Ολοκλήρωσε τη σεζόν η Σάκκαρη: Ηττήθηκε με 2-1 σετ από την Εάλα και έμεινε εκτός τελικού στο Χονγκ Κονγκ
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Μαρία Σάκκαρη Αλεξάνδρα Εάλα Τένις Χονγκ Κονγκ

Ολοκλήρωσε τη σεζόν η Σάκκαρη: Ηττήθηκε με 2-1 σετ από την Εάλα και έμεινε εκτός τελικού στο Χονγκ Κονγκ

Η Μαρία Σάκκαρη κλείνει τη σεζόν στο Νο29 της παγκόσμιας κατάταξης

Ολοκλήρωσε τη σεζόν η Σάκκαρη: Ηττήθηκε με 2-1 σετ από την Εάλα και έμεινε εκτός τελικού στο Χονγκ Κονγκ
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Εκτός τελικού στο τουρνουά WTA 250 στο Χονγκ Κονγκ έμεινε η Μαρία Σάκκαρη. 

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια έδωσε μάχη για 2 ώρες και 43 λεπτά απέναντι στην Αλεξάνδρα Εάλα (Φιλιππίνες) αλλά ηττήθηκε με 7-5,3-6, 6-4 και έμεινε εκτός τελικού. 



Ο αγώνας κράτησε για πάνω από 3,5 ώρες στο κορτ τις δύο αθλήτριες αφού υπήρχαν συνεχείς διακοπές λόγω βροχόπτωσης. 

Αυτός ήταν ο τελευταίος αγώνας της Μαρίας Σάκκαρη στη σεζόν. Κλείνει τη χρονιά στο Νο29 και αφού ξεκουραστεί θα επιστρέψει στις αρχές του 2027 στην Αυστραλία.
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