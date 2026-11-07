Ζόρζε Ζεσούς για την αποχώρηση του Ρονάλντο από την εθνική Πορτογαλίας: «Δεν αισθάνομαι ένοχος για τίποτα»

Ο 72χρονος προπονητής παραδέχθηκε ότι ίσως επιτάχυνε την απόφαση του 41χρονου αστέρα, αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν θα άλλαζε τίποτα στους χειρισμούς του





Μιλώντας την Παρασκευή (6/11), κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για την ανακοίνωση των ποδοσφαιριστών που θα αγωνιστούν στα επόμενα παιχνίδια της





«Ίσως επιτάχυνα τα πράγματα, αλλά δεν έφυγε εξαιτίας μου. Ήταν κάτι που είχε ήδη στο μυαλό του. Είτε γινόταν μία κλήση ακόμη στην εθνική είτε όχι, κάποια στιγμή θα συνέβαινε. Δεν αισθάνομαι ένοχος για τίποτα σε σχέση με την αποχώρησή του», δήλωσε χαρακτηριστικά.



«Δεν θα άλλαζα τίποτα, απολύτως τίποτα» Η αποχώρηση του Ρονάλντο κυριάρχησε στη συνέντευξη Τύπου, με τον Ζεσούς να δέχεται επανειλημμένα ερωτήσεις για τη διαχείριση της μεταξύ τους διαφωνίας.







«Δεν θα άλλαζα τίποτα, απολύτως τίποτα. Πήρα μια απόφαση ως προπονητής, έχοντας στο μυαλό μου την ομάδα μου και την εθνική Πορτογαλίας. Είμαι πεπεισμένος ότι δεν έκανα τίποτα που να προκαλέσει αυτή την εξέλιξη», τόνισε.



Ο Πορτογάλος τεχνικός υποστήριξε ότι κάθε απόφασή του είχε ως μοναδικό κριτήριο το συμφέρον της ομάδας και όχι τις προσωπικές σχέσεις του με τους ποδοσφαιριστές.



Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν αισθάνεται πικρία απέναντι στον Ρονάλντο, παρά τη δημόσια αντιπαράθεση που είχε προηγηθεί.



Κλείσιμο



«Σκόπευα να τον καλέσω, δεν γνώριζα ότι θα αποχωρούσε» Ο Ζεσούς αποκάλυψε ότι είχε συμπεριλάβει τον Ρονάλντο στους αγωνιστικούς σχεδιασμούς του για τα δύο επόμενα παιχνίδια της Πορτογαλίας, απέναντι στη Δανία και την Ουαλία.



Μάλιστα, όπως υποστήριξε, δεν είχε ενημερωθεί προηγουμένως για την απόφαση του αρχηγού της ομάδας να αποσυρθεί.



«Πίστευα ότι θα επέστρεφε. Φυσικά και σκόπευα να τον καλέσω και να μιλήσω μαζί του. Όμως αποφάσισε ότι είχε έρθει η στιγμή να αποχωρήσει και οφείλω να σεβαστώ την απόφασή του», είπε.



Όπως εξήγησε, έμαθε για την αποχώρηση του Ρονάλντο την ίδια στιγμή με τον υπόλοιπο κόσμο, όταν ο ποδοσφαιριστής δημοσίευσε βίντεο και ανακοίνωση στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου.



«Μέχρι τότε δεν γνώριζα τίποτα. Άλλωστε, με βάση τις εμφανίσεις του και τα γκολ που σημείωνε, ήταν ένας από τους παίκτες που σκόπευα να καλέσω», σημείωσε.



