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Ο Άρης επικράτησε 88-77 στη Λευκάδα και διεύρυνε το νικηφόρο σερί του, δείτε βίντεο
Ο Άρης επικράτησε 88-77 στη Λευκάδα και διεύρυνε το νικηφόρο σερί του, δείτε βίντεο
Με κορυφαία τον Ντιμιτρίγιεβιτς ο Άρης πέρασε από την έδρα της Δόξας Λευκάδας πανηγυρίζοντας την 5η συνεχόμενη νίκη του
Ο Άρης έφυγε με το διπλό από την έδρα της Δόξας Λευκάδας Elabet (88-77) και πέτυχε την πέμπτη του νίκη στη φετινή GBL, αφήνοντας πίσω την παρθενική ήττα από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ στο EuroCup. Για τους φιλοξενούμενους του Βασίλη Σπανούλη κυριάρχησαν οι Ντιμιτρίγεβιτς, Ρόμπινσον Ερλ και Λίντελ.
Δόξα Λευκάδας Elabet - Άρης: Ο αγώνας
Στο πρώτο δεκάλεπτο, το ματς είχε σκορ και θέαμα εκατέρωθεν. Οι δύο ομάδες ήταν εύστοχες, κυκλοφόρησαν σωστά την μπάλα στην επίθεση και βρήκαν εύκολο σκορ. Προϊόντος του χρόνου, ο Άρης έγινε το «αφεντικό» της αναμέτρησης, έχοντας επιθετική πολυφωνία, ενώ έσφιξε παράλληλα και την άμυνά του. Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη έκλεισε προηγούμενο το δεκάλεπτο με 32-23.
Η δεύτερη περίοδος ήταν μια εντελώς διαφορετική... ιστορία. Ο «Θεός του Πολέμου» ήταν κυριαρχικός και στις δύο πλευρές του παρκέ, πρόσφερε θέαμα και με αλτρουισμό στην επίθεση αλλά και με άμυνα που τσάκιζε... κόκκαλα εκτόξευσε τη διαφορά στους 18 πόντους (46-28). Το ημίχρονο έκλεισε στο 51-35 για την ομάδα της συμπρωτεύουσας, που είχε για «πρώτα βιολιά» τους Ντιμιτρίγεβιτς (11 πόντους, 1 ριμπάουντ, 4 ασίστ) και Λίντελ (11 πόντους, 3 ριμπάουντ). Για την ομάδα του Θοδωρή Τερζή, τράβηξε... κουπί ο Χάρμον με 12 πόντους, 1 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
Στην επανάληψη, το σκηνικό ήταν πάνω - κάτω παρόμοιο. Το τρίποντο του Ρόμπινσον - Ερλ στην έναρξη της τρίτης περιόδου, έστειλε για πρώτη φορά την τιμή της διαφοράς στους 19 πόντους (54-35) και ο Άρης μπήκε επιθετικά και στις δύο πλευρές του παρκέ. Προς τα μέσα της περιόδου, οι γηπεδούχοι με αμυντική προσήλωση και διαδοχικούς πόντους του Αρσενόπουλου, μείωσαν στους 13 πόντους, μετά από αρκετή ώρα. Κάπου εκεί όμως, ανέλαβε και πάλι δράση ο Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς και ο Άρης ξέφυγε εκ νέου. Οι Λευκαδίτες προσπάθησαν να κρατήσουν επαφή με το σκορ αλλά οι περισσότερες επιλογές των Κιτρίνων φάνηκαν έκδηλα στο παρκέ. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με 68-54 για τους Θεσσαλονικείς.
Στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, οι τέσσερις διαδοχικοί πόντοι του Μήτρου Λονγκ έστειλαν και πάλι τη διαφορά στη μεγαλύτερη τιμή της, που ήταν οι 19 πόντοι (73-54). Ένα γρήγορο 10-0 των γηπεδούχων όμως, διαμόρφωσε το 73-64, με τους Λευκαδίτες να δείχνουν μαχητικό πνεύμα και να μειώνουν σε μονοψήφιο νούμερο την τιμή της διαφοράς. Ο Ντιμιτρίγεβιτς όμως, συνέχισε το... βιολί του και η ομάδα της συμπρωτεύουσας ξέφυγε και πάλι με 12 πόντους (76-64). Στο τέλος, οι αξιέπαινοι γηπεδούχοι μείωσαν και πάλι στους εννέα τη διαφορά αλλά ο Άρης επιβλήθηκε με 88-77 και έφυγε με το «ροζ φύλλο» αγώνα από τη Δυτική Ελλάδα.
