Σενάρια αποσταθεροποίησης στη Γαλλία: Το μυστικό κρησφύγετο του Μακρόν σε περίπτωση εξέγερσης, φόβοι για μαζική κυβερνοεπίθεση στις εκλογές

Το καταφύγιο, καθώς και τα σενάρια που εξετάζουν οι Μυστικές Υπηρεσίες, περιγράφονται στο βιβλίο «La Nouvelle Armée des Ombres» («Ο νέος στρατός των σκιών»), το οποίο υπογράφουν τρεις ερευνητές δημοσιογράφοι