Τη δική του απάντηση για την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την εθνική Πορτογαλίας έδωσε ο ομοσπονδιακός προπονητής Ζόρζε Ζεσούς , απορρίπτοντας οποιαδήποτε προσωπική ευθύνη για την απόφαση του 41χρονου ποδοσφαιριστή να ολοκληρώσει τη διεθνή καριέρα του, έπειτα από 23 χρόνια.Μιλώντας την Παρασκευή (6/11), κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για την ανακοίνωση των ποδοσφαιριστών που θα αγωνιστούν στα επόμενα παιχνίδια της Πορτογαλίας στο Nations League, ο Ζεσούς παραδέχθηκε ότι οι χειρισμοί του ενδεχομένως επιτάχυναν το τέλος της παρουσίας του Ρονάλντο στην εθνική ομάδα. Επέμεινε, ωστόσο, ότι η τελική απόφαση ανήκε αποκλειστικά στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.«Ίσως επιτάχυνα τα πράγματα, αλλά δεν έφυγε εξαιτίας μου. Ήταν κάτι που είχε ήδη στο μυαλό του. Είτε γινόταν μία κλήση ακόμη στην εθνική είτε όχι, κάποια στιγμή θα συνέβαινε. Δεν αισθάνομαι ένοχος για τίποτα σε σχέση με την αποχώρησή του», δήλωσε χαρακτηριστικά.Η αποχώρηση του Ρονάλντο κυριάρχησε στη συνέντευξη Τύπου, με τον Ζεσούς να δέχεται επανειλημμένα ερωτήσεις για τη διαχείριση της μεταξύ τους διαφωνίας.Όταν ρωτήθηκε εάν, γνωρίζοντας πλέον την κατάληξη, θα είχε ενεργήσει διαφορετικά, η απάντησή του ήταν κατηγορηματική.«Δεν θα άλλαζα τίποτα, απολύτως τίποτα. Πήρα μια απόφαση ως προπονητής, έχοντας στο μυαλό μου την ομάδα μου και την εθνική Πορτογαλίας. Είμαι πεπεισμένος ότι δεν έκανα τίποτα που να προκαλέσει αυτή την εξέλιξη», τόνισε.Ο Πορτογάλος τεχνικός υποστήριξε ότι κάθε απόφασή του είχε ως μοναδικό κριτήριο το συμφέρον της ομάδας και όχι τις προσωπικές σχέσεις του με τους ποδοσφαιριστές.Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν αισθάνεται πικρία απέναντι στον Ρονάλντο, παρά τη δημόσια αντιπαράθεση που είχε προηγηθεί.«Δεν υπάρχει καμία πικρία από την πλευρά μου. Όλες οι αποφάσεις μου είχαν ως γνώμονα το καλό της ομάδας. Γι' αυτό είμαι απόλυτα ήρεμος με όσα αποφάσισα», ανέφερε.Ο Ζεσούς αποκάλυψε ότι είχε συμπεριλάβει τον Ρονάλντο στους αγωνιστικούς σχεδιασμούς του για τα δύο επόμενα παιχνίδια της Πορτογαλίας, απέναντι στη Δανία και την Ουαλία.Μάλιστα, όπως υποστήριξε, δεν είχε ενημερωθεί προηγουμένως για την απόφαση του αρχηγού της ομάδας να αποσυρθεί.«Πίστευα ότι θα επέστρεφε. Φυσικά και σκόπευα να τον καλέσω και να μιλήσω μαζί του. Όμως αποφάσισε ότι είχε έρθει η στιγμή να αποχωρήσει και οφείλω να σεβαστώ την απόφασή του», είπε.Όπως εξήγησε, έμαθε για την αποχώρηση του Ρονάλντο την ίδια στιγμή με τον υπόλοιπο κόσμο, όταν ο ποδοσφαιριστής δημοσίευσε βίντεο και ανακοίνωση στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου.«Μέχρι τότε δεν γνώριζα τίποτα. Άλλωστε, με βάση τις εμφανίσεις του και τα γκολ που σημείωνε, ήταν ένας από τους παίκτες που σκόπευα να καλέσω», σημείωσε.

Ο προπονητής παραδέχθηκε ακόμη ότι δεν είχε επικοινωνήσει με τον Ρονάλντο κατά τη διάρκεια της τιμωρίας του, καθώς θεωρούσε πως θα είχε την ευκαιρία να συζητήσει μαζί του μετά τη νέα πρόσκλησή του στην εθνική.



Η ρήξη που προηγήθηκε της αποχώρησης Η απόφαση του Ρονάλντο ήρθε έπειτα από μια περίοδο έντασης στις σχέσεις του με τον Ζεσούς, η οποία είχε αρχίσει κατά την προηγούμενη συγκέντρωση της εθνικής Πορτογαλίας.



Ο 41χρονος επιθετικός είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τη διαχείριση του χρόνου συμμετοχής του, όταν παρέμεινε στον πάγκο σε αγώνα με τη Νορβηγία, παρά το γεγονός ότι είχε προθερμανθεί για μεγάλο διάστημα.



Η διαφωνία συνεχίστηκε όταν ο Ζεσούς ξεκαθάρισε ότι δεν σχεδίαζε να τον χρησιμοποιήσει στο αρχικό σχήμα και στον επόμενο αγώνα.



Ο Ρονάλντο αποχώρησε από την αποστολή της εθνικής Πορτογαλίας στις 30 Σεπτεμβρίου, χωρίς άδεια, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις στο εσωτερικό της ομάδας.



Στις 6 Οκτωβρίου, ο ποδοσφαιριστής δημοσιοποίησε ανακοίνωση στην οποία κατηγόρησε τον ομοσπονδιακό προπονητή ότι δεν τήρησε συμφωνία που είχαν κάνει σχετικά με τη δημόσια εξήγηση της μη χρησιμοποίησής του.