Τα δεκάλεπτα: 23-32, 35-51, 54-68, 77-88
Πηγή:www.gazzetta.gr
Δόξα Λευκάδας Elabet - Άρης: Ο αγώνας
Στο πρώτο δεκάλεπτο, το ματς είχε σκορ και θέαμα εκατέρωθεν. Οι δύο ομάδες ήταν εύστοχες, κυκλοφόρησαν σωστά την μπάλα στην επίθεση και βρήκαν εύκολο σκορ. Προϊόντος του χρόνου, ο Άρης έγινε το «αφεντικό» της αναμέτρησης, έχοντας επιθετική πολυφωνία, ενώ έσφιξε παράλληλα και την άμυνά του. Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη έκλεισε προηγούμενο το δεκάλεπτο με 32-23.
Η δεύτερη περίοδος ήταν μια εντελώς διαφορετική... ιστορία. Ο «Θεός του Πολέμου» ήταν κυριαρχικός και στις δύο πλευρές του παρκέ, πρόσφερε θέαμα και με αλτρουισμό στην επίθεση αλλά και με άμυνα που τσάκιζε... κόκκαλα εκτόξευσε τη διαφορά στους 18 πόντους (46-28). Το ημίχρονο έκλεισε στο 51-35 για την ομάδα της συμπρωτεύουσας, που είχε για «πρώτα βιολιά» τους Ντιμιτρίγεβιτς (11 πόντους, 1 ριμπάουντ, 4 ασίστ) και Λίντελ (11 πόντους, 3 ριμπάουντ). Για την ομάδα του Θοδωρή Τερζή, τράβηξε... κουπί ο Χάρμον με 12 πόντους, 1 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
Στην επανάληψη, το σκηνικό ήταν πάνω - κάτω παρόμοιο. Το τρίποντο του Ρόμπινσον - Ερλ στην έναρξη της τρίτης περιόδου, έστειλε για πρώτη φορά την τιμή της διαφοράς στους 19 πόντους (54-35) και ο Άρης μπήκε επιθετικά και στις δύο πλευρές του παρκέ. Προς τα μέσα της περιόδου, οι γηπεδούχοι με αμυντική προσήλωση και διαδοχικούς πόντους του Αρσενόπουλου, μείωσαν στους 13 πόντους, μετά από αρκετή ώρα. Κάπου εκεί όμως, ανέλαβε και πάλι δράση ο Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς και ο Άρης ξέφυγε εκ νέου. Οι Λευκαδίτες προσπάθησαν να κρατήσουν επαφή με το σκορ αλλά οι περισσότερες επιλογές των Κιτρίνων φάνηκαν έκδηλα στο παρκέ. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με 68-54 για τους Θεσσαλονικείς.
Στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, οι τέσσερις διαδοχικοί πόντοι του Μήτρου Λονγκ έστειλαν και πάλι τη διαφορά στη μεγαλύτερη τιμή της, που ήταν οι 19 πόντοι (73-54). Ένα γρήγορο 10-0 των γηπεδούχων όμως, διαμόρφωσε το 73-64, με τους Λευκαδίτες να δείχνουν μαχητικό πνεύμα και να μειώνουν σε μονοψήφιο νούμερο την τιμή της διαφοράς. Ο Ντιμιτρίγεβιτς όμως, συνέχισε το... βιολί του και η ομάδα της συμπρωτεύουσας ξέφυγε και πάλι με 12 πόντους (76-64). Στο τέλος, οι αξιέπαινοι γηπεδούχοι μείωσαν και πάλι στους εννέα τη διαφορά αλλά ο Άρης επιβλήθηκε με 88-77 και έφυγε με το «ροζ φύλλο» αγώνα από τη Δυτική Ελλάδα.
Τα δεκάλεπτα: 23-32, 35-51, 54-68, 77-88
Πηγή:www.gazzetta.gr
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