Γαλλία: Επεισόδια και δακρυγόνα στο Παρίσι μετά τη διαδήλωση χιλιάδων ανθρώπων κατά της ακρίβειας
ΚΟΣΜΟΣ
Παρίσι Επεισόδια Διαδηλώσεις

Γαλλία: Επεισόδια και δακρυγόνα στο Παρίσι μετά τη διαδήλωση χιλιάδων ανθρώπων κατά της ακρίβειας

Η πορεία είχε ξεκινήσει από την πλατεία Δημοκρατίας και κατέληξε στην πλατεία του Έθνους, όπου καταγράφηκαν τα επεισόδια κατά την αποχώρηση των διαδηλωτών

Γαλλία: Επεισόδια και δακρυγόνα στο Παρίσι μετά τη διαδήλωση χιλιάδων ανθρώπων κατά της ακρίβειας
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Επεισόδια σημειώθηκαν το Σάββατο (7/11) στο Παρίσι, μετά τη διαδήλωση στην οποία συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι ζητώντας μέτρα στήριξης των νέων και αντιμετώπισης της ακρίβειας.

Αν και η πορεία πραγματοποιήθηκε σε γενικές γραμμές χωρίς προβλήματα, ένταση επικράτησε στην πλατεία του Έθνους όπου οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου λάμψης.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο σημείο, φωτιά ξέσπασε και σε κάδους κοντά στη λεωφόρο Βολταίρου.


15 συλλήψεις και περισσότεροι από 5.800 έλεγχοι

Η πορεία είχε ξεκινήσει από την πλατεία Δημοκρατίας και κατέληξε στην πλατεία του Έθνους, όπου καταγράφηκαν τα επεισόδια κατά την αποχώρηση των διαδηλωτών. Περίπου 46.000 άνθρωποι διαδήλωσαν στο Παρίσι το Σάββατο «υπέρ των νέων και κατά του υψηλού κόστους ζωής» ανακοίνωσε η αστυνομία.

Νωρίτερα, όταν η πορεία έφτασε στον προορισμό της, η αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού είχε χαρακτηρίσει την κατάσταση «ήρεμη» σε ολόκληρη τη μητροπολιτική περιοχή.

Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, από το πρωί είχαν πραγματοποιηθεί 5.813 αστυνομικοί έλεγχοι και είχαν συλληφθεί 15 άτομα.
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