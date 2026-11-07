Πέντε ερωτήματα που βοηθούν να δείτε πέρα από τις αίθουσες και τα προγράμματα, είτε ψάχνετε Νηπιαγωγείο είτε σκέφτεστε την Α΄ Δημοτικού.
Ολοκλήρωσε τη σεζόν η Σάκκαρη: Ηττήθηκε με 2-1 σετ από την Εάλα και έμεινε εκτός τελικού στο Χονγκ Κονγκ
Ολοκλήρωσε τη σεζόν η Σάκκαρη: Ηττήθηκε με 2-1 σετ από την Εάλα και έμεινε εκτός τελικού στο Χονγκ Κονγκ
Η Μαρία Σάκκαρη κλείνει τη σεζόν στο Νο29 της παγκόσμιας κατάταξης
Εκτός τελικού στο τουρνουά WTA 250 στο Χονγκ Κονγκ έμεινε η Μαρία Σάκκαρη.
Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια έδωσε μάχη για 2 ώρες και 43 λεπτά απέναντι στην Αλεξάνδρα Εάλα (Φιλιππίνες) αλλά ηττήθηκε με 7-5,3-6, 6-4 και έμεινε εκτός τελικού.
Ο αγώνας κράτησε για πάνω από 3,5 ώρες στο κορτ τις δύο αθλήτριες αφού υπήρχαν συνεχείς διακοπές λόγω βροχόπτωσης.
Αυτός ήταν ο τελευταίος αγώνας της Μαρίας Σάκκαρη στη σεζόν. Κλείνει τη χρονιά στο Νο29 και αφού ξεκουραστεί θα επιστρέψει στις αρχές του 2027 στην Αυστραλία.
Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια έδωσε μάχη για 2 ώρες και 43 λεπτά απέναντι στην Αλεξάνδρα Εάλα (Φιλιππίνες) αλλά ηττήθηκε με 7-5,3-6, 6-4 και έμεινε εκτός τελικού.
Another final in the bag 😮💨 Alex Eala's 2026 is finishing with a flourish, as she defeats Sakkari 7-5, 3-6, 6-4 to book her place in the Hong Kong final! #PHKTO2026 https://t.co/5na15yAQKp— wta (@WTA) November 7, 2026
Ο αγώνας κράτησε για πάνω από 3,5 ώρες στο κορτ τις δύο αθλήτριες αφού υπήρχαν συνεχείς διακοπές λόγω βροχόπτωσης.
Αυτός ήταν ο τελευταίος αγώνας της Μαρίας Σάκκαρη στη σεζόν. Κλείνει τη χρονιά στο Νο29 και αφού ξεκουραστεί θα επιστρέψει στις αρχές του 2027 στην Αυστραλία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα