Ο Γάλλος χαφ ξεπέρασε τον τραυματισμό του και τέθηκε στη διάθεση του Λίσι. Ο Ιταλός προπονητής τον συμπεριέλαβε έτσι στην αποστολή. Εκτός βρίσκονται οι τραυματίες Πέλκας, Μιχαηλίδης αλλά και ο τιμωρημένος Κένι, που είχε αποβληθεί στη νίκη 2-1 επί του Αστέρα Τρίπολης στην Τούμπα.
Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Μπαλωμένος, Ελουστόντο, Κοσίδης, Χατζηδιάκος, Κόστα, Μπαταούλας, Μπάμπα, Γιαννούλης, Τέιλορ, Σανταμαρία, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Λουσέ, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Σορετίρε, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μπάνζα, Μύθου.
Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του με προπόνηση, που ήταν αφιερωμένη στο τακτικό κομμάτι και τις στατικές φάσεις.
Ο Γάλλος χαφ ξεπέρασε τον τραυματισμό του και τέθηκε στη διάθεση του Λίσι. Ο Ιταλός προπονητής τον συμπεριέλαβε έτσι στην αποστολή. Εκτός βρίσκονται οι τραυματίες Πέλκας, Μιχαηλίδης αλλά και ο τιμωρημένος Κένι, που είχε αποβληθεί στη νίκη 2-1 επί του Αστέρα Τρίπολης στην Τούμπα.
Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Μπαλωμένος, Ελουστόντο, Κοσίδης, Χατζηδιάκος, Κόστα, Μπαταούλας, Μπάμπα, Γιαννούλης, Τέιλορ, Σανταμαρία, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Λουσέ, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Σορετίρε, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μπάνζα, Μύθου.
Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του με προπόνηση, που ήταν αφιερωμένη στο τακτικό κομμάτι και τις στατικές φάσεις.
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