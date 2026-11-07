Γαλλία: Επεισόδια και δακρυγόνα στο Παρίσι μετά τη διαδήλωση χιλιάδων ανθρώπων κατά της ακρίβειας

Η πορεία είχε ξεκινήσει από την πλατεία Δημοκρατίας και κατέληξε στην πλατεία του Έθνους, όπου καταγράφηκαν τα επεισόδια κατά την αποχώρηση των διαδηλωτών