Στην ίδια ανακοίνωση ζήτησε συγγνώμη για την αποχώρησή του από την αποστολή, δηλώνοντας πρόθυμος να επιστρέψει στην εθνική μετά την ολοκλήρωση οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής.



Η πορτογαλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία τού επέβαλε πρόστιμο και αποκλεισμό 30 ημερών από την εθνική ομάδα.



Ωστόσο, περίπου έναν μήνα αργότερα, ο Ρονάλντο ανακοίνωσε ότι βάζει οριστικό τέλος στην παρουσία του με τη φανέλα της Πορτογαλίας.



Απέφυγε να απαντήσει στις κατηγορίες του Ρονάλντο Κατά τη συνέντευξη Τύπου, οι δημοσιογράφοι επιχείρησαν να αποσπάσουν από τον Ζεσούς περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαφωνία του με τον Ρονάλντο.



Ο προπονητής, ωστόσο, αρνήθηκε να επανέλθει στο περιεχόμενο της ανακοίνωσης του ποδοσφαιριστή και ειδικότερα στην κατηγορία ότι δεν είχε τηρήσει τον λόγο του.



«Έχω ήδη μιλήσει γι' αυτό το θέμα και δεν πρόκειται να το συζητήσω ξανά», απάντησε.



Ανάλογη ήταν η στάση του όταν ρωτήθηκε για τους χειρισμούς του προέδρου της πορτογαλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα, κατά τη διάρκεια της κρίσης.



Ο Ζεσούς περιορίστηκε να δηλώσει ότι ο δικός του ρόλος είναι εκείνος του προπονητή και πως δεν πρόκειται να σχολιάσει τις αποφάσεις της διοίκησης.



«Ο Ρονάλντο θα παραμείνει σύμβολο για την Πορτογαλία» Παρά τη ρήξη, ο Ζεσούς αναφέρθηκε με θερμά λόγια στην προσφορά του Ρονάλντο στην εθνική ομάδα.



«Δεν μπορούμε ποτέ να αγνοήσουμε όσα πρόσφερε στην Πορτογαλία και όσα εξακολουθεί να σημαίνει για τη χώρα. Θα είναι πάντα ένα σύμβολο, ιδιαίτερα για τους νέους ποδοσφαιριστές που ξεκινούν τώρα την καριέρα τους», δήλωσε.



Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προσωπική σχέση που είχαν αναπτύξει, έχοντας συνεργαστεί και στην Αλ Νασρ της Σαουδικής Αραβίας.



«Δημιουργήσαμε μια δυνατή φιλία τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Πήρε μια διαφορετική αθλητική απόφαση και τη σέβομαι απόλυτα», είπε.



Ο Ζεσούς επέμεινε ότι η αποχώρηση του Ρονάλντο θα συνδεόταν αναπόφευκτα με τη δική του θητεία στην εθνική ομάδα, καθώς το συμβόλαιό του με την πορτογαλική ομοσπονδία έχει διάρκεια έως το 2030.



«Αργά ή γρήγορα θα συνέβαινε. Αν δεν ήταν τώρα, θα μπορούσε να είναι στην επόμενη κλήση. Το πότε θα έφευγε ήταν δική του απόφαση», υποστήριξε.



Το τέλος μιας διαδρομής 23 ετών Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική Πορτογαλίας την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, ολοκληρώνοντας μια διεθνή καριέρα που διήρκεσε 23 χρόνια.





Ο 41χρονος αποχωρεί έχοντας πραγματοποιήσει 234 συμμετοχές και σημειώσει 146 γκολ με το εθνόσημο, επιδόσεις που τον καθιστούν κάτοχο των αντίστοιχων παγκόσμιων ρεκόρ στο ποδόσφαιρο ανδρών.



Κατά τη διάρκεια της πορείας του κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2016 και δύο τίτλους στο Nations League, το 2019 και το 2025.



Συμμετείχε επίσης σε έξι Παγκόσμια Κύπελλα, ενώ η τελευταία εμφάνισή του με την εθνική ομάδα πραγματοποιήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2026, στη νίκη με 1-0 απέναντι στην Ουαλία.



Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, ο Ρονάλντο δήλωσε ότι έφτασε η στιγμή να παραδώσει τη φανέλα με το νούμερο 7 της εθνικής ομάδας.



Η απόφασή του αφορά αποκλειστικά την εθνική Πορτογαλίας, καθώς συνεχίζει την επαγγελματική του καριέρα στην Αλ Νασρ, επιδιώκοντας να φτάσει τα 1.000 γκολ.

